Ιρλανδία: Ιρλανδός ο δράστης της επίθεσης με μαχαίρι που προκάλεσε χάος στο Δουβλίνο

Άγριες συγκρούσεις ξέσπασαν ύστερα από αναρτήσεις σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης ότι ο δράστης ήταν μετανάστης. Για χούλιγκαν ακροδεξιάς ιδεολογίας κάνει λόγο η αστυνομία.

Βίαιες συγκρούσεις ξέσπασαν χθες Πέμπτη το βράδυ στο Δουβλίνο, έπειτα από μια επίθεση με μαχαίρι από την οποία τραυματίστηκαν πέντε άνθρωποι, ανάμεσά τους τρία παιδιά, με την αστυνομία να κατηγορεί για τις ταραχές μια «παράφρονα, χουλιγκανική ομάδα που οδηγείται από ακροδεξιά ιδεολογία». Η ένταση ξεκίνησε όταν μέσω των μέσων κοινωνικής δικτύωσης διακινήθηκε ότι ο δράστης της επίθεσης ήταν Αλγερινός. Τελικά, σύμφωνα με την αστυνομία, ο δράστης είναι Ιρλανδός, ενώ ο άνθρωπος που τον σταμάτησε ήταν ένας Βραζιλιάνος μετανάστης - οδηγός στην εταιρεία Deliveroo- o οποίος επενέβη και τον ακινητοποίησε την ώρα που έκανε επίθεση σε ένα κορίτσι.

Ως αποτέλεσμα της βίας που ξέσπασε, τα δρομολόγια των μέσων μεταφοράς ανεστάλησαν και οι αρχές κάλεσαν τους ασθενείς να αποφεύγουν να πάνε σε μαιευτική κλινική που βρισκόταν στην περιοχή των ταραχών, εκτός και αν υπάρχει απόλυτη ανάγκη.

Ένα διπλό λεωφορείο κάηκε εντελώς μπροστά από το άγαλμα του Ντάνιελ Ο’ Κόνελ, ενώ έσπασαν τα τζάμια σε κοντινό ξενοδοχείο και εστιατόριο αλυσίδας ταχυφαγείων. Άλλα καταστήματα λεηλατήθηκαν, ενώ και ένα όχημα της αστυνομίας πυρπολήθηκε.

«Είδαμε αισχρές σκηνές. Μια εντελώς παράλογη, χουλιγκανική ομάδα οδηγούμενη από ακροδεξιά ιδεολογία επιδόθηκε σε σοβαρή βία», κατήγγειλε ο επιθεωρητής της αστυνομίας Ντρου Χάρις μιλώντας στους δημοσιογράφους, αφού 400 αστυνομικοί αναπτύχθηκαν στο Δουβλίνο για να αποκαταστήσουν την τάξη.

