Γάζα: Βρέθηκαν όπλα στο Αλ Σίφα - «Εξαιρετική ανησυχία» εκφράζουν ΠΟΥ και Ερυθρός Σταυρός για την επιχείρηση του IDF

Σε εξέλιξη βρίσκεται η επιχείρηση των ισραηλινών δυνάμεων εναντίον μαχητών του παλαιστινιακού ισλαμιστικού κινήματος Χαμάς στο Αλ Σίφα, το μεγαλύτερο νοσοκομείο της Λωρίδας της Γάζας. Ισραηλινοί στρατιώτες ανέκριναν ανθρώπους στο νοσοκομείο, ενώ άρματα μάχης και στρατιωτικά οχήματα μεταφοράς προσωπικού έχουν περικυκλώσει το συγκρότημα. Νωρίτερα, οι ισραηλινοί στρατιώτες φώναζαν από τα μεγάφωνα στα αραβικά: «Όλοι οι άνδρες 16 ετών και άνω, σηκώστε ψηλά τα χέρια και βγείτε από τα κτίρια προς την εσωτερική αυλή για να παραδοθείτε».

Σύμφωνα με το Times of Israel, τα ισραηλινά στρατεύματα έχουν βρει όπλα της Χαμάς μέσα στο νοσοκομείο αλ Σίφα.

🚨🥺Israeli forces are currently invading Al Shifa Hospital in Gaza, where thousands of patients, babies, children and women are taking refuge. #HelpAlShifaHospital #ابو_عبيدة #انقذوا_مستشفى_الشفاء #IsraelTerrorism #Palestine_Genocide pic.twitter.com/sb64stth0n

Εξαιρετικά ανησυχητικές χαρακτήρισε ο επικεφαλής του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας (ΠΟΥ), Αντανόμ Γκεμπρεγέσους. την επιδρομή του ισραηλινού στρατού στο Αλ Σίφα. «Χάσαμε ξανά την επαφή με το υγειονομικό προσωπικό στο νοσοκομείο. Ανησυχούμε εξαιρετικά για την ασφάλεια τη δική τους και των ασθενών τους», υπογραμμίζει. Από την πλευρά του ο επικεφαλής της υπηρεσίας ανθρωπιστικών υποθέσεων του ΟΗΕ, Μάρτιν Γκρίφιθς, εξέφρασε «αποτροπιασμό», τονίζοντας πως τα «νοσοκομεία δεν είναι πεδία μαχών».

«Εξαιρετική ανησυχία» εξέφρασε σήμερα και η Διεθνής Επιτροπή του Ερυθρού Σταυρού (ΔΕΕΣ) για τον αντίκτυπο της στρατιωτικής επιχείρησης του ισραηλινού στρατού στο νοσοκομείο. Η ΔΕΕΣ υπενθύμισε ότι «οι ασθενείς, το ιατρικό προσωπικό και οι άμαχοι θα πρέπει να προστατεύονται πάντα» και σημείωσε ότι βρίσκεται σε επαφή «με τις αρμόδιες αρχές».

Τις τελευταίες μέρες οι γεννήτριες του νοσοκομείου είχαν πάψει να λειτουργούν λόγω της έλλειψης καυσίμων --καθόλου καύσιμο δεν έχει εισέλθει στη Γάζα από τις 7 Οκτωβρίου που ξέσπασε ο πόλεμος Ισραήλ-Χαμάς.

Σύμφωνα με τον ΟΗΕ, περίπου 2.300 άνθρωποι, εκ των οποίων ασθενείς, ιατρονοσηλευτικό προσωπικό και εκτοπισμένοι του πολέμου βρίσκονται μέσα στο Αλ Σίφα, το οποίο έχει περικυκλωθεί εδώ και μέρες από τα ισραηλινά άρματα μάχης και τα οχήματα μεταφοράς προσωπικού του ισραηλινού στρατού.

Τουλάχιστον 9 πρόωρα βρέφη πέθαναν αφού βγήκαν από τις θερμοκοιτίδες τους, ενώ 27 ασθενείς στις μονάδες εντατικής θεραπείας πέθαναν επειδή είχε πάψει να λειτουργεί το μηχάνημα υποστήριξης της αναπνοής τους, σύμφωνα με το υπουργείο Υγείας της Χαμάς.

Ομαδικός τάφος ανοίχτηκε μέσα στο νοσοκομειακό συγκρότημα και ήδη έχουν ταφεί εκεί "179 πτώματα", σύμφωνα με τον διευθυντή του νοσοκομείου, τον γιατρό Μοχάμεντ Αμπού Σαλμίγια.

Ο ισραηλινός στρατός δηλώνει ότι απέστειλε «ιατρικές ομάδες» και στρατιώτες που «μιλούν αραβικά» για την «στοχευμένη επιχείρησή του» σε «μια ειδική ζώνη» του Αλ Σίφα.

