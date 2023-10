ΕΕ: Θα τριπλασιάσει την ανθρωπιστική της βοήθεια για τους αμάχους στη Γάζα και την ευρύτερη περιοχή

Σύμφωνα με τη πρόεδρο της Κομισιόν, το ποσό της ανθρωπιστικής βοήθεια θα ανέλθει σε 75 εκατ. ευρώ.

Η ΕΕ θα τριπλασιάσει την ανθρωπιστική της βοήθεια για ευάλωτους αμάχους στη Γάζα και στην ευρύτερη περιοχή, ανακοίνωσε η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν με ανάρτησή της στο «Χ».

«Θα διπλασιάσουμε τις προσπάθειες για να διασφαλίσουμε ότι αυτή η υποστήριξη φτάνει σε όσους τη χρειάζονται», αναφέρει η φον ντερ Λάιεν, μετά τη συνομιλία που είχε σήμερα με το γενικό γραμματέα του ΟΗΕ Αντόνιο Γκουτέρες, στο πλαίσιο των συνεχών επαφών της με περιφερειακούς ηγέτες.

I spoke with @UN SG @antonioguterres following my visit & contacts with regional leaders.

The EU will be tripling its humanitarian aid for vulnerable civilians in Gaza and the wider region.

We will redouble efforts to ensure this support reaches those who need it.…

