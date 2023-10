Μπλίνκεν σε Νετανιάχου: Είμαστε εδώ, δεν πάμε πουθενά- Ξεπέρασαν τους 1.300 οι νεκροί στη Γάζα

Ο Αμερικανός ΥΠΕΞ θα επιδοθεί σε σειρά επαφών, μεταξύ αυτών, με τον Παλαιστίνιο Πρόεδρο Μαχμούντ Αμπάς και τον βασιλιά Αμπντάλα της Ιορδανίας.

Ένα σαφές μήνυμα υποστήριξης στο Ισραήλ έδωσε ο Αμερικανός υπουργός Άντονι Μπλίκεν κατά τη διάρκεια της επίσκεψης του στη χώρα. «Είμαστε εδώ και δεν πάμε πουθενά» ανέφερε κατά τη διάρκεια της συνάντησής του με τον Ισραηλινό πρωθυπουργό Μπάντζαμιν Νετανιάχου.

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός ευχαρίστησε τον κ. Μπλίνκεν για την στήριξη της Ουάσινγκτον.

Prime Minister Benjamin Netanyahu is currently meeting with US Secretary of State Antony Blinken.

At the start of the expanded meeting, Prime Minister Netanyahu thanked @SecBlinken for his statement: 'We are here; we are not going anywhere'.https://t.co/pHudXoVijS pic.twitter.com/q6esbNR9ax

— Prime Minister of Israel (@IsraeliPM) October 12, 2023