Ισραήλ: Έτοιμο για την χερσαία επέμβαση μεγάλης κλίμακας στη Γάζα

Το Ισραήλ δεσμεύθηκε να κλιμακώσει την απάντησή του στην επίθεση της Χαμάς προχωρώντας σε χερσαίες επιχειρήσεις. Αυτό που ήταν η Γάζα δεν θα υπάρχει πλέον, αναφέρει ο Ισραηλινός υπ. Άμυνας.

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ 12:09

Το Ισραήλ δεσμεύθηκε να κλιμακώσει την απάντησή του στην επίθεση της παλαιστινιακής οργάνωσης Χαμάς προχωρώντας σε χερσαίες επιχειρήσεις, ενώ ο Αμερικανός πρόεδρος Τζο Μπάιντεν επανέλαβε τη στήριξη της χώρας του προς το Ισραήλ και προειδοποίησε όσους ενδέχεται να προσπαθήσουν να εκμεταλλευθούν την κατάσταση.

Το Ισραήλ επεσήμανε ότι δεκάδες μαχητικά του αεροσκάφη έπληξαν περισσότερους από 200 στόχους στη διάρκεια της χθεσινής νύκτας σε συνοικία της πόλης της Γάζας, από την οποία η Χαμάς εξαπέλυσε σειρά επιθέσεων.

Το παλαιστινιακό υπουργείο Υγείας ανακοίνωσε ότι τουλάχιστον 900 άνθρωποι έχουν σκοτωθεί και 4.600 έχουν τραυματιστεί στον αποκλεισμένο θύλακα.

Ο ισραηλινός στρατός από την πλευρά του έκανε λόγο για 1.200 νεκρούς στο Ισραήλ και περισσότερους από 2.700 τραυματίες.

«Υποστήκαμε εξαιρετικά βαριές απώλειες», δήλωσε ο εκπρόσωπος του στρατού αντισυνταγματάρχης Τζόναθαν Κόνρικους σε βίντεο που ανήρτησε στην πλατφόρμα X.

Τα θύματα είναι κυρίως άμαχοι, που σκοτώθηκαν μέσα στα σπίτια τους, στους δρόμους ή σε ένα υπαίθριο ρέιβ πάρτι. Δεκάδες Ισραηλινοί και πολίτες άλλων χωρών κρατούνται όμηροι στη Γάζα.

Οι μαχητές της Χαμάς που κρατούν ομήρους αμάχους και στρατιώτες απείλησαν τη Δευτέρα ότι θα εκτελούν έναν όμηρο για κάθε σπίτι που πλήττεται στη Γάζα χωρίς προειδοποίηση, αλλά μέχρι το βράδυ της Τρίτη δεν υπήρχαν ενδείξεις ότι έχουν υλοποιήσει την απειλή τους.

Ο Ισραηλινός υπουργός Άμυνας Γιοάβ Γκάλαντ, απευθυνόμενος σε στρατιώτες κοντά στον φράκτη με τη Λωρίδα της Γάζας, δήλωσε: «Η Χαμάς ήθελε μια αλλαγή και θα έχει μια αλλαγή. Αυτό που ήταν η Γάζα δεν θα υπάρχει πλέον».

«Ξεκινήσαμε την επίθεση από αέρος, αργότερα θα ξεκινήσουμε και χερσαίες επιχειρήσεις. Ελέγχουμε την περιοχή από τη δεύτερη ημέρα και έχουμε περάσει στην επίθεση. Αυτό απλώς θα ενταθεί», υπογράμμισε.

-Διαβάστε ακόμα: Μέση Ανατολή: Ξεπέρασαν τους 1200 οι νεκροί Ισραηλινοί- Επαφές ΗΠΑ-Ισραήλ στο κορυφαίο επίπεδο

Ο ισραηλινός στρατός αποσύρθηκε από τη Λωρίδα της Γάζας το 2005, έπειτα από 38 χρόνια κατοχής, και από το 2007, όταν ανέλαβε την εξουσία εκεί η Χαμάς, έχει επιβάλει στον παλαιστινιακό θύλακα αυστηρό αποκλεισμό. Τη Δευτέρα ανακοίνωσε την πολιορκία της Γάζας και επεσήμανε ότι πλέον δεν θα περνάνε στον θύλακα τρόφιμα και καύσιμα.

Εξάλλου το βόρειο τμήμα του Ισραήλ επλήγη από ρουκέτες που εκτοξεύθηκαν από τον νότιο Λίβανο, με τον ισραηλινό στρατό να απαντά, σύμφωνα με τρεις πηγές από τις υπηρεσίες ασφαλείας.

Οβίδες και από τη Συρία έπεσαν στο Ισραήλ, εντείνοντας τους φόβους ότι η σύρραξη θα εξαπλωθεί.

«Δεν γνωρίζουμε ακόμη αν αυτές οι οβίδες εκτοξεύθηκαν από τις συριακές ένοπλες δυνάμεις, από κάποια από τις πολλές ιρανικές πολιτοφυλακές που υπάρχουν (στη Συρία) και είναι ευπρόσδεκτες από το συριακό καθεστώς ή από τη Χεζμπολάχ ή κάποια άλλη οργάνωση», σχολίασε ο Κόνρικους.

«Αυτό που γνωρίζουμε είναι ότι απαντήσαμε στα πυρά και ότι αυτή τη στιγμή η κατάσταση είναι ήρεμη», πρόσθεσε.

Στη διάρκεια της νύκτας σε πολλές περιοχές του Ισραήλ που συνορεύουν με τη Γάζα ήχησαν προειδοποιητικές σειρήνες.

Από τον Λευκό Οίκο ο Μπάιντεν χαρακτήρισε τις επιθέσεις της Χαμάς «το απόλυτο κακό», ενώ η Ουάσινγκτον στέλνει επιπλέον στρατιωτική βοήθεια στο Ισραήλ. Ωστόσο ο Αμερικανός πρόεδρος ζήτησε από το Ισραήλ να τηρήσει το δίκαιο του πολέμου στην απάντησή του.

«Θα πω ξανά σε κάθε χώρα, κάθε οργάνωση, σε όποιον σκέφτεται να εκμεταλλευθεί την κατάσταση μία λέξη: όχι», υπογράμμισε ο Μπάιντεν, σε μια προειδοποίηση που έμοιαζε να απευθύνεται στο Ιράν και τις πολιτοφυλακές που στηρίζει στην περιοχή.

Εξάλλου ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών Άντονι Μπλίνκεν θα μεταβεί στο Ισραήλ για να μεταφέρει «ένα μήνυμα αλληλεγγύης και στήριξης», σύμφωνα με το Στέιτ Ντιπάρτμεντ.

Σύμφωνα με το BBC, ο μοναδικός σταθμός ηλεκτροπαραγωγής της Γάζας, που μετά τη διακοπή της ηλεκτροδότησης του παλαιστινιακού θύλακα από το Ισραήλ, αποτελεί τη μόνη πηγή ηλεκτρικού ρεύματος εκεί, θα ξεμείνει από καύσιμα σε περίπου 12 ώρες.

Όμως νεότερες πληροφορίες θέλουν τα καύσιμα να επαρκούν για λιγότερο χρονικό διάστημα. Σύμφωνα με πληροφορίες που μεταδίδει το al-monitor, ο Παλαιστίνιος υπουργός Υγείας στη Ραμάλα, Μάι αλ-Κάιλα, προειδοποίησε ότι τα αποθέματα καυσίμων για τη λειτουργία των γεννητριών νοσοκομείων στη Λωρίδα της Γάζας θα έχουν εξαντληθεί ως την Πέμπτη. Σε δήλωση στην επίσημη ραδιοφωνική υπηρεσία Voice of Palestine, ο ανέφερε ότι η κατάσταση μέσα στα νοσοκομεία της Γάζας θα επιδεινωθεί περαιτέρω όταν σταματήσουν να λειτουργούν οι γεννήτριες.

Ο Ισραηλινός Στρατός ανακοίνωσε ότι κατέστρεψε ένα σύστημα που δημιούργησε η Χαμάς για τον εντοπισμό ισραηλινών αεροσκαφών στον ουρανό της Γάζας. «Με τα χρόνια, η Χαμάς δημιούργησε ένα δίκτυο καμερών υψηλής ποιότητας, που ήταν κρυμμένες μέσα σε ηλιακούς θερμοσίφωνες (σε στέγες) σε όλη τη Λωρίδα της Γάζας, με στόχο τον εντοπισμό και την παρακολούθηση (ισραηλινών) αεροσκαφών», ανέφερε ο IDF.

🇮🇱⚔️🇵🇸 The IDF have successfully destroyed the advanced detection systems developed by Hamas. These systems were used for detecting aircraft over Gaza. The Israeli air force targeted the network's sites. As a result, the ability of Hamas to monitor the sky has been crippled. pic.twitter.com/o7qztS5cmI

— Astraia Intel (@astraiaintel) October 11, 2023