Σερβία: Μακελειό σε σχολείο στο Βελιγράδι - Εννέα νεκροί από πυρά 14χρονου μαθητή

Τελευταία ενημέρωση 14.05

Ένας φρουρός ασφαλείας και οκτώ μαθητές έχασαν τη ζωή τους και τουλάχιστον ακόμα πέντε μαθητές και μία δασκάλα τραυματίστηκαν όταν ένας έφηβος άνοιξε σήμερα το πρωί πυρ σε σχολείο στο κέντρο του Βελιγραδίου, ανακοίνωσε η αστυνομία της Σερβίας.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο δράστης για την επίθεση χρησιμοποίησε το πιστόλι του πατέρα του, ενώ αστυνομικοί με κράνη και αλεξίσφαιρα γιλέκα απέκλεισαν την περιοχή γύρω από το σχολείο.

Ο Μίλαν Νεντέλτζκοβιτς, ο δήμαρχος της συνοικίας Βρατσάρ στο κεντρικό Βελιγράδι όπου βρίσκεται το σχολείο, είπε ότι οι γιατροί δίνουν μάχη για να σώσουν τη ζωή μίας δασκάλας.

Σύμφωνα με την αστυνομία, έχει συλληφθεί ένας 14χρονος μαθητής. Αστυνομικοί και κράνη και αλεξίσφαιρα γιλέκα απέκλεισαν την περιοχή γύρω από το δημοτικό σχολείο Vladislav RIbnikar στη συνοικία του κεντρικού Βελιγραδίου Βράτσαρ όπου σημειώθηκε το περιστατικό.

