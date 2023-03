Όσκαρ 2023: Τέλος το κόκκινο χαλί – Άλλαξε χρώμα μετά από 62 έτη

«Νομίζω ότι μπορούμε να έχουμε ένα χαλί σαμπάνιας αντί για ένα κόκκινο χαλί, επειδή είμαστε σίγουροι ότι δεν θα χυθεί αίμα».

Η σημαντικότερη βραδιά του Χόλιγουντ, τα Όσκαρ, δεν θα ανοίξουν με το χαρακτηριστικό κόκκινο χαλί, για πρώτη φορά σε περισσότερες από έξι δεκαετίες.

Το διάσημο χαλί των Όσκαρ - όπου οι σταρ επιδεικνύουν ποζάρουν και φωτογραφίζονται - θα έχει φέτος ένα χρώμα «σαμπανιζέ».

Θα είναι η πρώτη φορά από το 1961 που το χαλί στα Όσκαρ δεν θα είναι κόκκινο με τον Τζο Λιούις, ειδικό επί του θέματος να εκτιμά πως μέχρι στιγμής, η κυκλοφορία έχει πάει καλά.

«Δεν είχαμε τέτοια σημαντική αλλαγή εδώ και περισσότερα από 15 - 20 χρόνια και αυτό είναι αρκετά τολμηρό. Αλλά νομίζω ότι ο κόσμος θα μας ενημερώσει για τη γνώμη τους» εκτίμησε.

The red carpet gets color makeover for this year’s #Oscars pic.twitter.com/nplEkl0txm

— Reuters (@Reuters) March 9, 2023