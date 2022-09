Πέθανε η βασίλισσα Ελισάβετ - Θρήνος στο Ην. Βασίλειο, στον Κάρολο ο θρόνος

Η Ελισάβετ Β' παρέμεινε στο θρόνο του Ηνωμένου Βασιλείου επί 70 συναπτά έτη, ενώ πλέον αυτομάτως βασιλιάς γίνεται ο Κάρολος.

Την τελευταία της πνοή σε ηλικία 96 ετών άφησε το απόγευμα της Πέμπτης η μακροβιότερη μονάρχης στην ιστορία του Ηνωμένου Βασιλείου, Ελισάβετ Β', σύμφωνα με επίσημη ανακοίνωση από τα Ανάκτορα του Μπάκιγχαμ.

Η Ελισάβετ παρέμεινε μέχρι τον θάνατό της ηγεμόνας 15 χωρών, μεταξύ των οποίων είναι η Αυστραλία, ο Καναδάς, η Νέα Ζηλανδία, η Τζαμάικα, η Αντίγκουα και Μπαρμπούντα, η Γρενάδα, τα Νησιά Σολομώντα, το Τουβαλού, το Σεντ Κιτς και Νέβις και άλλες.

Κατά τη διάρκεια της βασιλείας της συνεργάστηκε με 15 πρωθυπουργούς. Συναντήθηκε επίσης με όλους τους προέδρους των ΗΠΑ (συνολικά 14), εκτός από τον Λίντον Τζόνσον. Επισκέφθηκε δεκάδες χώρες (ΗΠΑ, Ινδία, Πακιστάν, Κύπρο, Νεπάλ, Ιράν, Γκάνα, Καναδά, Αυστραλία, Γιουγκοσλαβία, Κίνα…) και συναντήθηκε με αμέτρητους πολιτικούς και θρησκευτικούς ηγέτες, μεταξύ των οποίων και πέντε ποντίφικες.

Στις 9 Σεπτεμβρίου 2015 έγινε η μακροβιότερη μονάρχης του Ηνωμένου Βασιλείου, ξεπερνώντας το «ρεκόρ» της προγιαγιάς της, της βασίλισσας Βικτορίας, η οποία παρέμεινε στον θρόνο επί 63 χρόνια, 7 μήνες, 2 ημέρες, 16 ώρες και 23 λεπτά.

«Η βασίλισσα πέθανε "ειρηνικά" στην βασιλική οικεία στο Balmoral της Σκωτίας το απόγευμα. Το βασιλικό ζεύγος, Κάρολος και Καμίλα, θα παραμείνει στο Balmoral απόψε και θα επιστρέψουν την Παρασκευή στο Λονδίνο».

The Queen died peacefully at Balmoral this afternoon.

The King and The Queen Consort will remain at Balmoral this evening and will return to London tomorrow. pic.twitter.com/VfxpXro22W

— The Royal Family (@RoyalFamily) September 8, 2022