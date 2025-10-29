Πανεπιστήμιο Δυτ. Αττικής - Enaon: MoU για ανάδειξη της ιστορίας του φυσικού αερίου στην Ελλάδα

Υπέγραψαν Μνημόνιο Συνεργασίας με κοινές δράσεις που έχουν ως στόχο την ενίσχυση της έρευνας και της εκπαίδευσης στους τομείς διαχείρισης δεδομένων και ψηφιακών αρχείων.

Η Enaon, μέλος του ομίλου Italgas, και το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής (ΠΑΔΑ) υπέγραψαν Μνημόνιο Συνεργασίας (MoU), σηματοδοτώντας την έναρξη μιας σημαντικής συνεργασίας με σκοπό την ανάδειξη της ιστορίας και της κληρονομιάς που σχετίζεται με την ανάπτυξη του φυσικού αερίου στην Ελλάδα. Το Μνημόνιο Συνεργασίας υπεγράφη από τον Πρύτανη του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, Καθηγητή Παναγιώτη Ε. Καλδή και τη Διευθύνουσα Σύμβουλο της Enaon, κα Barbara Morgante.

«Το ΠΑΔΑ είναι ένα δυναμικό, διαρκώς εξελισσόμενο Πανεπιστήμιο, ένα οικοσύστημα γνώσης με όραμα την παροχή υψηλού εκπαιδευτικού έργου, που λειτουργεί με βάση τις σύγχρονες ακαδημαϊκές επιταγές, έχοντας ως συγκριτικό πλεονέκτημα την τεχνολογική παρακαταθήκη των Ιδρυμάτων που διαδέχθηκε και τη στενή διασύνδεση με κοινωνικούς φορείς και επιχειρήσεις. Με σύγχρονα προγράμματα σπουδών που ανταποκρίνονται στις σύγχρονες ανάγκες της αγοράς, έχει παράλληλα ως προτεραιότητα την ανάπτυξη δικτύων συνεργασίας με επιχειρήσεις, ώστε οι φοιτητές και οι φοιτήτριες του να αποκτούν τις απαραίτητες δεξιότητες που μόνο η πρακτική εμπειρία προσφέρει, οι οποίες σε συνδυασμό με τις στέρεες επιστημονικές γνώσεις οδηγούν σε ποιοτική απασχόληση με δυνατότητα συνεχούς εξέλιξης» σημείωσε ο Πρύτανης του ΠΑΔΑ, Καθηγητής Παναγιώτης Ε. Καλδής.

Η Διευθύνουσα Σύμβουλος της Enaon, κα Barbara Morgante υπογράμμισε: «Η υπογραφή του Μνημονίου Συνεργασίας με το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής αποτελεί μέρος ενός συνόλου πρωτοβουλιών που αναλαμβάνουμε στην Enaon, αξιοποιώντας τη τεχνογνωσία της μητρικής Italgas, με στόχο την ανάδειξη της ιστορίας και της κληρονομιάς που σχετίζεται με την ανάπτυξη του φυσικού αερίου στην Ελλάδα. Ο ρόλος μας εκτείνεται πέρα από την ανάπτυξη και τη διαχείριση υποδομών διανομής φυσικού αερίου, συμβάλλοντας στην ενίσχυση της πολιτιστικής κουλτούρας και στην υποστήριξη των τοπικών κοινωνιών».

Το έργο θα υλοποιηθεί στο πλαίσιο της συνεργασίας με το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, ενώ θα αξιοποιηθεί η τεχνογνωσία του Heritage Lab της Italgas στο Τορίνο – ενός μοναδικού Εργαστηρίου ψηφιακής καινοτομίας το οποίο διαδραματίζει καθοριστικό ρόλο στη διατήρηση της τεράστιας κληρονομιάς του αρχείου της Italgas και τη διάχυση της γνώσης σε όλους. Με περισσότερα από 3 LKM αρχειακού υλικού, 600 επιστημονικά και τεχνικά αντικείμενα και βιβλιοθήκη με 10.000 εκδόσεις, το Heritage Lab της Italgas δημιουργήθηκε για να κάνει την ιστορία ζωντανή και προσβάσιμη σε όλους, συνδυάζοντας την πολιτιστική κληρονομιά με την ψηφιακή καινοτομία και την κοινωνική υπευθυνότητα.

Ειδικότερα, στο πλαίσιο του μνημονίου συνεργασίας, τα δύο μέρη συμφώνησαν να συνεργαστούν με στόχο την προώθηση της έρευνας και των εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων που σχετίζονται με την ιστορία του φυσικού αερίου, μέσα από τη διαχείριση δεδομένων και περιεχομένου ψηφιακών αρχείων, υποστηρίζοντας παράλληλα την ανάπτυξη προγραμμάτων για τους φοιτητές.

Στο πλαίσιο αυτό, φοιτητές του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής θα επισκεφθούν το Heritage Lab της Italgas στο Τορίνο, όπου θα έχουν την ευκαιρία να γνωρίσουν από κοντά τις καινοτόμες μεθοδολογίες και τα εργαλεία ψηφιοποίησης αρχειακού υλικού, αποκτώντας πολύτιμες εμπειρίες και γνώση.

Ο Επιστημονικός Υπεύθυνος του Έργου Πρακτικής Άσκησης 2025-2027 του ΠΑΔΑ, Αν. Καθηγητής Γιάννης Στογιαννίδης ανέφερε σχετικά: «Η συνεργασία του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής με την εταιρεία Enaon θα έχει πολλαπλά οφέλη στον τομέα της ενέργειας. Στην παρούσα χρονική στιγμή, η εταιρεία προχωρά σε μια σημαντική απόφαση να υλοποιήσει ένα ψηφιακό αποθετήριο, στο οποίο θα αναρτηθούν δημόσια για το ελληνικό κοινό αρχειακά τεκμήρια από την ιστορία των αέριων μορφών ενέργειας στη χώρα. Το Πανεπιστήμιο θα συνδράμει σε αυτό το εγχείρημα με την επιστημονική εποπτεία του έργου και η εταιρεία θα εκπαιδεύσει νέους αρχειονόμους στον σχεδιασμό ενός αποθετηρίου, την επιλογή και προβολή αρχειακού υλικού. Η συνεργασία με δυο φορείς διαχείρισης αρχείων, όπως τα Γενικά Αρχεία του Κράτους και το Ιστορικό Αρχείο της Εθνικής Τράπεζας για τον εντοπισμό αρχειακών τεκμηρίων επικυρώνει τη σημασία του έργου για τους πολίτες και την ιστορική κληρονομιά του φυσικού αερίου».

Στη συνάντηση παραβρέθηκαν, επίσης, ο Πρόεδρος του Τμήματος Αρχειονομίας, Βιβλιοθηκονομίας και Συστημάτων Πληροφόρησης της Σχολής Διοικητικών, Οικονομικών και Κοινωνικών Επιστημών, Αν. Καθηγητής Δημήτριος Κουής και η Διευθύντρια Επικοινωνίας και Βιωσιμότητας της Enaon, κα Κατερίνα Στάχταρη. Με την υπογραφή του Μνημονίου, οι δύο πλευρές επιβεβαιώνουν τη βούλησή τους να συμβάλουν στην ανάδειξη της κληρονομιάς που συνδέεται με την ανάπτυξη του τομέα φυσικού αερίου, στην παραγωγή νέας γνώσης και στη διάχυση των αποτελεσμάτων προς όφελος της κοινωνίας.