Επίθεση στο γραφείο του Χ. Θεοχάρη: Η Δημοκρατία μας δεν τρομοκρατείται, λέει η ΝΔ

Την απερίφραστη καταδίκη της για την επίθεση στα γραφεία του υφυπουργού Εξωτερικών Χάρη Θεοχάρη εξέφρασε η ΝΔ που κάνει λόγο για «φασιστική ενέργεια» και «θρασύδειλους τραμπούκους».

Επίθεση στο πολιτικό γραφείο του Χάρη Θεοχάρη στον Άγιο Δημήτριο, την ώρα που οι συνεργάτες του βρίσκονταν μέσα, έγινε σήμερα, με τον υφυπουργό Εξωτερικών να κάνει λόγο για πράξη δειλίας, τυφλής βίας και ευθείας προσβολής στη Δημοκρατία.

«Κανείς δεν τραυματίστηκε και αυτό είναι το μόνο παρήγορο στοιχείο μιας ενέργειας που δεν στρέφεται μόνο εναντίον προσώπων, αλλά εναντίον των θεσμών και της ίδιας της πολιτικής ζωής», ανέφερε σε ανάρτησή του.

Καταδικάζει η ΝΔ

Σε ανακοίνωσή της επισημαίνει: «Η επίθεση στο πολιτικό γραφείο του Υφυπουργού Εξωτερικών και Βουλευτή Β3 Νοτίου Τομέα Αθηνών Χάρη Θεοχάρη στον Άγιο Δημήτριο, είναι μια ακόμα φασιστική ενέργεια των θρασύδειλων τραμπούκων, οι οποίοι μάλιστα δεν δίστασαν να βάλουν φωτιά στην είσοδο του γραφείου την ώρα που βρίσκονταν εργαζόμενοι εντός αυτού! Καταδικάζουμε την επίθεση και καλούμε όλα τα κόμματα να εκφράσουν καθαρά και δυνατά την αυτονόητη αποδοκιμασία και καταδίκη τους. Η Δημοκρατία μας δεν τρομοκρατείται, η Νέα Δημοκρατία δεν εκφοβίζεται».