ΥΠΕΞ: Θλιμμένοι και σοκαρισμένοι από την δολοφονία του Σίνζο Άμπε

«Εκφράζουμε τα ειλικρινή μας συλλυπητήρια στην οικογένειά του και τα βαθύτατα συλλυπητήριά μας στο λαό και την κυβέρνηση της Ιαπωνίας σε αυτή τη θλιβερή στιγμή», προσθέτει.

«Είμαστε βαθύτατα θλιμμένοι και σοκαρισμένοι από τον τραγικό θάνατο του πρώην πρωθυπουργού της Ιαπωνίας Σίνζο Άμπε, μιας από τις σημαντικότερες πολιτικές προσωπικότητες της Ιαπωνίας και ενός σπουδαίου πολιτικού άνδρα», αναφέρει το υπουργείο Εξωτερικών σε ανάρτησή του στο twitter.

«Εκφράζουμε τα ειλικρινή μας συλλυπητήρια στην οικογένειά του και τα βαθύτατα συλλυπητήριά μας στο λαό και την κυβέρνηση της Ιαπωνίας σε αυτή τη θλιβερή στιγμή», προσθέτει.

Profoundly saddened & shocked by the tragic death of former #Japan PM Shinzo Abe, one of Japan’s most influential political figures & a great statesman.

We offer our heartfelt condolences to his family & our deepest sympathies to the people & gov’t of Japan at this time of sorrow pic.twitter.com/KeMHWBMGzX

— Υπουργείο Εξωτερικών (@GreeceMFA) July 8, 2022