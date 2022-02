Στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων Ουκρανία και Ρωσία - Συνεχίζονται οι συγκρούσεις

Τελευταία Ενημέρωση 11.08

Στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων κάθονται σήμερα διπλωματικές αποστολές της Ουκρανίας και της Ρωσίας, την ώρα που οι συγκρούσεις συνεχίζουν να μαίνονταν σε πολλά σημεία, με τις ρωσικές δυνάμεις να έχουν περικυκλώσει την πρωτεύουσα Κίεβο, καθώς και άλλες μεγάλες πόλεις της Ουκρανίας, όπως το Χάρκοβο, το Σούμι, τη Μαριούπολη και την Χερσώνα.

Οι συνομιλίες ανάμεσα στις αντιπροσωπείες της Ουκρανίας και της Ρωσίας προβλέπεται να διεξαχθούν στα σύνορα ανάμεσα στην Ουκρανία και τη Λευκορωσία, παρά το γεγονός ότι η τελευταία χρησιμεύει ως βάση οπισθοφυλακής για τις δυνάμεις της Μόσχας στην επίθεσή τους στο Κίεβο.

Λίγα λεπτά μετά τις 11 το πρωί της Δευτέρας (ώρα Ελλάδος), η ουκρανική αντιπροσωπεία έφτασε στον χώρο όπου θα διεξαχθούν συνομιλίες με τη Ρωσία για να αξιώσει «άμεση» εκεχειρία και την απόσυρση των ρωσικών στρατευμάτων, ανακοίνωσε η ουκρανική προεδρία.

Министр обороны, глава фракции "Слуга народа" и замглавы МИД Украины входят в состав украинской делегации на переговорах, заявили в офисе Зеленскогоhttps://t.co/nEaL78mQO4 pic.twitter.com/fH48ZM48n5 — РИА Новости (@rianru) February 28, 2022

«Η ουκρανική αντιπροσωπεία έφτασε στη ζώνη στα σύνορα Ουκρανίας-Λευκορωσίας για να μετάσχει στις διαπραγματεύσεις», αναφέρει η ουκρανική προεδρία σε ανακοίνωσή της. «Το σημαντικό θέμα είναι άμεση εκεχειρία και η απόσυρση των στρατευμάτων από το ουκρανικό έδαφος», διευκρίνισε.

Οι συνομιλίες θα είναι χωρίς προαπαιτούμενα, ανέφερε ο υπουργός Εσωτερικών του Κιέβου, ωστόσο ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε ότι δεν αναμένει πολλά από την εν λόγω συνάντηση. Από την πλευρά της Ρωσίας, ο διαπραγματευτής Βλαντίμιρ Μεντίνσκι ανέφερε πως ενδιαφέρεται να επιτευχθεί συμφωνία που να είναι προς το συμφέρον και των δύο πλευρών.

⚡️🇷🇺🇧🇾🇺🇦In Belarus, everything is ready to host Russia-Ukraine negotiations. Waiting for delegations to arrive pic.twitter.com/WSnPMyChwg

— Belarus MFA 🇧🇾 (@BelarusMFA) February 28, 2022

Σημειώνεται, πως η Ουκρανία αποδέχθηκε χθες, Κυριακή, την ιδέα διεξαγωγής διαπραγματεύσεων μολονότι όπως είπε «δεν το πιστεύει πάρα πολύ» ότι αυτές θα μπορούσαν να δώσουν τέλος στη ρωσική εισβολή.

Σύμφωνα με το Κίεβο, ο Λευκορώσος πρόεδρος Αλεξάντερ Λουκασένκο, σύμμαχος του Ρώσου προέδρου Βλαντίμιρ Πούτιν, δεσμεύτηκε ότι τα ρωσικά αεροσκάφη, ελικόπτερα και πύραυλοι που έχουν αναπτυχθεί στο έδαφός της χώρας του θα παραμείνουν εκεί κατά τη διάρκεια της άφιξης, των διαπραγματεύσεων και της αποχώρησης της ουκρανικής αντιπροσωπείας.

Ενόψει των συνομιλιών, ο στρατός της Ουκρανίας ανακοίνωσε ότι η Ρωσία «επιβράδυνε τον ρυθμό της επίθεσης» κατά την πέμπτη ημέρα της εισβολής στη χώρα. «Οι Ρώσοι κατακτητές επιβράδυναν τον ρυθμό της επίθεσης, αλλά εξακολουθούν να προσπαθούν να σημειώσουν νίκες σε κάποιες περιοχές», επεσήμανε το γενικό επιτελείο στρατού της Ουκρανίας.

Υπό τον έλεγχο της Ρωσίας οι πόλεις Μπερντιάνσκ και Ενερχοντάρ στην Ζαπορίζια

Οι ρωσικές δυνάμεις έθεσαν υπό τον έλεγχό τους τις πόλεις Μπερντιάνσκ και Ενερχοντάρ στην περιοχή Ζαπορίζια, στη νοτιοανατολική Ουκρανία, όπως και την περιοχή γύρω από τον πυρηνικό σταθμό της Ζαπορίζια, μετέδωσε σήμερα το Interfax, επικαλούμενο ανακοίνωση του ρωσικού υπουργείου Άμυνας.

Η λειτουργία του πυρηνικού σταθμού συνεχίζεται κανονικά, διευκρίνισε.

Ωστόσο, η κρατική εταιρεία πυρηνικής ενέργειας της Ουκρανίας Energoatom διέψευσε σήμερα τις πληροφορίες ότι η Ρωσία έθεσε υπό τον έλεγχό της τον πυρηνικό σταθμό της Ζαπορίζια, που είναι ο μεγαλύτερος στην Ευρώπη, μετέδωσε το Interfax Ukraine.

Μεγάλη ρωσική οχηματοπομπή με άρματα κινείται προς το Κίεβο

Ωστόσο, η αμερικανική ιδιωτική εταιρεία Maxar Technologies ανέφερε πως δορυφορικές φωτογραφίες εικονίζουν μεγάλη οχηματοπομπή του ρωσικού στρατού, συμπεριλαμβανομένων αρμάτων μάχης, κινούμενη προς την κατεύθυνση του Κιέβου, περίπου 64 χιλιόμετρα μακριά. Η οχηματοπομπή είχε μήκος περίπου 5 χιλιόμετρα.

Βρισκόταν βορειοανατολικά της ουκρανικής πόλης Ιβάνκιβ και συμπεριλάμβανε οχήματα με καύσιμα, εφόδια, καθώς και τεθωρακισμένα, ανάμεσά τους άρματα μάχης, αυτοκινούμενα πυροβόλα και τεθωρακισμένα οχήματα μεταφοράς προσωπικού, κατά την εταιρεία.

Η Maxar έδωσε επίσης στη δημοσιότητα φωτογραφίες που δείχνουν τις καταστροφές που προκάλεσαν πρόσφατες αεροπορικές επιδρομές στο αεροδρόμιο Αντόνοφ στο Γκοστομέλ, καθώς και μάχες μέσα και γύρω από το αεροδρόμιο. Η εταιρεία αυτή παρακολουθεί τις κινήσεις των ρωσικών στρατευμάτων εδώ και εβδομάδες. Τα στοιχεία που δημοσιοποιεί δεν είναι δυνατό να επαληθευτούν με ανεξάρτητο τρόπο, σημειώνει το πρακτορείο ειδήσεων Reuters.

Όπως μετέδωσε το ουκρανικό πρακτορείο ειδήσεων UNIAN, πολλά ρωσικά βομβαρδιστικά και μαχητικά απογειώθηκαν από τη χερσόνησο της Κριμαίας προς ουκρανικές πόλεις, μετέδωσε το ουκρανικό πρακτορείο ειδήσεων UNIAN.

Σύμφωνα με το πρακτορείο, στους στόχους πιστεύεται ότι συγκαταλέγονται το Κίεβο, η Χαρκίβ, η δεύτερη μεγαλύτερη ουκρανική πόλη, η Μικολάιφ, κοντά στη Μαύρη Θάλασσα, καθώς και η Χερσώνα. Οι πληροφορίες του πρακτορείου δεν ήταν δυνατό να επαληθευτούν με ανεξάρτητο τρόπο.

Ρωσικές δυνάμεις που κινούνταν προς το Κίεβο εν μέρει ανακόπηκαν, δηλώνει σύμβουλος της ουκρανικής προεδρίας

Ρωσικά στρατεύματα σταμάτησαν εν μέρει να κινούνται από τα βορειοδυτικά του Κιέβου προς το κέντρο της πρωτεύουσας της Ουκρανίας, δήλωσε χθες ο Ολεξίι Αρεστόβιτς, σύμβουλος της ουκρανικής προεδρίας. Ο ουκρανικός στρατός απέκρουσε χθες χερσαίες και αεροπορικές επιθέσεις, κατά τον ίδιο.

Ο ρωσικός στρατός προσπαθεί παράλληλα να μπει στο κέντρο της Χαρκίβ, της δεύτερης μεγαλύτερης ουκρανικής πόλης, στο ανατολικό τμήμα της χώρας, ανέφερε ο σύμβουλος της προεδρίας, ενώ 11 πλοία του ρωσικού Πολεμικού Ναυτικού βρίσκονται ανοικτά της Οδησσού.

Στη Μαριούπολη (νότια) δεν αναφέρονται προβλήματα, ωστόσο η Μπερντιάνσκ καταλήφθηκε από τα ρωσικά στρατεύματα, συμπλήρωσε. Ο Ολεξίι Αρεστόβιτς διαβεβαίωσε εξάλλου πως το Σαββατοκύριακο εντάχθηκαν στις τάξεις του ουκρανικού στρατού κάπου 100.000 έφεδροι.

Οι επόμενες 24 ώρες θα είναι κρίσιμες για την Ουκρανία, είπε ο Ζελένσκι

Κατά τη διάρκεια τηλεφωνικής συνδιάλεξής τους χθες Κυριακή, ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι τόνισε στον Βρετανό πρωθυπουργό Μπόρις Τζόνσον ότι οι επόμενες 24 ώρες είναι κρίσιμες για την Ουκρανία, ενημέρωσε εκπρόσωπος της Ντάουνινγκ Στριτ.

Ο κ. Τζόνσον από την πλευρά του ανέφερε ότι το Λονδίνο και οι σύμμαχοί του θα κάνουν ό,τι είναι δυνατό για να φθάσει στην Ουκρανία στρατιωτική βοήθεια, πρόσθεσε ο εκπρόσωπος σε ανακοίνωση Τύπου που δημοσιοποίησε.

Ο ρωσικός στρατός ανακοίνωσε ότι οι άμαχοι μπορούν να εγκαταλείψουν «ελεύθερα» το Κίεβο

Ο στρατός της Ρωσίας διαβεβαίωσε σήμερα ότι οι άμαχοι μπορούν να εγκαταλείψουν «ελεύθερα» το Κίεβο, πρωτεύουσα της Ουκρανίας, κατηγορώντας παράλληλα τις ουκρανικές αρχές ότι τους χρησιμοποιούν σαν ανθρώπινες ασπίδες.

«Όλοι οι άμαχοι της πόλης μπορούν να εγκαταλείψουν την ουκρανική πρωτεύουσα ελεύθερα μέσω του αυτοκινητόδρομου Κίεβο- Βασίλκιβ», στο νοτιοδυτικό τμήμα του Κιέβου, δήλωσε ο Ιγκόρ Κονατσένκοφ εκπρόσωπος του ρωσικού υπουργείο Άμυνας μιλώντας στην τηλεόραση, ο οποίος παράλληλα δήλωσε ότι η Ρωσία έχει «την αεροπορική υπεροχή» σε όλη την Ουκρανία, κατά την πέμπτη ημέρα της εισβολής στη χώρα.

Περισσότεροι από 300.000 Ουκρανοί έχουν εγκαταλείψει τη χώρα

Για τη μεγαλύτερη ανθρωπιστική κρίση στην ευρωπαϊκή ήπειρο εδώ και πολλά χρόνια έκανε λόγο ο Επίτροπος Διαχείρισης κρίσεων Γιάνες Λέναρσιτς, στη συνέντευξη Τύπου που ακολούθησε το έκτακτο συμβούλιο των υπουργών Εσωτερικών της ΕΕ σημειώνοντας ότι ο αριθμός των εκτοπισμένων Ουκρανών μπορεί να ξεπεράσει τα 7 εκατομμύρια. «Για την ανθρωπιστική κατάσταση συνολικά, ο επί του παρόντος αναμενόμενος αριθμός των εκτοπισμένων Ουκρανών είναι πάνω από 7 εκατομμύρια», τόνισε ο κ. Λέναρσιτς.

Από την πλευρά της, η Επίτροπος Εσωτερικών Υποθέσεων Ίλβα Γιόχανσον ανέφερε ότι μέχρι τώρα 300.000 Ουκρανοί έχουν εγκαταλείψει τη χώρα και υπογράμμισε την αλληλεγγύη των των Ευρωπαίων πολιτών. «Οι περισσότεροι από τις 300.000 που έχουν φτάσει έχουν βιομετρικό διαβατήριο που σημαίνει ότι μπορούν να μείνουν με ελεύθερη βίζα για 90 ημέρες, οι περισσότεροι απορροφώνται από τους συγγενείς τους, ένας περιορισμένος αριθμός έχει κάνει αίτηση για άσυλο, αλλά τα πράγματα θα αλλάξουν», επισήμανε η κ. Γιόχανσον και ανέφερε ότι «πρέπει να είμαστε προετοιμασμένοι για έναν πολύ υψηλότερο αριθμό ανθρώπων που θα προσπαθήσουν να έρθουν και τους οποίους θα πρέπει να καλωσορίσει η ΕΕ».

Με πληροφορίες από ΑΠΕ - ΜΠΕ