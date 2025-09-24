H Tether αναζητά κεφάλαια με αποτίμηση έως 500 δισ. δολάρια - «Κοιτά στα ίσια» SpaceX και OpenAI

O CEO της Tether υπογράμμισε πως «αξιολογεί μια άντληση κεφαλαίων από μια επιλεγμένη ομάδα θεσμικών επενδυτών υψηλού προφίλ».

Σε έναν μεγάλο γύρο άντλησης κεφαλαίων φέρεται πως πρόκειται να επιδοθεί η Tether, που βρίσκεται πίσω από το μεγαλύτερο stablecoin παγκοσμίως, όπως επιβεβαίωσε ο Διευθύνων Σύμβουλός της, Πάολο Αρντόινο, που θα μπορούσε να φέρει την αξία της στο ίδιο επίπεδο με την OpenAI.

Η επιχείρηση με crypto από το Ελ Σαλβαδόρ επιδιώκει να συγκεντρώσει μεταξύ 15 και 20 δισ. δολαρίων για περίπου το 3% της μέσω ιδιωτικής τοποθέτησης, σύμφωνα με το Bloomberg.

Τα κεφάλαια θα «μεγιστοποιήσουν την κλίμακα» της στρατηγικής της Tether σε υφιστάμενους και νέους επιχειρηματικούς τομείς κατά «αρκετές τάξεις μεγέθους», πρόσθεσε. Αυτοί οι επιχειρηματικοί τομείς περιλαμβάνουν stablecoins, distribution ubiquity, τεχνητή νοημοσύνη, commodity trading, ενέργεια, τηλεπικοινωνίες και ΜΜΕ.

Ωστόσο, οι συνομιλίες βρίσκονται σε πρώιμο στάδιο, πράγμα που σημαίνει ότι οι τελικές λεπτομέρειες, συμπεριλαμβανομένου του μεγέθους της προσφοράς, θα μπορούσαν να αλλάξουν.

Πάντως, μία συμφωνία θα μπορούσε να αποτιμήσει την Tether σε περίπου 500 δισ. δολάρια και θα ανταγωνιζόταν μερικές από τις μεγαλύτερες ιδιωτικές εταιρείες στον κόσμο, συμπεριλαμβανομένων των SpaceX και OpenAI. Ο γύρος συγκέντρωσης χρημάτων της OpenAI νωρίτερα φέτος αποτίμησε τον τεχνολογικό κολοσσό στα 300 δισ. δολάρια.

Η Tether, η οποία κάποτε κατηγορήθηκε ότι ήταν το «κρυπτονόμισμα που προτιμούν οι εγκληματίες», προωθεί τα σχέδιά της να επιστρέψει στις ΗΠΑ τους τελευταίους μήνες, δεδομένης της φιλο-crypto στάσης του Ντόναλντ Τραμπ.

Το Stablecoin USD Tether (USDT) είναι συνδεδεμένο με το δολάριο ΗΠΑ με κεφαλαιοποίηση που πρόσφατα ξεπέρασε τα 172 δισ. δολάρια. Στη δεύτερη θέση βρίσκεται το stablecoin Circle, του ανταγωνιστή της, USDC, το οποίο μετρά χρηματιστηριακή αξία περίπου 74 δισ. δολαρίων.