Nio: Νέα μάρκα ηλεκτρικών στην Ελλάδα από τον Όμιλο Μοτοδυναμική

Το λανσάρισμα της Nio στην ελληνική αγορά γίνεται με τέσσερα μοντέλα, με premium χαρακτήρα και πλούσιο εξοπλισμό.

Σε εκδήλωση στο Μουσείο Βορρέ ο Όμιλος Μοτοδυναμική (Porsche, Yamaha, Sixt) παρουσίασε τη νέα εταιρεία που εκπροσωπεί στην Ελλάδα. Πρόκειται για τη Nio, μία μάρκα ηλεκτρικών αυτοκινήτων από την Κίνα, η οποία ιδρύθηκε το 2014 και γνωρίζει ανάπτυξη τα τελευταία χρόνια. Η Μοτοδυναμική θα αναλάβει επίσης την εκπροσώπηση της Nio σε Κύπρο και Βουλγαρία.

Τα στελέχη της Nio Greece παρουσίασαν το όραμα της εταιρείας όσον αφορά την κινητικότητα αλλά και την ηλεκτροκίνηση, ενώ μίλησαν για τη γκάμα της μάρκας που είναι ήδη διαθέσιμη στην Ελλάδα.

Firefly: Αυτοκίνητο πόλης με μήκος στα 4 μέτρα. Έχει πλούσιους χώρους για το μέγεθός του, ψηφιακό εσωτερικό και μπαταρία χωρητικότητας 41,2 kWh που δίνει ενέργεια σε ηλεκτρικό μοτέρ 143 ίππων και προσφέρει αυτονομία έως 330 χλμ. Οι τιμές του αρχίζουν από τις 31.900 ευρώ (δεν περιλαμβάνεται κρατική επιδότηση).

EL6: Πολυτελές D-SUV με μήκος στα 4,85 μέτρα. Το ηλεκτρικό SUV προσφέρει τετρακίνηση χάρη στα δύο ηλεκτρικά μοτέρ με τη συνδυαστική ισχύ να ανέρχεται σε 490 ίππους.

Το EL6 είναι διαθέσιμο σε δύο εκδόσεις μπαταρίας:

Standard Range με 73,5 kWh, αυτονομία έως 406 χλμ. και τιμή 69.900 ευρώ

Long Range με 90 kWh και αυτονομία έως 529 χλμ. και τιμή 76.900 ευρώ

ET5: Ένα μεσαίο sedan 4,79 μέτρων με κουπέ σιλουέτα. Και σε αυτή την περίπτωση η συνδυαστική ισχύς είναι 490 ίπποι από δύο ηλεκτροκινητήρες.

Στην έκδοση Standard Range η μπαταρία 75 kWh προσφέρει αυτονομία έως 456 χλμ. (τιμή 61.900 ευρώ)

Στην έκδοση Long Range η μπαταρία 100 kWh εκτοξεύει την αυτονομία στα 590 χλμ. (τιμή 71.900 ευρώ).

ET5 Touring: Είναι η έκδοση αμαξώματος station wagon του ΕΤ5. Αντίστοιχο μήκος (4,79 μέτρα) και ισχύς (490 ίπποι), επίσης σε δύο εκδόσεις μπαταρίας.

Στην έκδοση Standard Range η μπαταρία 73,5 kWh προσφέρει αυτονομία έως 435 χλμ. (τιμή 66.900 ευρώ)

Στην έκδοση Long Range η μπαταρία 90 kWh η αυτονομία φθάνει έως τα 560 χλμ. (τιμή 73.900 ευρώ)