BMW C 400 GT: First Class

Τρία χρόνια μετά την πρώτη του παρουσίαση, το C 400 GT της BMW βελτιώνεται σημαντικά αναβαθμίζοντας τόσο την χρηστική του πλευρά, όσο και την ικανότητά του για άνετα, ξεκούραστα και απολαυστικά ταξίδια.

Μια από τις κυρίαρχες βελτιώσεις για το 2021 αφορά στον ισχυρό μονοκύλινδρο κινητήρα, που πλέον είναι σύμφωνος προς της ευρωπαϊκή οδηγία ρύπων Euro 5, ενώ εξοπλίζεται με ηλεκτρονικό έλεγχο γκαζιού E-gas και διαθέτει νέα ψηφιακή διαχείριση κινητήρα και βελτιστοποιημένο φυγοκεντρικό συμπλέκτη.

Εικόνα

Όπως και στο παρελθόν, το μοτέρ αποδίδει 34 ίππους στις 7.500 σ.α.λ. και ροπή 35 Nm σε ακόμα χαμηλότερες στροφές, 5.750 αντί στις 6.000 σ.α.λ., εξασφαλίζοντας επάρκεια ισχύος σε ένα μεγάλο εύρος λειτουργίας,για άμεσες εκκινήσεις και εύκολες προσπεράσεις. Η μέγιστη ταχύτητα ανέρχεται στα 139 χλμ./ώρα. Η μετάδοση γίνεται μέσω ενός κιβωτίου ταχυτήτων CVT (Continuuous Variable Transmission) και ενός άκαμπτου βραχίονα μετάδοσης κίνησης με καινοτόμο ρουλεμάν για ελάχιστη δόνηση και συνεπώς μέγιστη άνεση.

Εικόνα

Μαζί με το E-gas, τον ανασχεδιασμένο καταλύτη στην εξαγωγή, τροποποιήσεις στην κυλινδροκεφαλή, νέα καλωδίωση και βελτιωμένο έλεγχο λειτουργίας για το ρελαντί, ο κινητήρας έχει καταστεί πολύ πιο ομαλός στη λειτουργία του και με πιο άμεση απόκριση στο γκάζι. Νέο είναι και το σύστημα ελέγχου πρόσφυσης ASC, με κατά πολύ αυξημένη ευαισθησία και ταχύτητα λειτουργίας. Τα φρένα διαθέτουν νέες δαγκάνες και μανέτες με πιο γραμμική και αναλογική αίσθηση στο εμπρός και στο πίσω φρένο. Φυσικά παραμένει το προηγμένο στάνταρ ABS.

Εικόνα

Βελτιώσεις έχουν γίνει επίσης και στον πρωτοποριακό, χάρη στο flexcase, χώρο αποθήκευσης κάτω από το κάθισμα, με πιο διαυγή φωτισμό, που πλέον έχει τοποθετηθεί στο κάτω μέρος του καθίσματος και προσφέρει μεγαλύτερο εύρος. Στο εμπρός ντουλαπάκι έχει τοποθετηθεί θύρα USB, για να υπάρχει η δυνατότητα εν κινήσει φόρτισης ψηφιακών συσκευών, ενώ στον ίδιο χώρο διατηρείται και η υποδοχή φόρτισης 12V.

Εικόνα

Η ιδιαίτερα άνετη ανάρτηση, οι χώροι, η εξαιρετική κάλυψη από τον ανεμοθώρακα και η συνολικά προσεγμένη εργονομί, παραμένουν, μαζί με την ποιότητα κατασκευής, στο ιδιαίτερα υψηλό επίπεδο που γνωρίζαμε ήδη στο BMW C 400 GT. Το μοντέλο διαθέτει σημαντικά ψηλότερη ζελατίνα από το «αστικό» C 400 X, ενώ το σύστημα ενεργοποίησης και λειτουργίας χωρίς κλειδί -μέσω του οποίου ελέγχεται επίσης το άνοιγμα του καθίσματος και των δύο χώρων αποθήκευσης, διευκολύνει απαράμιλλα την καθημερινή χρήση.

Εικόνα

Στο κορυφαίο επίπεδο εξοπλισμού του BMW C 400 GT περιλαμβάνονται επίσης φώτα LED, ψηφιακός πίνακας οργάνων 6,5 ιντσών με δυνατότητα σύνδεσης κινητού τηλεφώνου, κάθισμα με ρυθμιζόμενο σύστημα υποστήριξης της μέσης του οδηγού, σταθερά και μεγάλα υποπόδια για το συνεπιβάτη και τέλος κεντρικό και πλευρικό σταντ. Ο ιδιοκτήτης έχει επίσης δεκάδες επιλογές εξατομίκευσης του BMW C 400 GT, μέσα από ένα μεγάλο κατάλογο προαιρετικών στοιχείων εξοπλισμού και ειδικών αξεσουάρ.

Πρακτικό, εύχρηστο και ιδιαίτερα οικονομικό στις καθημερινές μετακινήσεις, αλλά παράλληλα ισχυρό, άνετο και απόλυτα σταθερό στις μεγάλες ταχύτητες, το ανανεωμένο για το 2021 BMW C 400 GT αποτελεί μια πρόταση στην κατηγορία των premium μεσαίων σκούτερ με μοναδικά πλεονεκτήματα και ένα μεγάλο εύρος χρήσεων.

Εικόνα

Το μοντέλο είναι άμεσα διαθέσιμο στο δίκτυο επίσημων εμπόρων της BMW με τιμή 8.100 ευρώ και δυνατότητα απόκτησης με το πρόγραμμα ALL IN RIDE της BMW Financial Services, το οποίο εξασφαλίζει πολύ χαμηλή μηνιαία δόση και ιδιαίτερα συμφέρον ετήσιο ονομαστικό επιτόκιο 4,3%, πλέον εισφοράς 0,6% Ν. 128/75.