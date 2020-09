Μεγαλύτερη πίεση αναμένεται να δεχθεί το τουρκικό νόμισμα έναντι του δολαρίου μέχρι το τέλος του 2021 όπως αναμένει η Capital Economics σε νέα έκθεσή της με τίτλο «Lira to fall further as policy response fails to appease».

Η τουρκική λίρα έχει καταγράψει απώλειες που ξεπερνούν το 22% από τις αρχές του έτους, καθιστώντας την μία από τις χειρότερες επιδόσεις ανάμεσα στις αναδυόμενες οικονομίες. Η πίεση που δέχεται η τουρκίκη λίρα έρχεται στο πλαίσιο των μεγάλων μακροοικονομικών τρωτών σημείων της χώρας. Ειδικότερα όπως σημειώνει η Capital Economics το τρέχον έλλειμμα του προϋπολογισμού έχει διευρυνθεί, τα βραχυπρόθεσμα εξωτερικά χρέη της χώρας παραμένουν υψηλά, και ανέρχονται περίπου στο 24% του ΑΕΠ, και οι προηγούμενες προσπάθειες που έγιναν για την υπεράσπιση της λίρας έχουν εξαντλήσει σημαντικά τα συναλλαγματικά αποθέματα της Τουρκίας. Η συναλλαγματική θέση της κεντρικής τράπεζας της χώρας φαίνεται ακόμη χειρότερη σε καθαρή βάση και αφού ληφθούν υπόψη τα currency swaps με εμπορικές τράπεζες.

Διαφορές με το 2018

Όπως σημειώνει η Capital Economics η πραγματική συναλλαγματική ισοτιμία της Τουρκίας και η εύλογη αξία της λίρας έχουν μειωθεί τους τελευταίους μήνες. Η κρίση του κορονοϊού επέφερε ένα σημαντικό και μακροχρόνιο πλήγμα στον τουριστικό τομέα της χώρας και, συνεπώς, και στις εξαγωγές υπηρεσιών και sτη θέση τρεχουσών συναλλαγών. Μια ασθενέστερη λίρα αποτελεί μέρος της προσαρμογής.

Επιπλέον, η πολιτική απάντηση που δόθηκε αυτή τη φορά ήταν πολύ διαφορετική από αυτήν του 2018. Τότε, η πίεση στο τουρκικό νόμισμα μειώθηκε αφού η Κέντρική Τράπεζα λειτούργησε με επιθετικές αυξήσεις των επιτοκίων. Παρά τις δράσεις όπως η αύξηση του μέσου κόστους χρηματοδότησης κατά περισσότερο από 325 μ.β, σε 10,61%, από τα μέσα Ιουλίου, πλέον δεν υπάρχουν σαφείς ενδείξεις ότι η CBRT είναι πρόθυμη να αντιμετωπίσει άμεσα το πρόβλημα του πληθωρισμού. Η κεντρική τράπεζα λόγως της πίεσης του Τούρκου προέδρου Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν δεν φαίνεται ικανή να προβεί σε αυξήσεις στα επίτοκια. Ακόμα κι αν τα ονομαστικά επιτόκια έφτασαν στην κορυφή, τα πραγματικά επιτόκια θα παραμείνουν αρνητικά (ο βασικός πληθωρισμός ανήλθε στο 11,8% ετησίως τον Αύγουστο).

Η Capital Economics αναφέρει ότι η πραγματική συναλλαγματική ισοτιμία θα παραμείνει κάτω από την ιστορική της τάση και δεδομένου του πολύ υψηλού ποσοστού πληθωρισμού στην Τουρκία, η ονομαστική συναλλαγματική ισοτιμία θα πρέπει να μειωθεί ακόμη περισσότερο για τη διατήρηση της εξωτερικής ανταγωνιστικότητας. Έτσι η Capital Economics εκτιμά πως η λίρα θα φτάσει τα 8 ανά δολάριο έως το τέλος του τρέχοντος έτους και τα 9,25 ανά δολάριο έως το τέλος του 2021 (οι πρηγούμενες εκτιμήσεις της Capital Economics 7,50 ανά δολάριο και 8,25 ανά δολάριο αντίστοιχα).

Οι κυρώσεις από ΕΕ και ΗΠΑ θα «πονέσουν» την τουρκική οικονομία

Όπως τονίζει οι κίνδυνοι είναι σαφώς στραμμένοι προς ακόμη μεγαλύτερες και πιο απότομες πτώσεις στη λίρα βραχυπρόθεσμα, καθώς και επιθετικές αυξήσεις στα επιτόκια. Η Capital Economics είχε προειδοποιήσει ότι οι πιθανότητες για το ξέσπασμα μιας νομισματικής κρίσης έχουν αυξηθεί σημαντικά, ενώ τον Μάιο, δια χειρός Κατάρ αποφεύχθηκε ένα τέτοιο αποτέλεσμα. Μια πιθανή αιτία θα ήταν εάν η ΕΕ κινηθεί γρήγορα και επιβάλει αυστηρές κυρώσεις στην Τουρκία. Σύμφωνα με αξιωματούχους της ΕΕ, η ιδέα της απόσυρσης της τελεωνιακής ένωσης με την Τουρκία, θα έβλαπτε σοβαρά τις οικονομικές προοπτικές της Τουρκίας. Παράλληλα και οι ΗΠΑ θα μπορούσαν να επιβάλλουν μέτρα κατά της Τουρκίας εάν η χώρα αναπτύξει τα ρωσικά εξοπλιστικά συστήματα.