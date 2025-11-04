Στα 647 εκατ. ενισχύονται τα κονδύλια. Επιδοτήσεις σχεδόν για το σύνολο των ωφελουμένων, υπό την προϋπόθεση ότι οι εγκαταστάσεις θα γίνουν εντός του χρονοδιαγράμματος του Ταμείου Ανάκαμψης.

Στο «Αλλάζω Σύστημα Θέρμανσης και Θερμοσίφωνα» ανακατευθύνθηκαν τελικά σημαντικά κονδύλια του Ταμείου Ανάκαμψης που προορίζονταν για άλλες δράσεις, οι οποίες ωστόσο ματαιώθηκαν καθώς δεν θα μπορέσουν να ολοκληρωθούν μέχρι το επόμενο καλοκαίρι.

Όπως ανακοίνωσε χθες το ΥΠΕΝ, ο προϋπολογισμός περίπου τριπλασιάζεται, καθώς πλέον διαμορφώνεται στα 647,2 εκατ. ευρώ περίπου, από 223,2 εκατ. προηγουμένως.

Ως συνέπεια, πρόκειται να αυξηθεί σημαντικά ο αριθμός των ωφελουμένων, προσεγγίζοντας τον συνολικό αριθμό των αιτήσεων, οι οποίες έφτασαν τις 192.000. Μάλιστα, με την πρώτη απόφαση υπαγωγής, προβλέπεται η ένταξη περισσότερων από 100.000 ωφελούμενων, ώστε στη συνέχεια να ακολουθήσει το επόμενο «κύμα» εντάξεων.

Με την Κοινή Υπουργική Απόφαση που τροποποιεί τον Οδηγό του Προγράμματος, και με την οποία αυξήθηκε ο προϋπολογισμός, παρατείνεται επίσης το χρονοδιάγραμμα εξαργύρωσης των επιταγών έως τις 30 Απριλίου 2026. Παράλληλα, επικαιροποιείται ο κατάλογος των απαιτούμενων δικαιολογητικών για ωφελούμενους και προμηθευτές.

Τα επόμενα βήματα για τους δικαιούχους

Η απόφαση υπαγωγής θα σηματοδοτήσει την έκδοση των vouchers, μέσω των οποίων οι ωφελούμενοι θα αξιοποιήσουν την επιδότηση του προγράμματος. Οι επιταγές (Vouchers) θα εμφανιστούν στον λογαριασμό του ωφελούμενου στην ψηφιακή πλατφόρμα του Προγράμματος. Επίσης, θα αποσταλούν μέσω προσωπικού ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που έχει δηλώσει.

Οι ωφελούμενοι θα μπορούν να προμηθεύονται τον επιλέξιμο εξοπλισμό της επιλογής τους από έμπορο λιανικής της επιλογής τους που συμμετέχει στο Πρόγραμμα. Η αγορά μπορεί να πραγματοποιηθεί τόσο μέσω φυσικών όσο και μέσω ηλεκτρονικών καταστημάτων.

Αφού επιλέξει προμηθευτή, ο ωφελούμενος θα εκχωρήσει σε αυτόν την επιταγή που θα αξιοποιηθεί για την επιδότηση αγοράς του νέου εξοπλισμού. Ο προμηθευτής θα προχωρήσει στη διαδικασία προσωρινής δέσμευσης της επιταγής αυτής προς όφελός του στην ψηφιακή πλατφόρμα του Προγράμματος.

Ο προμηθευτής θα κρατήσει την επιταγή και θα την εξαργυρώσει σε δεύτερο βήμα (αμέσως μετά τη δέσμευση ή σε μεταγενέστερο χρόνο) για να εξοφληθεί μερικώς το παραστατικό πώλησης, στο οποίο περιλαμβάνεται το επιδοτούμενο σύστημα.

Η δεσμευμένη επιταγή παραμένει σε αυτή την κατάσταση για χρονικό διάστημα 30 ημερών (ημερολογιακών), εντός του οποίου αναμένεται να ολοκληρωθεί η διαδικασία πώλησης. Η δέσμευση διασφαλίζει ότι στο διάστημα αυτό ο ωφελούμενος δεν μπορεί να αξιοποιήσει την ίδια επιταγή για να προβεί σε αγορά από άλλον προμηθευτή. Ο ωφελούμενος διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει αποδέσμευση της επιταγής του (πριν παρέλθουν οι τριάντα ημέρες) αν θελήσει να αλλάξει προμηθευτή.

Εξαργύρωση των vouchers

Μετά τη δέσμευση της επιταγής, ο ωφελούμενος και προμηθευτής θα μπορούν να προχωρήσουν στη διαδικασία αγοραπωλησίας. Εφόσον η πώληση δεν πραγματοποιηθεί εντός του μέγιστου χρονικού διαστήματος δέσμευσης, η επιταγή θα αποδεσμευτεί αυτόματα και θα είναι πάλι διαθέσιμη στον ωφελούμενο.

Η επιταγή μπορεί επίσης να αποδεσμευθεί, σε περίπτωση ακύρωσης μίας παραγγελίας πριν την ολοκλήρωσή της πώλησης. Αν αντίθετα ολοκληρωθεί η αγορά του εξοπλισμού, ο προμηθευτής κατά την έκδοση του προβλεπόμενου παραστατικού, θα πρέπει να προχωρήσει σε αίτημα εξαργύρωσης της επιταγής, η οποία θα καλύψει μέρος της τιμής πώλησης του επιδοτούμενου επιλέξιμου εξοπλισμού. Ανάλογη είναι η διαδικασία και για τα vouchers επιδότησης των υπηρεσιών.

Υπενθυμίζεται ότι το πρόγραμμα «Αλλάζω Σύστημα Θέρμανσης και Θερμοσίφωνα» αφορά νοικοκυριά και επιχορηγεί την αγορά νέου ηλιακού θερμοσίφωνα σύγχρονης τεχνολογίας, σε ποσοστό από 50% ή 60%, με το ακριβές ποσοστό να διαμορφώνεται βάσει εισοδηματικών κριτηρίων, η αγορά νέου συστήματος αντλίας θερμότητας, σε ποσοστό 50%, η εκτέλεση αναγκαίων συμπληρωματικών εργασιών τοποθέτησης επιλέξιμου εξοπλισμού (π.χ. κόστος μεταφοράς, κόστος τοποθέτησης, αναλώσιμα και εξαρτήματα κ.λπ.), σε ποσοστό 50% ή 60% (αναλόγως των εισοδηματικών κριτηρίων).