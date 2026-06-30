Αλουμίνιο: Οδεύει προς τη μεγαλύτερη μηνιαία πτώση από το 2008

Οι προσδοκίες για επαναφορά των προμηθειών από τη Μέση Ανατολή οδήγησαν το πολύτιμο μέταλλο να αντιστρέψει πλήρως το ράλι που προκάλεσε ο πόλεμος στο Ιράν.

Το αλουμίνιο είναι καθ' οδόν για να καταγράψει τη πιο απότομη μηνιαία απώλεια από το 2008, καθώς οι προσδοκίες για επαναφορά των προμηθειών από τη Μέση Ανατολή οδήγησαν το πολύτιμο μέταλλο να αντιστρέψει πλήρως το ράλι που προκάλεσε ο πόλεμος στο Ιράν.

Οι τιμές έχουν υποχωρήσει περισσότερο από 15% μέσα στον Ιούνιο, καθώς η προσωρινή ειρηνευτική συμφωνία μεταξύ Ουάσιγκτον και Τεχεράνης ενίσχυσε τις προσδοκίες για επανεκκίνηση των εξαγωγών από τη Μέση Ανατολή με την επαναλειτουργία των Στενών του Ορμούζ. Έτσι εξανεμίστηκαν τα κέρδη που είχαν καταγραφεί το προηγούμενο τρίμηνο, όταν η διακοπή της προσφοράς από την περιοχή, η οποία αντιστοιχεί σχεδόν στο 10% της παγκόσμιας παραγωγής αλουμινίου, όπως επισημαίνει το Bloomberg.

Εξαγωγές Κίνας

Οι εξαγωγές ρεκόρ από την Κίνα και όπως και οι διελεύσεις των πιο «τολμηρών» πλοίων από τα Στενά του Ορμούζ για την αναπλήρωση των αποθεμάτων αλουμίνας έχουν επίσης συμβάλει στην ταχεία αντιστροφή του προηγούμενου ράλι. Παράλληλα, η αγορά έχει περιέλθει τις τελευταίες δύο εβδομάδας σε μία κατάσταση contango, όπου οι άμεσες τιμές είναι φθηνότερες από ότι τα συμβόλαια μεταγενέστερης παράδοσης, μία ένδειξη ότι οι ανησυχίες για έλλειψη προσφοράς έχουν υποχωρήσει.

«Τα ασφάλιστρα εκτός Κίνας υποχώρησαν ραγδαία μετά την είδηση ​​των συμφωνιών εκεχειρίας, σηματοδοτώντας ότι οι προμήθειες δεν είναι πλέον τόσο περιορισμένες», δήλωσε ο Πενγκ Ντίνγκουι, αναλυτής της Zhongtai Futures Co. «Η ραγδαία πτώση των τιμών του αλουμινίου αιφνιδίασε πολλούς επενδυτές. Προκαλεί λίγο πανικό στην αγορά. Ορισμένοι Κινέζοι επενδυτές αναμένουν περαιτέρω πτώση των τιμών» τόνισε.

Δολάριο

Όπως έχει συμβεί και στα άλλα μέταλλα, το αλουμίνιο έχει επίσης πληγεί από μια απότομη άνοδο του δολαρίου ΗΠΑ από τα μέσα Μαΐου, καθιστώντας το πιο ακριβό για πολλούς αγοραστές. Οι προσδοκίες ότι η Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ θα χρειαστεί να διατηρήσει τα επιτόκια υψηλότερα για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα ή ενδεχομένως να τα αυξήσει για να περιορίσει τον πληθωρισμό έχουν επίσης επηρεάσει τις προοπτικές της ζήτησης.

Το αλουμίνιο ενισχυόταν 0,5% στα 3.103 δολάρια ανά τόνο στο Χρηματιστήριο Μετάλλων του Λονδίνου, σημειώνοντας μηνιαία πτώση κατά 15,4%, τη μεγαλύτερη από τον Οκτώβριο του 2008.

Ο χαλκός σημείωνε άνοδο 0,4% στα 13.332 δολάρια ανά τόνο, ωστόσο συνεχίζει να σημειώνει απώλειες 2,2% χαμηλότερος τον Ιούνιο. Η τιμή του σιδηρομεταλλεύματος υποχωρούσε 0,1% στα 98,75 δολάρια τον τόνο στη Σιγκαπούρη.

Αντίθετα, η τιμή του ψευδαργύρου ενισχύεται κατά 0,2% στα 3.482 δολάρια τον τόνο, καθώς έκθεση της κρατικής ερευνητικής εταιρείας Beijing Antaike Information ανέφερε ότι τα μεγάλα χυτήρια της Κίνας σχεδίαζαν να μειώσουν τη χρήση συμπυκνώματος ψευδαργύρου φέτος κατά 600.000 έως 1 εκατομμύριο τόνους για να περιορίσουν τις απώλειες.

Ωστόσο, η πιθανή μείωση της παραγωγής εξευγενισμένου ψευδαργύρου δεν αρκεί για να ανατρέψει το εγχώριο πλεόνασμα για φέτος, δήλωσε η Liu Xiaoyi, αναλύτρια της Zijin Tianfeng Futures Co. Αυτό θα μεταφραστεί σε πτώση περίπου 200.000 έως 300.000 τόνων παραγωγής εξευγενισμένου ψευδαργύρου, ή έως και 4% της συνολικής κινεζικής παραγωγής πέρυσι, τόνισε.