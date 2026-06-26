Παξοί-Αντίπαξοι: Οι ωραιότερες παραλίες για αξέχαστες βουτιές

Σε αυτή τη γωνιά του Ιονίου θα βουτήξετε σε απίστευτα νερά.

Εξωτικές παραλίες με τιρκουάζ νερά, εντυπωσιακές θαλάσσιες σπηλιές και χωριά με παραδοσιακή επτανησιώτικη αρχιτεκτονική υποδέχονται τους επισκέπτες στους Παξούς, τον «Βενιαμίν των Επτανήσων». Φυσικά, αν ταξιδέψετε μέχρι τους Παξούς αξίζει να επισκεφθείτε και τους Αντίπαξους, το γειτονικό νησάκι με τις παραδεισένιες ακτές.

Με ατού την καταπράσινη φύση και τις μαγικές παραλίες τους, οι Παξοί και οι Αντίπαξοι αποτελούν έναν μοναδικό προορισμό για καλοκαιρινή χαλάρωση στο Ιόνιο. Παρακάτω ξεχωρίσαμε για εσάς μερικές από τις καλύτερες παραλίες για να διαλέξετε την αγαπημένη σας.

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