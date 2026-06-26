Ευρωαγορές: Κόκκινα πρόσημα με την τεχνολογία στο επίκεντρο

Το παγκόσμιο sell off των μετοχών τεχνολογίας επηρεάζει για μία ακόμη φορά την όρεξη των επενδυτών για ρίσκο.

Πτωτικές κινήσεις καταγράφουν τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια την Παρασκευή, καθώς το παγκόσμιο sell off των μετοχών τεχνολογίας επηρεάζει για μία ακόμη φορά την όρεξη των επενδυτών για ρίσκο, με το γκρέμισμα των ασιατικών αγορών που προηγήθηκε να έχει ήδη προετοιμάσει το αρνητικό κλίμα.

Ειδικότερα, ο πανευρωπαϊκός δείκτης Stoxx 600 διολισθαίνει 0,41% στις 637,18 μονάδες, υποχωρώντας από το χθεσινό ρεκόρ που σημείωσε. Ο Euro Stoxx 50 σημειώνει πτώση 0,23% στις 6.252,86 μονάδες.

Ο γερμανικός DAX στο Χρηματιστήριο της Φρανκφούρτης χάνει 0,54% στις 24.871 μονάδες, ενώ ο γαλλικός CAC 40 διολισθαίνει 0,15% στις 8.419 μονάδες. Στο Λονδίνο, ο FTSE 100 βρίσκεται στο -0,26% στις 10.502 μονάδες, ενώ ο ιταλικός FTSE MIB στο Μιλάνο χάνει 0,70% στις 51.418 μονάδες. Στην Ισπανία, τέλος, ο IBEX 35 σημειώνει ήπιες απώλειες 0,11% στις 19.489 μονάδες.

Το κλίμα επιδεινώθηκε ξανά μετά από αναφορές ότι η OpenAI τείνει να αναβάλει την πολυαναμενόμενη αρχική δημόσια προσφορά (IPO) μέχρι το 2027. Η είδηση ​​​​έθεσε άμεσα υπό αμφισβήτηση την όρεξη των αγορών για τις πολυδιαφημισμένες μετοχές AI.

Η ανακοίνωση πυροδότησε έναν νέο γύρο sell off στον τομέα της τεχνολογίας, με τα βαριά χαρτιά της Ευρώπης στους ημιαγωγούς όπως η ASML, η ASMI, η Infineon και η STMicroelectronics να ηγούνται της πτώσης.

Το ισχυρό πτωτικό κλίμα ξεκίνησε από την αγορά της Ασίας την Παρασκευή, με τις μετοχές των τσιπ να ηγούνται των απωλειών, επηρεασμένες από την πτώση του Nasdaq στον απόηχο της είδησης πως η Apple θα ακριβύνει τα προϊόντα της.

Συγκεκριμένα, ο δείκτης Nikkei 225 του Τόκιο υποχώρησε πάνω από 4% στις 69.127,10 και ο Kospi στη Σεούλ διολίσθησε 5,8% στις 8.411,52.

Ο τομέας των ημιαγωγών δέχθηκε ισχυρό πλήγμα. Η SK Hynix της Νότιας Κορέας υποχώρησε σχεδόν 9%, ενώ η Samsung Electronics έχασε πάνω απο 6%