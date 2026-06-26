Βαριές απώλειες στα ασιατικά χρηματιστήρια - «Βουτιά» σχεδόν 6% ο Kospi, στο -4% ο Nikkei

Ο τεχνολογικός κλάδος συνεχίζει να προκαλεί ανησυχίες σχετικά με τον πυρετό των επενδύσεων στην Τεχνητή Νοημοσύνη.

Γκρεμίζονται οι ασιατικές μετοχές την Παρασκευή, με τον τεχνολογικό κλάδο να συνεχίζει να προκαλεί ανησυχίες σχετικά με τον πυρετό των επενδύσεων στο πεδίο της Τεχνητής Νοημοσύνης και τις φουσκωμένες αποτιμήσεις των εταιρειών που βρίσκονται στο tech επίκεντρο.

Συγκεκριμένα, ο δείκτης Nikkei 225 του Τόκιο υποχώρησε πάνω από 4% στις 69.127,10 και ο Kospi στη Σεούλ διολίσθησε 5,8% στις 8.411,52.

Ο Hang Seng του Χονγκ Κονγκ διολισθαίνει 2% στις 22.645,76 την τελευταία ώρα της συνεδρίασης. Στην ηπειρωτική Κίνα ο δείκτης CSI 300 καταγράφει απώλειες 2,62%.

Στην Αυστραλία, ο S&P/ASX 200 ενισχύθηκε ήπια.

Ο τομέας των ημιαγωγών δέχθηκε ισχυρό πλήγμα. Η SK Hynix της Νότιας Κορέας υποχώρησε σχεδόν 9%, ενώ η Samsung Electronics έχασε πάνω απο 6%. Η εταιρεία επενδύσεων χαρτοφυλακίου SK Square, η οποία επικεντρώνεται στην τεχνολογία, διολίσθησε περίπου 9,5%, ενώ η LG Electronics έχασε 4%.

Η ιαπωνική Advantest υποχώρησε σχεδόν 10%, ενώ η Tokyo Electron έχασε 3,5%.

Το selloff επεκτάθηκε και στην Κίνα. Ο δείκτης Semiconductor Manufacturing International Corp (SMIC) υποχωρεί περισσότερο από 7%. Επίσης, η εισηγμένη στο Χονγκ Κονγκ Tencent σημειώνει πτώση περίπου 3%, ενώ η Alibaba χάνει πάνω από 6%.

Οι μεγάλες διακυμάνσεις είναι χαρακτηριστικές της πρόσφατης αστάθειας στις αγορές, καθώς οι επενδυτές αντιδρούν στις πρωτόγνωρες επενδύσεις που κατευθύνεται προς τα κέντρα δεδομένων τεχνητής νοημοσύνης. Οι μετοχές στην Ιαπωνία και τη Νότια Κορέα σημείωσαν ρεκόρ αυτή την εβδομάδα και κατέγραψαν ισχυρά κέρδη την Πέμπτη, αφού οι κατασκευαστές τσιπ Qualcomm και Micron Technology ανακοίνωσαν καλύτερα από τα αναμενόμενα κέρδη.