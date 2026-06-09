«Βαθαίνουν» οι απώλειες για το πετρέλαιο μετά τα σήματα αποκλιμάκωσης στη Μέση Ανατολή

Τα συμβόλαια εκπλήρωσης του αμερικανικού WTI υποχωρούν 3,7% στα 87,92 δολάρια ανά βαρέλι, ενώ τα futures του Brent σημειώνουν απώλειες 3,28% στα 91,21 δολάρια ανά βαρέλι.

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Πτωτικά κινείται το πετρέλαιο την Τρίτη μετά τις τελευταίες εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, με τον Ντόναλντ Τραμπ να ανακοινώνει ότι οι ΗΠΑ ενδέχεται να σφραγίσουν μια συμφωνία με το Ιράν ακόμη και εντός ημερών. Αναλυτικότερα, τα συμβόλαια εκπλήρωσης του αμερικανικού WTI υποχωρούν 3,75% στα 87,91 δολάρια ανά βαρέλι, ενώ τα futures του Brent σημειώνουν απώλειες 2,99% στα 91,43 δολάρια ανά βαρέλι, ενώ και οι δύο δείκτες μετρούν ράλι άνω του 30% από την επίθεση Ουάσιγκτον - Τελ Αβίβ στις 28 Φεβρουαρίου.

Σύμφωνα με τον Αμερικανό πρόεδρο, η συμφωνία θα επιτρέψει το άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ και την απαγόρευση των πυρηνικών όπλων στο Ιράν. Με τις Ένοπλες Δυνάμεις του Ιράν να ανακοινώνουν το τέλος των στρατιωτικών επιχειρήσεων κατά του Ισραήλ, αλλά να προειδοποιούν για σκληρότερες επιθέσεις εάν το Ισραήλ συνεχίσει την «επιθετικότητά» του, συμπεριλαμβανομένου του Λιβάνου, ήταν το μήνυμα που έστειλε ο Αμερικανός πρόεδρος στο Τελ Αβίβ.

Τη Δευτέρα οι τιμές του «μαύρου χρυσού» έκλεισαν με μικρή άνοδο, στον απόηχο των διαβεβαιώσεων Ισραήλ και Ιράν για διακοπή των εκατέρωθεν επιθέσεων που έθεσαν σε κίνδυνο την εκεχειρία μεταξύ των αντιμαχόμενων πλευρών στη Μέση Ανατολή. Το Ισραήλ σταμάτησε τα πλήγματα στο Ιράν κατόπιν αιτήματος του προέδρου των ΗΠΑ, ωστόσο εάν συνεχιστούν οι επιθέσεις της Χεζμπολάχ εναντίον ισραηλινών πόλεων, το Ισραήλ θα ανοίξει πυρ εκ νέου στα νότια προάστια της Βηρυτού.