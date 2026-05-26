Πιέσεις στα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια λόγω της κρίσης στη Μέση Ανατολή

Μικρή πτώση σημείωσαν σήμερα οι ευρωαγορές, καθώς οι επενδυτές έβαλαν στο μικροσκόπιό τους τις εξελίξεις στη Μέση Αντολή και την Ουκρανία, εν μέσω ανανεωμένης μεταβλητότητας στις αγορές πετρελαίου. Σύμφωνα με το CNBC, μετά το χθεσινό υψηλό 2,5 μηνών με «πράσινο» 5 στα 5, οι επενδυτές στα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια προχώρησαν σε ήπια κατοχύρωση κερδών.

Ο Stoxx 600 έχασε 0,51% στις 628.38 μονάδες και ο Eurostoxx 50 υποχώρησε 1.09% στις 6,069.64 μονάδες. Ο DAX στη Φρανκφούρτη διολίσθησε 0,72% στις 25.205 μονάδες, ο FTSE 100 στο Λονδίνο κατέγραψε άνοδο 0,24% στις 10.491 μονάδες και ο γαλλικός CAC 40 αποδυναμώθηκε 1,03% και τις 8.173 μονάδες. Ο ιταλικός FTSE MIB στο Μιλάνο σημείωσε πτώση 0,64% στις 49.899 μονάδες ενώ ο IBEX 35 μείωσε 0,52% στις 18.290 μονάδες.

Στα εταιρικά νέα, οι μετοχές της Ferrari σημείωσε πτώση άνω του 5% αφότου η αυτοκινητοβιομηχανία πολυτελείας παρουσίασε το πρώτο της πλήρως ηλεκτρικό αυτοκίνητο, τη Ferrari Luce.

Οι μετοχές της BP υποχώρησαν κατά 4% αφότου η εταιρεία πετρελαίου και φυσικού αερίου, με έδρα το Λονδίνο, ανακοίνωσε την αιφνιδιαστική απομάκρυνση του προέδρου της, Άλμπερτ Μάνιφολντ. Σε ανακοίνωσή της, η BP ανέφερε ότι η απόφαση οφείλεται σε «σοβαρές ανησυχίες» σχετικά με τα πρότυπα διακυβέρνησης, την εποπτεία και τη συμπεριφορά.

Η σημερινή υποχώρηση έρχεται μετά τα ισχυρά κέρδη που κατέγραψαν τα μεγάλα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια τη Δευτέρα, με τον DAX να κλείνει τη συνεδρίαση με άνοδο 2,01%, τον CAC 40 να σημειώνει άνοδο 1,76% και τον FTSE MIB να σημειώνει άνοδο 1,43%.

Στη Μέση Ανατολή, οι αμερικανικές δυνάμεις πραγματοποίησαν αυτό που η Κεντρική Διοίκηση χαρακτήρισε ως επιθέσεις «αυτοάμυνας» στο νότιο Ιράν νωρίς την Τρίτη. Ο υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο, ο οποίος βρίσκεται στην Ινδία, δήλωσε ότι το Στενό του Ορμούζ τελικά θα πρέπει να ανοίξει «με τον έναν ή τον άλλον τρόπο».

Η φαινομενική έξαρση των εχθροπραξιών σημειώθηκε παρά το γεγονός ότι ο Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ είχε νωρίτερα υποδείξει σε ανάρτησή του στο Truth Social ότι μια ειρηνευτική συμφωνία θα μπορούσε να είναι ορατή, με τις διαπραγματεύσεις «να προχωρούν ομαλά». Η αμφιλεγόμενη εικόνα είχε ως αποτέλεσμα οι αγορές πετρελαίου να παρουσιάζουν διακυμάνσεις. Ο διεθνής δείκτης αναφοράς, το Brent, σημείωσε άνοδο 4,1% στα 100,09 δολάρια.

Οι επενδυτές παρακολουθούν επίσης στενά τα γεγονότα στον συνεχιζόμενο πόλεμο στην Ουκρανία, αφότου ο υπουργός Εξωτερικών της Ρωσίας Σεργκέι Λαβρόφ είπε στον Αμερικανό ομόλογό του Μάρκο Ρούμπιο να εκκενώσει διπλωμάτες και πολίτες από το Κίεβο ενόψει νέων «συστηματικών επιθέσεων» στην ουκρανική πρωτεύουσα. Αυτό έρχεται μετά από μια σειρά στοχευμένων επιθέσεων το Σαββατοκύριακο.