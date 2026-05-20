Κίνα - Ρωσία: Πούτιν και Σι τονίζουν τον «ακλόνητο» χαρακτήρα της σχέσης που αντέχει στις κρίσεις

Χαμογελαστός, ο κινέζος πρόεδρος υποδέχθηκε νωρίτερα τον Πούτιν με ζωηρή χειραψία μπροστά στα σκαλιά του Παλατιού του Λαού, του επίκεντρου της κινεζικής εξουσίας στην καρδιά του Πεκίνου.

Οι πρόεδροι της Κίνας και της Ρωσίας τόνισαν σήμερα την ισχύ της διμερούς σχέσης ανάμεσα στις δυο μεγάλες δυνάμεις, παρά τις παγκόσμιες αναταράξεις, στη συνάντηση των Σι Τζινπίνγκ και Βλαντίμιρ Πούτιν στην κινεζική πρωτεύουσα προτού συμπληρωθεί μια εβδομάδα από το ταξίδι του αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ στο Πεκίνο.

Ο Σι τόνισε στον προσκεκλημένο του ότι η διμερής «πολιτική εμπιστοσύνη βαθαίνει διαρκώς», όπως και ο διμερής «στρατηγικός συντονισμός», με «ακλόνητη επιμονή που αντιστάθηκε σε χίλιες δοκιμασίες», σύμφωνα με το επίσημο πρακτορείο ειδήσεων Νέα Κίνα.

Ο Πούτιν από την πλευρά του επανέλαβε τη διαπίστωση ότι η διμερής σχέση βρίσκεται σε «επίπεδο άνευ προηγουμένου», ιδιαίτερα στο πεδίο της οικονομίας, παρά τους «δυσμενείς εξωτερικούς παράγοντες», και θα συνεχίσει να «αναπτύσσεται» κατά τρόπο «ολοκληρωμένο».

Η συνάντηση καταγράφτηκε με φόντο πολλαπλές κρίσεις που αφορούν άμεσα τις δυο χώρες: τις απειλές επανέναρξης του πολέμου στον Κόλπο, τις εντάσεις όσον αφορά το εμπόριο, τον εφοδιασμό με υδρογονάνθρακες...

Ο Σι έκρινε ότι η επανέναρξη των εχθροπραξιών θα ήταν «άκαιρη».

Οι ηγέτες των δυο γιγάντων άκουσαν να ανακρούονται οι εθνικοί ύμνοι, επιθεώρησαν στρατιωτικό άγημα και είδαν ομάδα παιδιών που επαναλάμβαναν «καλωσήλθατε», ανεμίζοντας τα εθνικά σύμβολα των δυο χωρών. Ακούστηκε κανονιοβολισμός. Η χορογραφία ήταν σχεδόν πανομοιότυπη με αυτή κατά την υποδοχή του Τραμπ.

Οι Σι και Πούτιν, που ανταλλάσσουν τις φιλοφρονήσεις «παλιός φίλος» και «αγαπητός φίλος», έχουν συναντηθεί κάπου 40 φορές τα 13 χρόνια που ασκούν παράλληλα την εξουσία στις χώρες τους. Κάθισαν κατόπιν σε τραπέζι κι άρχισαν τις συνομιλίες τους με την επίσκεψη του Τραμπ να συγκαταλέγεται στα ζητήματα αμοιβαίου ενδιαφέροντος.

Ο πόλεμος που διεξάγει από το 2022 η Ρωσία στην Ουκρανία αναμένεται να θιγεί, ωστόσο αναλυτές προεξοφλούν πως ο Σι δεν θα ασκήσει ιδιαίτερη πίεση στον Πούτιν.

Σχέδιο για την κατασκευή μεγάλου αγωγού αερίου, ονόματι «Ισχύς της Σιβηρίας 2», που θα συνδέσει τα μεγαλύτερα ρωσικά κοιτάσματα στη βόρεια Σιβηρία με την Κίνα μέσω Μογγολίας, αναμένεται επίσης να εξεταστεί. Αυτό χαρακτηρίζεται κεφαλαιώδες για τη Ρωσία, που θέλει να αυξήσει τις εξαγωγές υδρογονανθράκων, με φόντο τις κυρώσεις της Ευρώπης στη Μόσχα εξαιτίας του πολέμου στην Ουκρανία. Όμως η υλοποίηση αργεί.

«Ωριμότερες»

Αναλυτές εκτίμησαν ότι ο Πούτιν θα επιδίωκε να λάβει από τον Σι τη διαβεβαίωση ότι το εγχείρημα βελτίωσης των σχέσεων ΗΠΑ-Κίνας που σηματοδότησε η επίσκεψη του Ντόναλντ Τραμπ δεν θα αποβεί σε βάρος της Ρωσίας.

Τα δυο μέρη παρουσιάζουν τη σύνοδο αυτή ως αντανάκλαση των ιστορικών διμερών σχέσεων που άντεξαν στον χρόνο. Διεξάγεται την 30ή επέτειο της υπογραφής συμφωνίας «στρατηγικού συντονισμού» ανάμεσα στις δυο χώρες.

Το Κρεμλίνο χαρακτηρίζει τυχαία την αλληλουχία των επισκέψεων των προέδρων Τραμπ και Πούτιν στον Κίνα. Η επίσκεψη του κ. Πούτιν--η 25η του στην Κίνα--είχε προγραμματιστεί προτού ο Τραμπ ανακοινώσει την αναβολή της δικής του, που αρχικά επρόκειτο να γίνει τον Μάρτιο, εξαιτίας του αμερικανοϊσραηλινού πολέμου εναντίον του Ιράν.

Για το κινεζικό αγγλόφωνο τηλεοπτικό δίκτυο CGTN, οι σινορωσικές σχέσεις συγκαταλέγονται «στις σταθερότερες, τις ωριμότερες και τις πολυτιμότερες» μεταξύ «μεγάλων δυνάμεων στον σημερινό κόσμο». Το δίκτυο επισήμανε το εύρος των «κοινών συμφερόντων» των δυο χωρών, που αντιτίθενται στην τρέχουσα παγκόσμια τάξη, με κυρίαρχες τις ΗΠΑ και τη Δύση.

Αντίθετα, η σχέση της Κίνας με τις ΗΠΑ, παρά την επίσκεψη Τραμπ, παραμένει--στην καλύτερη περίπτωση--ανταγωνιστική σε πολλαπλά πεδία.

Οι πρόεδροι Σι και Πούτιν αναμένεται να υπογράψουν διακήρυξη υπέρ του «πολυπολικού κόσμου».

Οι εξαγωγές ρωσικού πετρελαίου στην Κίνα έχουν αυξηθεί κατά περίπου 30% αφού άρχισε ο πόλεμος στην Ουκρανία, σύμφωνα με δεδομένα ευρωπαϊκά κέντρα μελετών.

Η διμερής σχέση πάντως δεν είναι ακριβώς ισορροπημένη. Αυτές από τη Ρωσία δεν αποτελούσαν παρά περίπου το 5% των συνολικών εισαγωγών της Κίνας το 2025, σύμφωνα με τα κινεζικά τελωνεία. Αντίθετα στην Κίνα αντιστοιχούσε πάνω από το ένα τρίτο των εισαγωγών και πάνω από το ένα τέταρτο των εξαγωγών της Ρωσίας το 2025, σύμφωνα με το επίσημο πρακτορείο ειδήσεων TASS.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ