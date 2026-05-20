ΕΒΕΠ: Το ζητούμενο από την ευρωπαϊκή χρηματοδότηση του Συμφώνου για την Μεσόγειο

Τι δήλωσε ο πρόεδρος του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Πειραιά, Βασίλης Κορκίδης στο 9ο Mediterranean Forum “Circle the Med”

Η περιοχή της Μεσογείου Θαλάσσης αντιμετωπίζει σήμερα σημαντικές προκλήσεις, όπως η κλιματική αλλαγή, η εξάντληση φυσικών πόρων και οι κοινωνικοοικονομικές ανισότητες, γεγονός που καθιστά αναγκαία μια συνολική και βιώσιμη στρατηγική ανάπτυξης, τονίζει το ΕΒΕΠ.

Καθίσταται προφανές ότι, η κινητοποίηση βιώσιμων επενδύσεων και η ενεργοποίηση μιας κυκλικής οικονομίας στο πλαίσιο μιας δίκαιης μετάβασης, αποτελούν βασικούς πυλώνες για την επίτευξη μιας ουσιαστικής μετάβασης προς ένα νέο αναπτυξιακό μοντέλο και για τη διαμόρφωση μιας ανθεκτικής Μεσογείου.

Με δεδομένο ότι, οι βιώσιμες επενδύσεις αποτελούν το θεμέλιο για τη διοχέτευση κεφαλαίων σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, πράσινες υποδομές και καινοτόμες τεχνολογίες, θα επιτύχουν τη μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος και την ενίσχυση της οικονομικής αποδοτικότητας συνυπολογιζόμενου ότι, οι επενδύσεις αυτές θα συμβάλλουν στη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας και στην ενίσχυση της περιφερειακής ανάπτυξης.

Ταυτόχρονα, η «γαλάζια οικονομία» είναι ένα κρίσιμο συμπληρωματικό στοιχείο σε αυτό το πλαίσιο, ιδιαίτερα για τη Μεσόγειο, καθώς συνδέει άμεσα τη βιώσιμη ανάπτυξη με τη θάλασσα, τους θαλάσσιους πόρους και τις παράκτιες δραστηριότητες. Η γαλάζια οικονομία, αποτελεί, ίσως, και το σπουδαιότερο κεφάλαιο σε μια «ολιστική στρατηγική» με ορίζοντες, περιλαμβάνει δραστηριότητες όπως η βιώσιμη αλιεία, οι θαλάσσιες μεταφορές χαμηλών εκπομπών, η παράκτια τουριστική ανάπτυξη, με σεβασμό στο περιβάλλον και οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας από τη θάλασσα. Και οφείλουμε να αναγνωρίσουμε ότι, η γαλάζια οικονομία αποτελεί κρίσιμο εργαλείο για τη Μεσόγειο, καθώς συνδυάζει οικονομική ανάπτυξη με προστασία των θαλάσσιων οικοσυστημάτων.

Επιπροσθέτως η «κυκλική οικονομία» συμβάλλει καθοριστικά στη μείωση της σπατάλης πόρων μέσω της επαναχρησιμοποίησης, της επισκευής και της ανακύκλωσης προϊόντων και υλικών. Το μοντέλο αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό για τη Μεσόγειο, όπου η περιορισμένη διαθεσιμότητα πόρων και η αυξημένη παραγωγή αποβλήτων απαιτούν πιο αποδοτική διαχείριση, δεδομένου ότι η περιβαλλοντική πίεση είναι έντονη. Σε αυτό τον καμβά, η έννοια της δίκαιης μετάβασης διασφαλίζει ότι, η μετάβαση προς μια πράσινη αλλά και γαλάζια οικονομία δεν θα επιβαρύνει κοινωνικές ομάδες, ή περιοχές που εξαρτώνται από παραδοσιακές μορφές παραγωγής. Μέσω πολιτικών επανεκπαίδευσης, κοινωνικής στήριξης και δημιουργίας νέων ευκαιριών απασχόλησης, πρέπει να επιδιωχθεί η κοινωνική συνοχή και η ισόρροπη ανάπτυξη.

Το «Mediterranean Pact» είναι μια σχετικά νέα πρωτοβουλία συνεργασίας, που αφορά τη Μεσόγειο και στοχεύει στη δημιουργία ενός πιο συντονισμένου πλαισίου οικονομικής, εμπορικής και θεσμικής συνεργασίας, μεταξύ χωρών και φορέων της περιοχής. Αποτελεί μια πλατφόρμα πολυμερούς συνεργασίας, που επιδιώκει την ενίσχυση της οικονομικής ολοκλήρωσης της Μεσογείου, τη προώθηση του εμπορίου και των επενδύσεων και τη διασύνδεση επιχειρηματικών κοινοτήτων με φορείς όπως, η Ένωση Μεσογειακών Επιμελητηρίων ASCAME. Το Σύμφωνο για τη Μεσόγειο κινείται σε 5 πυλώνες δράσης, την Οικονομική Διακυβέρνηση και Συνεργασία, τη Κυκλική Οικονομία και Βιώσιμη Ανάπτυξη, την Ανταγωνιστικότητα και Καινοτομία, τις Συστάδες για Θεσμική Συνεργασία και το Ανθρώπινο Δυναμικό.

Το «Med Pact» έχει ιδιαίτερη σημασία για την Ελλάδα και τον Πειραιά. Ενισχύει τον ρόλο του ως «logistics και maritime hub», δημιουργεί συνέργειες με clusters όπως το «Maritime Hellas» και το «Hellenic Supply Chain». Επικεντρώνεται στη ναυτιλία, εφοδιαστική αλυσίδα, ενέργεια και αγροδιατροφή. Επίσης, ανοίγει δρόμο για εξαγωγές προς Β. Αφρική και Μ. Ανατολή, τη συμμετοχή σε ευρωπαϊκά και μεσογειακά projects, ενώ δίνει ευκαιρίες σε ελληνικές επιχειρήσεις για συμμετοχή σε διακρατικά έργα, σε νέα δίκτυα συνεργασίας και σε ευρωπαϊκά χρηματοδοτικά εργαλεία. Καθίσταται τέλος προφανές ότι, η ενίσχυση της ανθεκτικότητας της Μεσογείου περνά μέσα από την υιοθέτηση βιώσιμων πρακτικών και την ενίσχυσης της συνεργασίας μεταξύ των χωρών της περιοχής συμβάλλοντας καθοριστικά στην προστασία των οικοσυστημάτων και στη διασφάλιση της μακροπρόθεσμης ευημερίας.

Ο πρόεδρος του ΕΒΕΠ Βασίλης Κορκίδης στο 9ο Mediterranean Forum “Circle the Med”, δήλωσε: «Το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Πειραιώς στο κεφάλαιο γαλάζια οικονομία λειτουργεί σαν επιταχυντής δικτύωσης και επιχειρηματικής υποστήριξης στον εφοδιαστικό, ναυτιλιακό και θαλάσσιο τομέα του Πειραιά στο πλαίσιο υλοποίησης της πολιτικής για την ανάδειξη του Πειραιά ως hub γαλάζιας οικονομίας, αλλά και ως γέφυρας συνεργασίας, μέσω της ASCAME, με τα επιλιμένια Επιμελητήρια της Μεσογείου. Το Σύμφωνο για τη Μεσόγειο μπορεί να εξελιχθεί σε οικονομική πλατφόρμα που ενώνει Ευρώπη, Β. Αφρική και Μέση Ανατολή, ενώ για την Ελλάδα είναι μία στρατηγική ευκαιρία εξωστρέφειας και ενίσχυσης του ρόλου της στη ναυτιλία και το εμπόριο. Η κινητοποίηση βιώσιμων επενδύσεων και η ενεργοποίηση μιας κυκλικής οικονομίας είναι αναγκαία για μια βιώσιμη και ανθεκτική Μεσόγειο.»