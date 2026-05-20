Το Σάββατο στον Πειραιά η 56η «Ημέρα Καριέρας» της ΔΥΠΑ για τη Γαλάζια Οικονομία

Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί από τις 10:00 έως τις 18:00, στον πολυχώρο Castor Place (Κάστορος 48 & Ασκληπιού 5, 18545, Πειραιάς).

Ο Πειραιάς υποδέχεται αυτό το Σάββατο 23 Μαΐου την 56η «Ημέρα Καριέρας» της ΔΥΠΑ για τη Γαλάζια Οικονομία, φέρνοντας σε άμεση επαφή επιχειρήσεις του θαλάσσιου και ναυτιλιακού κλάδου με πολίτες που αναζητούν νέες επαγγελματικές ευκαιρίες.

Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί από τις 10:00 έως τις 18:00, στον πολυχώρο Castor Place (Κάστορος 48 & Ασκληπιού 5, 18545, Πειραιάς), με τη συμμετοχή περισσότερων από 30 επιχειρήσεων και πάνω από 900 διαθέσιμες θέσεις εργασίας.

Οι ενδιαφερόμενοι θα έχουν τη δυνατότητα να συνομιλήσουν απευθείας με εκπροσώπους επιχειρήσεων, να καταθέσουν το βιογραφικό τους και να πραγματοποιήσουν επιτόπου αρχικές συνεντεύξεις εργασίας.

Η Γαλάζια Οικονομία αποτελεί έναν από τους πιο δυναμικούς και εξωστρεφείς τομείς της ελληνικής οικονομίας, με τη ναυτιλία, την κρουαζιέρα, τον θαλάσσιο τουρισμό και τις λιμενικές υπηρεσίες να δημιουργούν συνεχώς νέες ανάγκες σε ανθρώπινο δυναμικό και επαγγελματικές ευκαιρίες.

Η αυξημένη δραστηριότητα στους κλάδους αυτούς ενισχύει τη ζήτηση για εξειδικευμένο προσωπικό, αλλά και για επαγγελματίες με διαφορετικά γνωστικά αντικείμενα και δεξιότητες. Η «Ημέρα Καριέρας» της ΔΥΠΑ δίνει τη δυνατότητα στους πολίτες να γνωρίσουν από κοντά τις προοπτικές που προσφέρει η Γαλάζια Οικονομία και να έρθουν σε επαφή με επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται σε έναν τομέα με ισχυρή αναπτυξιακή δυναμική και διεθνή προσανατολισμό.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να πραγματοποιήσουν την προεγγραφή τους στον σύνδεσμο εδώ. Περισσότερες πληροφορίες για τις δράσεις της ΔΥΠΑ εδώ. Πληροφορίες για τη ΜΕΜΜΕ εδώ.