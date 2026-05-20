Chios Kythira Pass 2026: Βγήκαν τα οριστικά αποτελέσματα - Πώς εξαργυρώνετε το voucher διακοπών

Ανακοινώθηκαν τα οριστικά αποτελέσματα για το πρόγραμμα Chios Kythira Pass 2026 με τα voucher για φθηνές διακοπές. Ο συνολικός αριθμός των δικαιούχων ανέρχεται σε 3.000 για το «Chios Pass 2026» και σε 3.600 για το «Kythira Pass 2026». Η οικονομική ενίσχυση ανέρχεται σε 300 ευρώ για όσους επιλέξουν ως προορισμό το «Chios Pass» και 250 ευρώ για όσους επιλέξουν ως προορισμό το «Kythira Pass».

Οι αιτούντες μπορούν να αναζητήσουν με το μοναδικό αναγνωριστικό της αίτησής τους καθώς και τα τελευταία 4 ψηφία του ΑΦΜ τους εάν είναι μεταξύ των τελικών δικαιούχων. Εναλλακτικά, οι αιτούντες μπορούν να επαληθεύσουν εάν βρίσκονται μεταξύ των τελικών δικαιούχων με σύνδεση στην εφαρμογή και έλεγχο της κατάστασης της αίτησής τους, όπως υπογραμμίζεται.

Chios Kythira Pass 2026: Πώς εκδίδετε την άυλη ψηφιακή χρεωστική κάρτα;

Μέσω της ειδικής εφαρμογής κι εφόσον η αίτηση έχει υποβληθεί και κληρωθεί δικαιούστε την έκδοση άυλης ψηφιακής χρεωστικής κάρτας, στην οποία πιστώνεται το αναλογούν ποσό. Μετά την έκδοση της άυλης ψηφιακής χρεωστικής κάρτας ο Πάροχος Υπηρεσιών Πληρωμών σας ενημερώνει για τη διαδικασία που πρέπει να ακολουθήσετε, για την ενεργοποίηση της κάρτας και την πίστωση του χρηματικού ποσού, αποστέλλοντας:

γραπτό μήνυμα (sms) στον αριθμό κινητού τηλεφώνου που έχετε δηλώσει στην ειδική εφαρμογή, με ενσωματωμένες οδηγίες για την ενεργοποίηση της άυλης ψηφιακής χρεωστικής κάρτας και

μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που έχετε δηλώσει στην ειδική εφαρμογή, με ενσωματωμένο σύνδεσμο για την ενεργοποίηση της άυλης ψηφιακής χρεωστικής κάρτας.

Αφότου εισέλθετε στον ανωτέρω σύνδεσμο, δημιουργείτε προσωπικό κωδικό πρόσβασης (password) και λαμβάνετε κωδικό επιβεβαίωσης, με νέο γραπτό μήνυμα (sms), προκειμένου να ενεργοποιήσετε την άυλη ψηφιακή χρεωστική κάρτα.

Chios Kythira Pass 2026: Πού μπορείτε να κάνετε χρήση της κάρτας;

Το Chios-Kythira Pass μπορεί να αξιοποιηθεί για αγορές σε επιχειρήσεις του Δήμου Χίου και του Δήμου Κυθήρων (ανάλογα με τον επιλεγμένο προορισμό από τον δικαιούχο) και αφορά την κάλυψη δαπανών τοπικής μεταφοράς, διαμονής και εστίασης στις επιλέξιμες περιοχές. Η χρήση της μπορεί να αφορά σε μία ή περισσότερες πληρωμές, για μέρος ή για το σύνολο του ποσού για το προϊόν ή την υπηρεσία που επιθυμείτε να αποκτήσετε.

Στις επιλέξιμες δαπάνες που έχουν οριστεί για τη δράση περιλαμβάνονται: ενοικίαση αυτοκινήτων, υπηρεσίες ταξί, υπηρεσίες λεωφορείων, θαλάσσιες μεταφορές (από Δήμο σε Δήμο), ενοικίαση θαλάσσιων σκαφών, μαρίνες / παροχή υπηρεσιών σε μαρίνες, λοιπές μεταφορές, ενοικίαση σκαφών, λοιπές ενοικιάσεις μηχανοκίνητων οχημάτων κλπ. ξενοδοχειακές επιχειρήσεις / καταλύματα, ενοικίαση τροχόσπιτων, λοιπές ξενοδοχειακές επιχειρήσεις / καταλύματα, timeshare real estate, κατασκηνώσεις αναψυχής και αθλητισμού, camping κλπ. επιχειρήσεις εστίασης και εστιατόρια, bars / taverns / lounges / discos, fast food κλπ.

Chios Kythira Pass 2026: Πώς μπορείτε να κάνετε χρήση της κάρτας;

Για τη χρήση της κάρτας, απαιτείται κατάλληλο smartphone που υποστηρίζει απαραιτήτως την τεχνολογία NFC – ανέπαφων συναλλαγών. Ειδικότερα, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την άυλη ψηφιακή χρεωστική κάρτα, εφόσον την έχετε προσθέσει μέσα από την ειδική εφαρμογή του Χρηματοπιστωτικού Οργανισμού που θα επιλέξετε, σε ένα από τα ψηφιακά πορτοφόλια:

ApplePay (για συσκευές iOS) GooglePay (για συσκευές Android)

Σημείωση: H κάρτα μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο σε φυσικά τερματικά POS, ενώ δεν είναι δυνατή η χρήση της σε web POS καθώς και σε διαδικτυακές αγορές/κρατήσεις. Το Chios-Kythira Pass 2026 είναι μια δράση που προβλέπει τη στήριξη του εγχώριου τουρισμού και την οικονομική στήριξη της τουριστικής δραστηριότητας της νήσου Χίου, που επλήγη από τις πυρκαγιές του Ιουνίου και Αυγούστου του 2025 και του νησιού των Κυθήρων, που επλήγη από τις πυρκαγιές του Ιουλίου του 2025 αντίστοιχα.