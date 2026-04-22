Principia: Ηλεκτρίστηκε το «Θεμέλιο»

Η ηλέκτριση του έργου «Θεμέλιο» αποτελεί ένα ουσιαστικό βήμα για την ενεργειακή μετάβαση της χώρας τονίζει η Principia.

Ο πρώτος Σταθμός Αποθήκευσης Ηλεκτρικής Ενέργειας (Battery Energy Storage System – BESS) της Principia με την εμπορική ονομασία «Θεμέλιο», ηλεκτρίστηκε και πλέον παρέχει υπηρεσίες στο σύστημα, με στόχο την ενίσχυση της ευελιξίας και του ηλεκτρικού συστήματος. Το έργο, του οποίου η κατασκευή ξεκίνησε τον Απρίλιο του 2025 και ολοκληρώθηκε τον Σεπτέμβριο του ίδιου έτους, βρίσκεται στον Πολύγυρο Χαλκιδικής, σύμφωνα με την ανακοίνωση.

Όπως τονίζεται, το «Θεμέλιο» είναι έργο αποθήκευσης ενέργειας ισχύος 49 MW, με συνολική εγκατεστημένη χωρητικότητα 127,04 MWh και εγγυημένη χωρητικότητα 98 MWh. Η υποδομή του έργου περιλαμβάνει 26 containers μπαταριών, 13 υποσταθμούς παραγωγής και 2 τερματικούς υποσταθμούς μέσης τάσης, στοιχεία που λειτουργούν συνδυαστικά για την αποθήκευση και διαχείριση της ενέργειας, διασφαλίζοντας την ομαλή διασύνδεση με το δίκτυο.

Καθώς η διείσδυση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας αυξάνεται, η δυνατότητα αποθήκευσης της παραγόμενης ενέργειας και επανεισαγωγής της στο δίκτυο όταν απαιτείται καθίσταται καθοριστική. Με την ηλέκτρισή του, το «Θεμέλιο» συμβάλλει στην καλύτερη αξιοποίηση της πράσινης ενέργειας, στη στήριξη της σταθερότητας του συστήματος και στη διευκόλυνση της περαιτέρω ανάπτυξης των ΑΠΕ στην Ελλάδα.

Στην κατασκευή του «Θεμέλιο», προέκυψε waste από τα πλαστικά καλύμματα των containers των μπαταριών, συνολικού βάρους 962 κιλών. Χρησιμοποιώντας 74 κιλά από τα υλικά αυτά δημιουργήσαμε, σε συνεργασία με τη Fabric Republic, αδιάβροχα χρηστικά backpacks, τα οποία προσφέραμε στους συναδέλφους μας. Μέσα από αυτή την πρωτοβουλία, 150 οικογένειες απέκτησαν πρόσβαση σε καθαρό ρουχισμό, ενώ παράλληλα 150 kg CO₂ δεν εκλύθηκαν στην ατμόσφαιρα - δείχνοντας στην πράξη τη δύναμη της κυκλικής οικονομίας.

«Η λειτουργία του έργου επιβεβαιώνει τη στρατηγική στόχευσή μας σε τεχνολογίες οι οποίες ενισχύουν τη μετάβαση σε ένα πιο ανθεκτικό και πιο αποδοτικό ενεργειακό μοντέλο. Η αποθήκευση ενέργειας αποτελεί πλέον αναπόσπαστο μέρος της νέας ενεργειακής πραγματικότητας: λειτουργεί ως καταλύτης για την ενσωμάτωση μεγαλύτερου ποσοστού καθαρής ενέργειας στο σύστημα, παρέχοντας ισχύ σε ώρες αιχμής και εξασφαλίζοντας τη σταθερή λειτουργία του δικτύου. Με το "Θεμέλιο" πλέον σε λειτουργία, ενισχύουμε έμπρακτα τη συμβολή μας στη διαμόρφωση ενός πιο σύγχρονου ενεργειακού μέλλοντος για τη χώρα, μέσα από έργα που συνδυάζουν τεχνολογική αρτιότητα, λειτουργική αξιοπιστία και σαφή προσανατολισμό στη βιώσιμη ανάπτυξη» καταλήγει.