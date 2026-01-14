ΧΑ: Ήπια άνοδος για τον Γενικό Δείκτη - Η σκυτάλη σε μη τραπεζικά blue chips

Με ήπιες διακυμάνσεις και εναλλαγές προσήμου κινείται την Τετάρτη ο Γενικός Δείκτης στη Λεωφόρο Αθηνών. Ξεχωρίζει στον FTSE Large Cap η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ με κέρδη άνω του 2%.

Με ήπιες διακυμάνσεις και εναλλαγές προσήμου κινείται την Τετάρτη ο Γενικός Δείκτης στη Λεωφόρο Αθηνών. Στις μετοχές των τραπεζών, που έχουν υπεραποδώσει το τελευταίο διάστημα, οι κινήσεις είναι πιο επιφυλακτικές, ενώ την ίδια στιγμή μη τραπεζικά blue chips προσελκύουν αυξημένο αγοραστικό ενδιαφέρον.

Ενδεικτικά, με τη συμπλήρωση του πρώτου ημιώρου της συνεδρίασης, στην κορυφή των κερδών στον FTSE Large Cap βρίσκονται οι μετοχές των ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, Τιτάν, Helleniq Energy, ΔΑΑ και Lamda Development.

Ήπιες είναι οι διακυμάνσεις και στα μεγάλα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια, με τον γερμανικό DAX στο +0,10%, τον βρετανικό FTSE 100 στο +0,31% και τον γαλλικό CAC40 να ενισχύεται 0,55%. Τα εταιρικά αποτελέσματα από την απέναντι πλευρά του Ατλαντικού βρίσκονται στο επίκεντρο, όπως και οι εξελίξεις στο γεωπολιτικό μέτωπο.

Ξένοι αναλυτές επισημαίνουν πως, παρά το ότι η ανθεκτική οικονομική ανάκαμψη και το αφήγημα της τεχνητής νοημοσύνης συνεχίζουν να δίνουν ώθηση στις διεθνείς μετοχές, από την άλλη οι απρόβλεπτες κινήσεις των ΗΠΑ στο πεδίο της εξωτερικής πολιτικής δε μπορούν να αγνοηθούν. Και, κυρίως, οι επιπτώσεις που αυτές ενδεχομένως έχουν σε κρίσιμες αγορές, όπως π.χ. της ενέργειας, αλλά και της τεχνολογίας. Ήδη, πάντως, οι απειλές του Αμερικανού Προέδρου προς το Ιράν έχουν οδηγήσει σε άνοδο τις τιμές του πετρελαίου, ενώ τα πιθανά «μέτωπα» είναι πολλά, χωρίς ακόμα να είναι σαφές αν και με ποιο τρόπο θα αντιδράσουν η Ρωσία και η Κίνα.

Στο ταμπλό το ΧΑ, λίγο πριν τις 11:30 ο Γενικός Δείκτης βρίσκεται στις 2.211,30 μονάδες, με μικρά κέρδη 0,23%, κινούμενος μέχρι στιγμής εύρος μικρότερο των 10 μονάδων.

Με εναλλαγές προσήμου κινείται και ο τραπεζικός δείκτης, που αυτή τη στιγμή ενισχύεται 0,16% στις 2.546,79 μονάδες.

Στο σύνολο του ταμπλό η αναλογία ανοδικών/καθοδικών μετοχών διαμορφώνεται σε 1,4:1, με 58 μετοχές σε θετικό έδαφος, 40 σε αρνητικό και 55 αμετάβλητες.

Ο τζίρος διαμορφώνεται μέχρι στιγμής σε 34,36 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων €9,09 εκατ. σε προσυμφωνημένες συναλλαγές.