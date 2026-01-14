Πολιτική | Ελλάδα

Μαρινάκης: Βανδαλισμοί και τραμπουκισμοί είναι ντροπή

Newsroom
«Καλούμε όλα τα κόμματα να καταδικάσουν αυτές τις επικίνδυνες και παράνομες ενέργειες», πρόσθεσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος.

«Βανδαλισμοί και τραμπουκισμοί, όπως αυτοί που είδαμε σήμερα στα μπλόκα των αγροτών, είναι ντροπή να συμβαίνουν σε βάρος ορισμένων επαγγελματιών, απλώς και μόνο επειδή συμμετείχαν σε μια εποικοδομητική συνάντηση με τον Πρωθυπουργό για την επίλυση ζητημάτων του κλάδου τους», δήλωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης.

Ο κ. Μαρινάκης πρόσθεσε: «Καλούμε όλα τα κόμματα να καταδικάσουν αυτές τις επικίνδυνες και παράνομες ενέργειες».

Παύλος Μαρινάκης
Αγρότες
