«Πάτησε» τα 65 δολάρια με ρεκόρ όλων των εποχών το ασήμι - Υψηλό 17ετίας για πλατίνα

Ιστορία έγραψε το ασήμι που ενδοσυνεδριακά ξεπέρασε τα 65 δολάρια ανά ουγγιά σκαρφαλώνοντας σε νέο ρεκόρ όλων των εποχών την Τετάρτη, αντλώντας στήριξη μετά τα πιο αδύναμα στοιχεία για την απασχόληση στις ΗΠΑ που έδειξαν μια ψύχρανση στην αμερικανική αγορά εργασίας, τροφοδοτώντας τα στοιχήματα για περισσότερες μειώσεις επιτοκίων το 2026 από Fed. Το ασήμι επιδίδεται σε ράλι 128% φέτος ενώ ο χρυσός μετρά κέρδη 65% από την αρχή του 2025.

Στην αγορά σποτ το ασήμι κάνει άλμα 3,4% στα 65,94 δολάρια ανά ουγγιά, αφού άγγιξε το ιστορικό υψηλό των 66,52 δολαρίων νωρίτερα στη συνεδρίαση, επεκτείνοντας το ράλι που τροφοδοτείται από τη μικρή προσφορά και την ισχυρή βιομηχανική ζήτηση. Η πλατίνα επιδίδεται σε ράλι 3,8% στα 1.920,71 δολάρια, σε υψηλό άνω της 17ετίας, ενώ το παλλάδιο προσθέτει 1,9% στα 1.634,29 δολάρια, σε υψηλό δύο μηνών.

Οι τιμές του χρυσού επίσης σταθεροποιήθηκαν, με το πολύτιμο μέταλλο στην αγορά σποτ να κερδίζει 0,3% στα 4.317,65 δολάρια ανά ουγγιά ενώ τα futures στις ΗΠΑ ενισχύονται 0,4% στα 4.347,40 δολάρια. «Το ασήμι έχει γίνει αντικείμενο κερδοσκοπίας στα options markets και ουσιαστικά πιστεύω ότι βασίζεται σε ορισμένες σαφείς απόψεις ότι οι προοπτικές ζήτησης παραμένουν πολύ θετικές», τόνισε ο ανεξάρτητος αναλυτής Ρος Νόρμαν.

«Ολόκληρος ο τομέας των λευκών μετάλλων σημειώνει παράλληλη άνοδο και η ΕΕ που πρόκειται να άρει την απαγόρευση των κινητήρων εσωτερικής καύσης το 2035 δίνει σαφώς μια σημαντική ώθηση στον τομέα», πρόσθεσε. «Το ασήμι είναι ένα κρίσιμο ορυκτό. Είναι μέρος της μετάβασης στην πράσινη ενέργεια. Είναι "σφιχτό" από κάθε άποψη καθώς η δυναμική της προσφοράς είναι στενή. Έτσι, σε αυτό το βαθμό, οι κερδοσκόποι κολυμπούν με την παλίρροια» συμπλήρωσε.

Ο χρυσός συνεχίζει να υποστηρίζεται από τις ήπιες προσδοκίες για περικοπές στο κόστος δανεισμού από Fed, την οικονομική αβεβαιότητα και τις γεωπολιτικές εντάσεις, εξήγησε ο αναλυτής της ActivTrades, Ρικάρντο Ευανγκελίστα. Οι αγορές περιμένουν κρίσιμες ανακοινώσεις για τον πληθωρισμό στις ΗΠΑ αυτή την εβδομάδα, με τα στοιχεία του ΔΤΚ να αναμένονται την Πέμπτη και τα στοιχεία για τις Προσωπικές Καταναλωτικές Δαπάνες (PCE) την Παρασκευή.

Η Fed την περασμένη εβδομάδα προχώρησε στην τρίτη και τελευταία μείωση των επιτοκίων της για το 2025, και τα σχόλια του προέδρου της, Τζερόμ Πάουελ θεωρήθηκαν λιγότερο επιθετικά από ό,τι αναμενόταν. Οι traders προεξοφλούν δύο μειώσεις 25 μονάδων βάσης το 2026. Τα μη αποδοτικά assets όπως ο χρυσός συνήθως αποδίδουν καλά σε περιβάλλοντα χαμηλών επιτοκίων. Στο γεωπολιτικό μέτωπο, ο Τραμπ διέταξε τον «πλήρη αποκλεισμό» των δεξαμενόπλοιων από και προς τη Βενεζουέλα.