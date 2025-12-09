Σε στάση αναμονής η Wall Street με το βλέμμα στη Fed

Οι αγορές πιθανολογούν πλέον με σχεδόν 90% την μείωση των επιτοκίων κατά ένα ακόμη τέταρτο του ποσοστού από την Fed στην τελευταία συνεδρίαση του έτους.

Σε θετικό έδαφος με επιφυλακτικότητα κινούνται οι περισσότεροι δείκτες της Wall Street την Τρίτη, η οποία σηματοδοτεί την πρώτη ημέρα της διήμερης συνεδρίασης της Ομοσπονδιακής Τράπεζας των ΗΠΑ για την νομισματική πολιτική, με τους επενδυτές να αναμένουν την απόφαση των αξιωματούχων για τα επιτόκια.

Πρόκειται για μια πολυσυζητημένη συνεδρίαση -είναι εξάλλου η τελευταία του έτους-, καθώς οι αγορές πιθανολογούν πλέον με σχεδόν 90% την μείωση των επιτοκίων κατά ένα ακόμη τέταρτο του ποσοστού, όπως έγινε στις συνεδριάσεις του Σεπτεμβρίου και του Οκτωβρίου, από κάτω του 67% πριν από περίπου ένα μήνα, σύμφωνα με το εργαλείο FedWatch της CME.

Σε αυτό το πλαίσιο, ο Dow Jones κερδίζει 0,32% στις 47.892 μονάδες, ο S&P 500 ενισχύεται κατά 0,10% στις 6.853 μονάδες, ενώ ο Nasdaq σημειώνει απώλειες 0,17% στις 23.505 μονάδες, συμπαρασυρόμενος από τις απώλειες που σημειώνουν οι τεχνολογικές μετοχές: Nvidia (-0,8%), Broadcom (-0,85%), Microsoft (-0,1%).

Με πτώση έκλεισαν οι δείκτες στη Wall Street τη Δευτέρα. O Dow Jones έχασε 0,45%, ο S&P 500 διολίσθησε 0,50%, ενώ ο Nasdaq σημείωσε απώλειες 0,14%.

Στο ταμπλό, η Home Depot κερδίζει 0,55%, παρόλο που οι συγκρίσιμες πωλήσεις και τα κέρδη που προβλέπει για το οικονομικό έτος 2026 είναι κάτω από τις εκτιμήσεις των αναλυτών. Ειδικότερα, ο λιανοπωλητής αναμένει ότι οι συγκρίσιμες πωλήσεις θα αυξηθούν στο εύρος του 2%, κάτω από τον μέσο όρο των προσδοκιών των αναλυτών που ήταν 2,34%, σύμφωνα με στοιχεία που συγκέντρωσε η LSEG. Προέβλεψε επίσης ότι τα προσαρμοσμένα κέρδη ανά μετοχή θα παραμείνουν σταθερά στο 4%, ενώ οι αναλυτές είχαν εκτιμήσει ότι τα κέρδη ανά μετοχή (EPS) θα αυξηθούν κατά 5,6%.

Η μετοχή της Microsoft σημειώνει οριακές απώλειες, αν και νωρίτερα σήμερα αποκάλυψε περίπου 23 δισ. δολ. σε νέες επενδύσεις στην τεχνητή νοημοσύνη, με το μεγαλύτερο μέρος αυτών να προορίζεται για την Ινδία, καθώς εντείνει το αποτύπωμά της σε μία από τις ταχύτερα αναπτυσσόμενες ψηφιακές αγορές στον κόσμο. Η Microsoft θα δαπανήσει 17,5 δισ. δολ. στην Ινδία, στη μεγαλύτερη επένδυσή της στην Ασία, για την κατασκευή υποδομών τεχνητής νοημοσύνης στη χώρα, δήλωσε ο Διευθύνων Σύμβουλος Satya Nadella.

Στα επιχειρηματικά νέα, το πράσινο φως στην Nvidia προκειμένου να εξάγει τα τσιπ τεχνητής νοημοσύνης H200 σε «επιλεγμένους πελάτες» στην Κίνα άναψε ο Ντόναλντ Τραμπ, υπό τον όρο ότι το 25% των εσόδων θα πηγαίνει στις ΗΠΑ. Η απόφαση ανακοινώθηκε από τον ίδιο τον Τραμπ σε ανάρτησή του στο Truth Social, όπου ανέφερε ότι ο Κινέζος ομόλογος του Σι Τζινπίνγκ «αντέδρασε θετικά στην εξέλιξη», ενώ διευκρίνισε ότι η Intel και η Advanced Micro Devices θα βρίσκονται μεταξύ των εταιρειών που θα μπορούν να παραγγείλουν τα τσιπ. Η μετοχή της Nvidia υποχωρεί κατά 0,6%.

Στα μάκρο της ημέρας, οι κενές θέσεις εργασίας στις ΗΠΑ αυξήθηκαν τον Οκτώβριο, αγγίζοντας το υψηλότερο επίπεδο των τελευταίων πέντε μηνών, με αποτέλεσμα να μετριαστούν εν μέρει οι ανησυχίες των αναλυτών για επιδείνωση της αγοράς εργασίας και κατ' επέκταση την πορεία της αμερικανικής οικονομίας. Πιο συγκεκριμένα, μειώθηκαν στις 7,67 εκατομμύρια από 7,66 εκατ. τον προηγούμενο μήνα. Η μέση εκτίμηση σε μια έρευνα της Bloomberg μεταξύ οικονομολόγων προέβλεπε 7,12 εκατομμύρια κενές θέσεις εργασίας τον Οκτώβριο.