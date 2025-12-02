Σε θετικό έδαφος τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια - «Άλμα» 18,5% για την Bayer

O δείκτης FTSE 350 Banks κέρδισε 1,2%. Οι μετοχές των βρετανικών τραπεζών ενισχύθηκαν σημαντικά: Barclays +1,56%, Lloyds +2%, Metro Bank +2,6%.

Κατάφεραν να «γυρίσουν» τις χθεσινές απώλειες οι κυριότεροι δείκτες στα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια και να ολοκληρώσουν τις σημερινές συνεδριάσεις σε θετικό έδαφος, με τους επενδυτές να παρακολουθούν τις εξελίξεις στον τραπεζικό κλάδο, ιδιαίτερα στο Ηνωμένο Βασίλειο.

Συγκεκριμένα, ο Stoxx 600 ενισχύθηκε 0,07% στις 575,66 μονάδες, με τους περισσότερους τομείς να ολοκληρώνουν σε μικτό έδαφος, ενώ ο Eurostoxx 50 κέρδισε 0,32% στις 5.691 μονάδες.

Στους επιμέρους δείκτες, ο γερμανικός DAX στην Φρανκφούρτη πρόσθεσε 0,51% στις 23.709 μονάδες, ο γαλλικός CAC 40 σημείωσε πτώση 0,27% στις 8.074 μονάδες, ενώ ο βρετανικός FTSE 100 έχασε οριακά 0,01% στις 9.701 μονάδες. Στην περιφέρεια της Ευρωζώνης, ο ιταλικός FTSE MIB στο Μιλάνο ενισχύθηκε 0,22% στις 43.354 μονάδες και στην Ισπανία ο δείκτης IBEX 35 ανήλθε στις 16.466 μονάδες, με +0,47%.

Οι ευρωπαϊκές μετοχές έκαναν αρνητικό ποδαρικό την Δευτέρα στον τελευταίο μήνα συναλλαγών τους, με τις αγορές να έχουν στραμμένο το βλέμμα τους στην Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ και στην κρίσιμη συνεδρίαση που θα λάβει χώρα στις 9-10 Δεκεμβρίου. Οι traders προεξοφλούν μια πιθανότητα 87,2% για μείωση των επιτοκίων κατά ένα τέταρτο της μονάδας, σύμφωνα με το FedWatch Tool της CME.

O δείκτης FTSE 350 Banks κέρδισε 1,2%, αφού η Τράπεζα της Αγγλίας μείωσε την εκτίμησή της - για πρώτη φορά μετά από μια δεκαετία - για το πόσα κεφάλαια χρειάζονται οι τράπεζες που λειτουργούν στο Ηνωμένο Βασίλειο ως αποθεματικό ασφαλείας. Η κεντρική τράπεζα δήλωσε επίσης ότι όλες οι μεγάλες τράπεζες του Ηνωμένου Βασιλείου πέρασαν με επιτυχία τα stress tests, τα οποία προσομοιώνουν οικονομικούς κραδασμούς και τον πιθανό αντίκτυπό τους στους δανειστές.

«Τα αποτελέσματα του Stress Test δείχνουν ότι το τραπεζικό σύστημα του Ηνωμένου Βασιλείου θα είναι σε θέση να συνεχίσει να στηρίζει την οικονομία ακόμη και αν οι οικονομικές συνθήκες αποδειχθούν σημαντικά χειρότερες από τις αναμενόμενες», ανέφερε η Τράπεζα της Αγγλίας στην έκθεσή της σχετικά με τα αποτελέσματα.

Οι μετοχές των βρετανικών τραπεζών ενισχύθηκαν σημαντικά: Barclays +1,56%, Lloyds +2%, Metro Bank +2,6%.

Η Τράπεζα της Αγγλίας δεν έχει δεσμευτεί να μειώσει τα επιτόκια τον Δεκέμβριο, αλλά οι οικονομολόγοι αναμένουν γενικά ότι η κεντρική τράπεζα θα το πράξει, δίνοντας σημάδια υποχώρησης του πληθωρισμού, ο οποίος πιθανότατα θα σημειώσει περαιτέρω πτώση από τα αντιπληθωριστικά μέτρα στον Φθινοπωρινό Προϋπολογισμό της περασμένης εβδομάδας, καθώς και από την υποτονική ανάπτυξη και την αποδυνάμωση της αγοράς εργασίας.

Στα εταιρικά νέα, ο γερμανικός γίγαντας Bayer κέρδισε την υποστήριξη της κυβέρνησης Τραμπ τη Δευτέρα για να περιορίσει τις δικαστικές διαμάχες στις ΗΠΑ σχετικά με το ζιζανιοκτόνο Roundup. Η μετοχή της εταιρείας ολοκλήρωσε με άλμα 18,5%. Η εταιρεία αντιμετωπίζει χιλιάδες αγωγές που ισχυρίζονται ότι το ζιζανιοκτόνο έχει προκαλέσει προβλήματα υγείας, συμπεριλαμβανομένου του καρκίνου, και έχει ήδη καταβάλει δισεκατομμύρια δολάρια σε ενάγοντες.

Ο Γενικός Εισαγγελέας των ΗΠΑ, D. John Sauer, κάλεσε το Ανώτατο Δικαστήριο τη Δευτέρα να περιορίσει τις αγωγές που ασκούνται κατά της Bayer, στηρίζοντας το επιχείρημα της εταιρείας ότι ο ομοσπονδιακός νόμος για τα φυτοφάρμακα υπερισχύει των ισχυρισμών που εγείρονται βάσει της πολιτειακής νομοθεσίας. Η Bayer απέκτησε την εταιρεία κατασκευής Roundup, Monsanto, για περισσότερα από 60 δισεκατομμύρια δολάρια το 2018.