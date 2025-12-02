UniCredit: Το 2026 φέρνει τον «μετασεισμό» της εκλογής Τραμπ

Ένα παγκόσμιο σύστημα παγιδευμένο ανάμεσα σε μια παλιά τάξη πραγμάτων που αποσυντίθεται και μια νέα που ακόμη δεν έχει διαμορφωθεί, περιγράφει η UniCredit στην ετήσια έκθεσή της «Compass 2026».

Η ανθεκτική ανάπτυξη του 2025 και οι ενισχυμένες από την έκρηξη της τεχνητής νοημοσύνης μετοχικές αγορές, συνυπάρχουν με ένα πιο αδύναμο δολάριο και με τις τιμές χρυσού σε ιστορικά υψηλά, τα οποία αποτελούν σαφή σημάδια ανησυχίας για την εξασθένιση της Pax Americana, επισημαίνουν οι αναλυτές της ιταλικής τράπεζας.

Η πρόεδρος του Investment Institute της UniCredit, Manuela D’Onofrio, σχολιάζει ότι «η παλιά παγκόσμια τάξη αποσυντίθεται ενώ η νέα παραμένει ασαφής, γι’ αυτό η διαφοροποίηση και η ευελιξία έχουν γίνει απαραίτητες για τους επενδυτές».

Από τον «σεισμό» του Τραμπ στον μετασεισμό του 2026

Από την πλευρά του ο Edoardo Campanella, διευθυντής και υπεύθυνος των εκδόσεων του Investment Institute, σχολιάζει πως «αν το 2025 βίωσε τον σεισμό της δεύτερης θητείας του Τραμπ, το 2026 θα δει τον μετασεισμό. Η παγκόσμια οικονομία πιθανότατα θα ταρακουνηθεί ξανά την επόμενη χρονιά, αν και το μέγεθος του σοκ θα είναι πολύ πιο περιορισμένο από ό,τι βιώσαμε φέτος. Το 2025, ο Πρόεδρος των ΗΠΑ άνοιξε τόσα πολλά μέτωπα με τόσο ριζικό τρόπο, ώστε κάθε μελλοντική κίνηση είναι πιθανό να λειτουργήσει προσθετικά, παρά σαρωτικά».

Με τις ενδιάμεσες εκλογές να πλησιάζουν και το δημοσιονομικό έλλειμμα των ΗΠΑ ήδη πάνω από 6% του ΑΕΠ, ο χώρος για νέες στρατηγικές «σοκ και δέους» φαίνεται περιορισμένος. Οι αναλυτές της UniCredit εκτιμούν ότι θα συνεχιστούν οι πολιτικά υποκινούμενες πρωτοβουλίες στις ΗΠΑ, αλλά με μικρότερες και πιο στοχευμένες κινήσεις που, αν και εξακολουθούν να είναι σημαντικές για τις αγορές, αναμένονται λιγότερο έντονες σε σχέση με το 2025.

Όπως λένε, μια νέα ευρείας κλίμακας «Ημέρα Απελευθέρωσης» με παγκόσμιους δασμούς φαίνεται απίθανη, αλλά στοχευμένες εμπορικές εντάσεις και επαναδιαπραγματεύσεις συμφωνιών παραμένουν στο τραπέζι.

Σύμφωνα με τη UniCredit, μια βασική πηγή αβεβαιότητας αφορά την πιθανή πολιτικοποίηση της Ομοσπονδιακής Τράπεζας των ΗΠΑ (Fed). Ωστόσο, οι θεσμικές δικλίδες ασφαλείας, συμπεριλαμβανομένου του Ανώτατου Δικαστηρίου της χώρας, καθιστούν απίθανη μια πλήρη «κατάληψη» της Fed.

Παγκόσμιες παρενέργειες

Αυτός ο «μετασεισμός» που περιγράφει η UniCredit αναμένεται να γίνει αισθητός παγκοσμίως. Η στρατηγική της Κίνας για αυτονομία αρχίζει να αποδίδει, ακόμη και σε τομείς όπως οι ημιαγωγοί, ωστόσο η ασθενική εγχώρια ζήτηση διατηρεί την κινεζική οικονομία υπερβολικά εξαρτημένη από τις εξαγωγές, στοιχείο που εξελίσσεται σε μια διαρκή ευπάθεια, μέσα σε έναν πιο κατακερματισμένο κόσμο. Σε κάθε περίπτωση, η τεχνολογική κούρσα ανάμεσα στις ΗΠΑ και την Κίνα αναμένεται να ενταθεί.

Η Ευρώπη, από την πλευρά της, μαθαίνει να πλοηγείται σε αυτό που η UniCredit περιγράφει ως «τάξη χωρίς κανόνες», καθοδηγούμενη πρωτίστως από τα επιμέρους εθνικά συμφέροντα. Μετά τις τολμηρές ανακοινώσεις του 2025 περί δημοσιονομικής στήριξης και επενδύσεων στην άμυνα, το 2026 πρέπει να είναι χρονιά υλοποίησης, ακόμη κι αν η πρόοδος αναμένεται να είναι σταδιακή και να καθοδηγείται από «συνασπισμούς προθύμων» σε επιλεγμένους τομείς.

Αγορές και τεχνητή νοημοσύνη

Παρά τη μεταβλητότητα, η UniCredit προβλέπει περαιτέρω άνοδο των παγκόσμιων μετοχών το 2026, με την τεχνητή νοημοσύνη να παραμένει το κυρίαρχο αφήγημα.

Οι συντάκτες της έκθεσης υποστηρίζουν ότι η σημερινή εικόνα δεν παραπέμπει σε κλασική «φούσκα», καθώς τα μεγάλα ονόματα του κλάδου της τεχνητής νοημοσύνης δεν είναι νεοφυείς επιχειρήσεις, αλλά ώριμες εταιρείες με ισχυρές ταμειακές ροές. Η πραγματική ευπάθεια, αντιθέτως, εντοπίζεται στην υπερεπένδυση σε υποδομές, όπου ο κίνδυνος υπερπροσφοράς και πλεονάζουσας χωρητικότητας είναι υπαρκτός.

Στο μεταξύ, το 2026 οι αποδόσεις των κρατικών ομολόγων και στις δύο πλευρές του Ατλαντικού αναμένεται να κινηθούν ελαφρώς υψηλότερα, το αμερικανικό νόμισμα ίσως ανακτήσει μέρος των απωλειών του και ο χρυσός είναι πιθανό να συνεχίσει να ωφελείται από την αβεβαιότητα γύρω από αυτή τη μετάβαση σε μια νέα παγκόσμια τάξη.

Η ευελιξία, η διαφοροποίηση του χαρτοφυλακίου και η κατανόηση του τρόπου με τον οποίο η τεχνητή νοημοσύνη, η γεωπολιτική και η πολιτική αλληλεπιδρούν θα είναι κρίσιμες για τους επενδυτές, προκειμένου να μετατρέψουν τους βραχυπρόθεσμους κραδασμούς σε μακροπρόθεσμες ευκαιρίες.

Ο Fabio Petti, συμπρόεδρος του Investment Institute της UniCredit, σχολιάζει ότι «οι αποτιμήσεις παραμένουν υψηλές και αφήνουν ελάχιστο περιθώριο για απογοήτευση, γεγονός που καθιστά τις επιλεκτικές τοποθετήσεις και την αποτελεσματική διαχείριση κινδύνου πιο σημαντικές από ποτέ».