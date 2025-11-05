Softbank: Έκαναν «φτερά» 32 δισ. δολάρια σε κεφαλαιοποίηση ελέω AI - «Βουτιά» 14% για τη μετοχή

Η πτώση της μετοχής της SoftBank έχει «εξαφανίσει» σχεδόν 50 δισ. δολάρια κεφαλαιοποίησης μέσα σε δύο ημέρες.

«Βουτιά» πάνω από 14% σημείωσε η μετοχή της SoftBank στο χρηματιστήριο του Τόκιο την Τετάρτη, εν μέσω μιας ευρύτερης πτώσης που κατέγραψαν οι μετοχές των εταιρειών που σχετίζονται με την τεχνητή νοημοσύνη, καθώς ο ιαπωνικός όμιλος «είδε» περίπου 32 δισ. δολάρια σε χρηματιστηριακή αξία να χάνονται.

Οι απώλειες της μετοχής της SoftBank ακολούθησαν αυτές αντίστοιχων εταιρειών στις ΗΠΑ, καθώς οι επενδυτές διατήρησαν επιφυλακτική στάση απέναντι στις υπερβολικές αποτιμήσεις σε έναν από τους πιο «υπερφορτωμένους» κλάδους της αγοράς.

Σύμφωνα με το CNBC, η ιαπωνική εταιρεία έχει χτίσει ένα ευρύ χαρτοφυλάκιο επενδύσεων στο AI, καλύπτοντας υποδομές, τσιπ και εφαρμογές. Εάν οι απώλειες συνεχιστούν, η μετοχή του ομίλου θα σημειώσει τη χειρότερη ημέρα της από τον περασμένο Αύγουστο, όταν είχε βυθιστεί πάνω από 18%, σύμφωνα με στοιχεία της LSEG.

Η SoftBank κατέχει τον έλεγχο της βρετανικής Arm Holdings, η οποία σχεδιάζει τσιπ για κινητά και επεξεργαστές AI, ενώ φέτος εξαγόρασε την Ampere Computing για να ενισχύσει τις δυνατότητες των AI data center της. Η Arm, εισηγμένη στο Nasdaq, κατέγραψε πτώση 4,71% στη χθεσινή συνεδρίαση.

Ο όμιλος έχει επίσης επενδύσει σε κορυφαίους προγραμματιστές μοντέλων τεχνητής νοημοσύνης όπως η OpenAI, καθώς και startup εταιρείες εφαρμογών όπως η OpusClip, μια πλατφόρμα επεξεργασίας βίντεο με generative AI, που αξιοποιεί το machine learning στην εξατομικευμένη ιατρική.

Στη Νότια Κορέα, οι κολοσσοί Samsung και SK Hynix έχασαν σχεδόν 6%. Η φετινή «έκρηξή» τους είχε συμβάλει στη διαμόρφωση ιστορικών υψηλών στον δείκτη Kospi. Η ταϊβανέζικη TSMC υποχώρησε 2%, η Alibaba πάνω από 3% και η Tencent περισσότερο από 2%.

Η πίεση έρχεται μετά την πτώση περίπου 8% της Palantir στις ΗΠΑ, παρά τα καλύτερα των εκτιμήσεων αποτελέσματα τριμήνου, καθώς οι υπερβολικές αποτιμήσεις στον κλάδο της τεχνητής νοημοσύνης επηρεάζουν το επενδυτικό κλίμα.

Πέρα από την Palantir, πτώση κατέγραψαν και άλλοι τεχνολογικοί κολοσσοί στις ΗΠΑ: η Oracle έχασε 4%, η AMD σχεδόν 4%, ενώ η Nvidia και η Amazon επίσης υποχώρησαν.