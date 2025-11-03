Κέρδη για το πετρέλαιο μετά την «παύση» OPEC για το α' τρίμηνο του 2026

Το WTI κερδίζει 0,69% στα 61,41 δολάρια το βαρέλι και το Brent ενισχύεται 0,71% στα 65,24 δολάρια.

«Φρένο» στις αυξήσεις της παραγωγής πετρελαίου κατά το πρώτο τρίμηνο του επόμενου έτους μετά από μία μικρή άνοδο για τον Δεκέμβριο (κατά 137.000 βαρέλια ημερησίως) αποφάσισε ο OPEC με αποτέλεσμα ο «μαύρος χρυσός» να σημειώνει κέρδη τη Δευτέρα. O OPEC μετριάζει τα σχέδιά του για ανάκτηση μεριδίου αγοράς λόγω των αυξανόμενων φόβων για υπερπροσφορά.

Η παραγωγή αυξήθηκε κατά περίπου 2,9 εκατ. βαρέλια ημερησίως - ή περίπου 2,7% της παγκόσμιας προσφοράς - από τον Απρίλιο, αλλά επιβράδυνε τον ρυθμό από τον Οκτώβριο εν μέσω προβλέψεων για επικείμενη υπερπροσφορά. Παράλληλα, οι νέες κυρώσεις στη Ρωσία εντάσσονται στις ευρύτερες προκλήσεις που αντιμετωπίζει ο OPEC καθώς η Μόσχα ενδέχεται να δυσκολευτεί να αυξήσει περαιτέρω την παραγωγή μετά την επιβολή νέων μέτρων από τις ΗΠΑ και τη Βρετανία στους κορυφαίους παραγωγούς της, Rosneft και Lukoil.

Οι τιμές του πετρελαίου υποχώρησαν σε χαμηλό πέντε μηνών, περίπου 60 δολάρια το βαρέλι, στις 20 Οκτωβρίου, λόγω ανησυχιών για συσσώρευση υπερπαραγωγής, αλλά έκτοτε έχουν ανακάμψει σε περίπου 65 δολάρια το βαρέλι λόγω των ρωσικών κυρώσεων και της αισιοδοξίας για τις συνομιλίες των ΗΠΑ με τους εμπορικούς εταίρους. Το WTI κερδίζει 0,69% στα 61,41 δολάρια το βαρέλι και το Brent ενισχύεται 0,71% στα 65,24 δολάρια.

«Οι κυρώσεις σε Ρώσους παραγωγούς έχουν εισάγει ένα νέο επίπεδο αβεβαιότητας στις προβλέψεις για την προσφορά και ο OPEC γνωρίζει ότι η υπερπαραγωγή τώρα θα μπορούσε να γυρίσει μπούμερανγκ αργότερα. Με την παύση, προστατεύει τις τιμές, προβάλλει ενότητα και αγοράζει χρόνο για να δει πώς θα εξελιχθούν οι κυρώσεις στα ρωσικά βαρέλια», τόνισε ο Χόρχε Λεόν από την Rystadο Λεόν.

Το τρίμηνο Ιανουαρίου-Μαρτίου είναι το πιο αδύναμο για τα ισοζύγια ζήτησης και προσφοράς πετρελαίου, και η παύση του OPEC δείχνει ότι δείχνει την προληπτική του στάση απέναντι στην αγορά, εκτίμησε η Αμρίτα Σεν από την Energy Aspects. Από την πλευρά του, ο Τζιοβάνι Σταουνόβο από την UBS εξήγησε ότι οι τιμές του πετρελαίου είναι απίθανο να αλλάξουν πολύ, καθώς η μέτρια αύξηση της παραγωγής τον Δεκέμβριο ήταν ευρέως αναμενόμενη.