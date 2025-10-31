Morgan Stanley: «Βλέπει» τις τιμές του χρυσού να αγγίζουν τα 4.500 δολάρια μέχρι τα μέσα του 2026

Ωστόσο, η Morgan Stanley προειδοποίησε ότι οι κίνδυνοι παραμένουν.

Οι τιμές του χρυσού θα μπορούσαν να αγγίξουν τα 4.500 δολάρια ανά ουγγιά μέχρι τα μέσα του 2026, σημειώνει η Morgan Stanley, επικαλούμενη την ισχυρή ζήτηση από τα ETFs και τις κεντρικές τράπεζες, καθώς οι οικονομικές προοπτικές παραμένουν αβέβαιες.

Σύμφωνα με το Reuters, η Morgan Stanley αναμένει συνεχείς αγορές χρηματιστηριακών αμοιβαίων κεφαλαίων (ETF) που υποστηρίζονται από τον χρυσό, καθώς τα επιτόκια μειώνονται, παράλληλα με τη σταθερή εικόνα που δίνουν οι κεντρικές τράπεζες για την αγορά.

Ωστόσο, η Morgan Stanley προειδοποίησε ότι οι κίνδυνοι παραμένουν, συμπεριλαμβανομένης της πιθανής αστάθειας των τιμών που θα μπορούσε να ωθήσει τους επενδυτές να στραφούν προς άλλα περιουσιακά στοιχεία, ή τις κεντρικές τράπεζες να λάβουν αποφάσεις για μείωση των αποθεμάτων χρυσού.

Οι τιμές του χρυσού έχουν ενισχυθεί κατά 54% από την αρχή του έτους, σπάζοντας το «κοντέρ» των ρεκόρ το 2025, συμπεριλαμβανομένου του ιστορικού υψηλού των 4.381,21 δολαρίων ανά ουγγιά στις 20 Οκτωβρίου. Παρόλα αυτά, οι τιμές του πολύτιμου μετάλλου έχουν υποχωρήσει περισσότερο από 8% από τότε.

Η άνοδος του χρυσού φέτος έχει τροφοδοτηθεί από τη γεωπολιτική αβεβαιότητα, τις προσδοκίες για μειώσεις επιτοκίων, τις αγορές από κεντρικές τράπεζες και τις ισχυρές εισροές ETF.

Ακολουθεί μια λίστα με τις τελευταίες προβλέψεις των αναλυτών για τις τιμές του χρυσού το 2025 και το 2026 (σε δολάρια ανά ουγγιά):