Κέρδη στις ευρωαγορές μετά τον πληθωρισμό των ΗΠΑ - Νέο ιστορικό υψηλό για FTSE 100

Με ήπια κέρδη ολοκλήρωσαν οι δείκτες στα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια τις συναλλαγές της Παρασκευής, καθώς οι επενδυτές αντέδρασαν θετικά στα εταιρικά αποτελέσματα που δημοσιεύτηκαν αυτή την την εβδομάδα, καθώς και στον αμερικανικό πληθωρισμό, ο οποίος δημοσιεύτηκε καθυστερημένα λόγω του shutdown της κυβέρνησης των ΗΠΑ.

Ειδικότερα, ο πανευρωπαϊκός Stoxx 600 ενισχύθηκε 0,17% στις 575,42 μονάδες, ενώ ο Eurostoxx 50 σημείωσε άνοδο 0,09% στις 5.673 μονάδες.

Στους επιμέρους δείκτες, ο γερμανικός DAX κατέγραψε οριακά κέρδη 0,08% στις 24.239 μονάδες, ενώ ο γαλλικός CAC 40 παρέμεινε αμετάβλητος στις 8.225 μονάδες.

Στο Χρηματιστήριο του Λονδίνου, ο FTSE 100 κέρδισε 0,64% στις 9.639 μονάδες ενώ, νωρίτερα ενδοσυνεδριακά ανήλθε σε νέο ενδοσυνεδριακό υψηλό στις 9.646 μονάδες. Στην περιφέρεια, ο ιταλικός FTSE MIB έκλεισε στο +0,22% στις 42.474 μονάδες ενώ ο ισπανικός IBEX 35 πρόσθεσε 0,25% στις 15.857 μονάδες.

Στο ταμπλό, η αμυντική εταιρεία Saab σημείωσε άλμα 6,5% μετά την ανοδική αναθεώρηση των προβλέψεων για τις πωλήσεις του 2025, λόγω της ανοδικής τάσης που επικρατεί στον τομέα στην Ευρώπη. Πλέον αναμένει αύξηση μεταξύ 20% και 24%, έναντι 16%-20% προηγουμένως.

Επιπλέον, η μετοχή της Eni ενισχύθηκε πάνω από 2% αφότου η ιταλική ενεργειακή εταιρεία ανακοίνωσε προσαρμοσμένα κέρδη 1,25 δισ. ευρώ για το γ΄ τρίμηνο που ξεπέρασαν τις εκτιμήσεις των αναλυτών για 1,02 δισ. ευρώ. Ακόμη, αναμένεται να αυξήσει κατά 20% τις επαναγορές μετοχών για το σύνολο του έτους στα 1,8 δισ. ευρώ.

Στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού, χαμηλότερα από το αναμενόμενο ενισχύθηκε ο πληθωρισμός στις ΗΠΑ τον Σεπτέμβριο, αφού ο δείκτης τιμών καταναλωτή κατέγραψε αύξηση 0,3% σε μηνιαία βάση, με αποτέλεσμα ο ετήσιος πληθωρισμός να διαμορφωθεί στο 3%. Οι οικονομολόγοι που συμμετείχαν σε έρευνα του Dow Jones ανέμεναν αντίστοιχες τιμές 0,4% και 3,1%.

Εξαιρώντας τα τρόφιμα και την ενέργεια, ο δομικός πληθωρισμός σημείωσε μηνιαία αύξηση 0,2% έναντι 0,3% τον Αύγουστο και έναντι 0,3% που ανέμεναν οι αναλυτές. Σε ετήσιο επίπεδο διαμορφώθηκε στο 3% από 3,1% τον Αύγουστο, με την εκτίμηση των αναλυτών να είναι 3,1%.

Πίσω στα ευρωπαϊκά μάκρο, απροσδόκητο ράλι σημείωσε η επιχειρηματική δραστηριότητα στην Ευρωζώνη που ανήλθε σε υψηλό 1,5 έτους (από Μάιο 2024), καθώς η υπεραπόδοση της Γερμανίας αντιστάθμισε την αδυναμία στη Γαλλία.

Ο Σύνθετος PMI που καταρτίζεται από την S&P Global παρουσίασε άνοδο στις 52,2 μονάδες τον Οκτώβριο από 51,2 μονάδες τον Σεπτέμβριο, σε νέο άλμα πάνω από το όριο των 50 μονάδων που χωρίζει την ανάπτυξη από τη συρρίκνωση καθώς οι επιχειρήσεις έλαβαν νέες παραγγελίες με τον ταχύτερο ρυθμό των τελευταίων 2,5 ετών.

Η έκπληξη προήλθε από τις υπηρεσίες, ιδίως στη Γερμανία, που σημείωσε τον καλύτερο μήνα της από τον Μάιο του 2023. Ωστόσο, ο εν λόγω τομέας, αποτέλεσε πληγή για τη Γαλλία, με πτώση για 14ο συνεχόμενο μήνα, καθώς η πολιτική αναταραχή καλά κρατεί.