Με... «κολλημένο» το πόδι στο γκάζι χρυσός και ασήμι - Προς διπλό ιστορικό υψηλό

Η τιμή του χρυσού ενισχύεται 1,2% στα 4.379,93 δολάρια ανά ουγγιά, ενώ το ασήμι αναρριχάται πάνω από το υψηλό του 1980 στα 54,45 δολάρια ανά ουγγιά.

Σε επίπεδα ρεκόρ σκαρφαλώνουν ο χρυσός και το ασήμι, επεκτείνοντας το ράλι που ξεκίνησε τον Αύγουστο και επιταχύνθηκε εν μέσω της αυξημένης αβεβαιότητας στην ευρύτερη αγορά. Η τιμή του χρυσού ενισχύεται 1,2% την Παρασκευή στα 4.379,93 δολάρια ανά ουγγιά, ενώ το ασήμι κινείται αποφασιστικά πάνω από το υψηλό του 1980 στα 54,45 δολάρια ανά ουγγιά.

Η άνοδος σηματοδοτεί το μεγαλύτερο εβδομαδιαία άλμα για τα δύο πολύτιμα μέταλλα εδώ και σχεδόν πέντε χρόνια. Η πλατίνα και το παλλάδιο καταγράφουν επίσης κέρδη, υποστηριζόμενα από την ευρεία ζήτηση για ασφαλή καταφύγια και τις αυστηρότερες συνθήκες ρευστότητας στις παγκόσμιες αγορές. Η ανησυχία των επενδυτών αυξήθηκε μετά την είδηση πως οι περιφερειακές τράπεζες Zions και η Western Alliance αντιμετωπίζουν προβλήματα με δανειακές συμβάσεις που συνδέονται με καταγγελίες για απάτη.

Η είδηση ​​έρχεται καθώς επεκτείνεται το shutdown στις ΗΠΑ που έχει καθυστερήσει τις επίσημες δημοσιεύσεις οικονομικών δεδομένων, μειώνοντας την «ορατότητα» της αγοράς με τους αναλυτές να εφιστούν προσοχή. Με περιορισμένη πρόσβαση σε ενημερωμένους δείκτες, οι traders στράφηκαν στον χρυσό και το ασήμι ως αξιόπιστα assets σε περιόδους πολιτικής αστάθειας και οικονομικής αβεβαιότητας.

Παράλληλα, στα επενδυτικά ραντάρ παραμένει η εμπορική σύγκρουση ΗΠΑ - Κίνας υπό την απειλή δασμών ενώ η πεποίθηση της αγοράς ότι η Fed θα προβεί σε άλλη μια μείωση των επιτοκίων στις 29 Οκτωβρίου αποτελεί ούριο άνεμο για τα πολύτιμα μέταλλα. Οι επενδυτές έχουν εκτιμήσει την πιθανότητα τουλάχιστον μιας κίνησης στο κόστος δανεισμού και τον Δεκέμβριο, με ορισμένους να αναμένουν πολλαπλές περικοπές και στο 2026.

Ο πρόεδρος της Fed, Τζερόμ Πάουελ, έκλεισε το μάτι σε νέο «ψαλίδισμα» τονίζοντας ότι η εξασθένηση της αγοράς εργασίας απαιτεί προσοχή. Τα χαμηλότερα επιτόκια τείνουν να αποδυναμώνουν το δολάριο και να μειώνουν το κόστος της κατοχής μη αποδοτικών assets όπως ο χρυσός και το ασήμι, συμβάλλοντας στο γενικευμένο ράλι των πολύτιμων μετάλλων.

Η ανοδική πορεία του ασημιού ήταν ιδιαίτερα εντυπωσιακή, λόγω μακροοικονομικών και διαρθρωτικών παραγόντων. Το μέταλλο μετρά άλμα 87% από τις αρχές του 2025, με ώθηση από τις εισροές επενδυτών, τη βιομηχανική ζήτηση και τη σοβαρή στενότητα στην αγορά του Λονδίνου. Μάλιστα, βρίσκεται καθοδόν για εβδομαδιαία κέρδη 7%, επιβεβαιώνοντας την εξαιρετική δυναμική της αγοράς.

Ο χρυσός αναρριχάται 65% φέτος, με γκάζι από τις αγορές των κεντρικών τραπεζών, τις εισροές ETFs και τους έντονους φόβους για τις παγκόσμιες πιστωτικές συνθήκες. Οποιαδήποτε σήμα περαιτέρω χαλάρωσης από την Fed ή αναζωπύρωσης των δασμολογικών τριβών μεταξύ ΗΠΑ και Κίνας θα μπορούσε να οδηγήσει τον χρυσό προς τα 4.500 δολάρια και το ασήμι πέρα ​​από τα 56 δολάρια.