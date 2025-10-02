«Κουαρτέτο» απωλειών για το πετρέλαιο και νέο χαμηλό 4 μηνών

Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του αργού πετρελαίου Brent υποχώρησαν κατά 1,2 δολάρια, ή 1,8%, στα 64,15 δολάρια το βαρέλι ενώ το αμερικανικό αργό West Texas Intermediate απώλεσε 1,3 δολάρια, ή 2,1%, στα 60,48 δολάρια το βαρέλι, επίσης κοντά σε χαμηλό 4 μηνών.

Σε 4 επέκτεινε το καρέ των πτωτικών του συνεδριάσεων το πετρέλαιο, με τις τιμές του να δέχονται φρέσκες πιέσεις την Πέμπτη και να υποχωρούν σε νέο χαμηλό 4 μηνών (στο χαμηλότερο επίπεδο από τις αρχές Ιουνίου το Brent) λόγω ανησυχιών για υπερπροσφορά στην αγορά, ενώ το βλέμμα των επενδυτών είναι στραμμένο στην επικείμενη συνεδρίαση του OPEC+.

Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του αργού πετρελαίου Brent υποχώρησαν κατά 1,2 δολάρια, ή 1,8%, στα 64,15 δολάρια το βαρέλι ενώ το αμερικανικό αργό West Texas Intermediate απώλεσε 1,3 δολάρια, ή 2,1%, στα 60,48 δολάρια το βαρέλι, επίσης κοντά σε χαμηλό 4 μηνών.

Ο OPEC+ θα μπορούσε να συμφωνήσει να ανεβάσει την παραγωγή πετρελαίου έως και 500.000 βαρέλια ημερησίως τον Νοέμβριο, τριπλασιάζοντας την αύξηση που σημειώθηκε για τον Οκτώβριο, καθώς η Σαουδική Αραβία επιδιώκει να ανακτήσει το μερίδιο αγοράς, ανέφεραν τρεις πηγές που γνωρίζουν τις συνομιλίες σύμφωνα με το CNBC.

Ο Χόρχε Μοντεπέκ, διευθύνων σύμβουλος της Onyx Capital Group, επεσήμανε ότι ορισμένες τράπεζες, όπως η Macquarie, έχουν διατυπώσει προβλέψεις για υπερβολική προσφορά στις αγορές «μαύρου χρυσού», οι οποίες έχουν επηρεάσει αρνητικά το κλίμα.

Οι υπουργοί Οικονομικών των G7 υπογράμμισαν ότι θα λάβουν μέτρα για να αυξήσουν την πίεση στη Μόσχα, στοχεύοντας όσους συνεχίζουν να ενισχύουν τις αγορές ρωσικού πετρελαίου.

Οι ΗΠΑ θα εξετάσουν να παράσχουν στην Ουκρανία τα μέσα για επιθέσεις με πυραύλους μεγάλου βεληνεκούς σε ρωσικές ενεργειακές υποδομές, δήλωσαν δύο αξιωματούχοι στο Reuters την Τετάρτη, διευκολύνοντας το Κίεβο να χτυπήσει διυλιστήρια, αγωγούς και άλλες υποδομές με στόχο να στερήσει από το Κρεμλίνο έσοδα από το πολύτιμο καύσιμο.

«Υπάρχει και πάλι κάποια ανησυχία στην αγορά ότι το ρωσικό πετρέλαιο θα μπορούσε να υποστεί διατάραξη», προειδοποίησε ο Τζιοβάνι Σταουνόβο, αναλυτής εμπορευμάτων στην UBS. Αλλά όσο δεν υπάρχουν ακόμη διαταραχές, ο αντίκτυπος στις τιμές πιθανότατα θα είναι μικρός, πρόσθεσε.