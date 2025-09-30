Νέες απώλειες για το πετρέλαιο εν αναμονή του OPEC+

Νέες απώλειες κατέγραψαν την Τρίτη οι τιμές του πετρελαίου, καθώς οι αναφορές για νέες αυξήσεις στην παραγωγή στην επικείμενη συνεδρίαση του OPEC και των συμμάχων του (OPEC+) επέκτειναν το πτωτικό σερί του «μαύρου χρυσού».

Αναλυτικότερα, τα συμβόλαια παραδόσεως Νοεμβρίου για το αμερικανικό WTI στο Χρηματιστήριο Εμπορευμάτων της Νέας Υόρκης έκλεισαν με απώλειες 0,80 δολαρίων ή 1,26% και διαμορφώθηκαν στα 62,65 δολάρια/βαρέλι, ενώ τα συμβόλαια Νοεμβρίου για το ευρωπαϊκό brent υποχώρησαν κατά 1,03% στα 67,27 δολάρια/βαρέλι.

Οι σημερινές απώλειες ήρθαν να προστεθούν στην ισχυρή πτώση άνω του 3% που κατέγραψαν οι τιμές την Δευτέρα, ενώ την ίδια στιγμή δημοσιεύματα έκαναν λόγο για νέα αύξηση της παραγωγής τον Νοέμβριο κατά 411.000 βαρέλια την ημέρα εκ μέρους του OPEC+, τα μέλη του οποίου συνεδριάζουν το προσεχές σαββατοκύριακο στην Ελβετία.

Σύμφωνα με το Reuters, μία αύξηση κατά 411.000 βαρέλια την ημέρα θα είναι τριπλάσια από την αύξηση κατά 137.000 βαρέλια την ημέρα που αποφασίστηκε τον Οκτώβριο, ενώ μία πηγή ανέφερε στο πρακτορείο ότι εξετάζεται το ενδεχόμενο μίας αύξησης της παραγωγής κατά 500.000 βαρέλια/ημέρα, χωρίς ωστόσο να έχουν ληφθεί οριστικές αποφάσεις.

Υπενθυμίζεται ότι ο OPEC+ έχει ανατρέψει την προηγούμενη στρατηγική του για μείωση της παραγωγής και έχει ήδη αυξήσει τις ποσοστώσεις κατά περισσότερο από 2,5 εκατ. βαρέλια την ημέρα, ή κατά περίπου 2,4% της παγκόσμιας ζήτησης, για να ενισχύσει το μερίδιο αγοράς και μετά από πιέσεις του Τραμπ για μείωση των τιμών του πετρελαίου.