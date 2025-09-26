Κέρδη στη Wall Street φέρνει ο αμερικανικός πληθωρισμός

Ο Dow Jones κερδίζει 0,82% στις 46.324 μονάδες, ο S&P 500 ενισχύεται 0,61% στις 6.644 μονάδες και ο Nasdaq προσθέτει 0,38% στις 22.469 μονάδες.

Ανοδικά αντιδρά η Wall Street την Παρασκευή στο άκουσμα των κρίσιμων στοιχείων για τον πληθωρισμό, προσπαθώντας να αποτινάξει το τριήμερο αρνητικό κλίμα με βαρίδι την τεχνολογία Υπενθυμίζεται πως προηγήθηκαν άλλο μάκρο: το ΑΕΠ έφτασε στο β' τρίμηνο σε υψηλό διετίας με ανοδικά αναθεωρημένη ανάπτυξη 3,8% ενώ οι αρχικές αιτήσεις για επιδόματα ανεργίας διολίσθησαν σε χαμηλό διμήνου.

Ωστόσο, σε επίπεδο εβδομάδας, τα νέα δεν είναι θετικά για τους 3 κύριους χρηματιστηριακούς αμερικανικούς δείκτες: ο S&P 500 υποχωρεί σχεδόν 0,9%, ο τεχνοβαρής Nasdaq διολισθαίνει 1,1%, ενώ ο Dow Jones χάνει 0,8%.

Στα ταμπλό, διατηρούνται οι απώλειες του γίγαντα λογισμικού Oracle (δέχεται εβδομαδιαίες πιέσεις 5,6%) και άλλων παικτών τεχνητής νοημοσύνης εν μέσω ερωτημάτων σχετικά με την ισχύ του ευρύτερου κλάδου. Παράγοντας απωλειών για τους τίτλους της υγείας μπορεί να αποτελέσει και μια σειρά δασμών που προανήγγειλε ο Τραμπ. Τόνισε ότι οι ΗΠΑ θα επιβάλουν δασμό 100% σε «επώνυμο ή κατοχυρωμένο με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας φαρμακευτικό προϊόν, εκτός εάν η εταιρεία κατασκευάζει φαρμακευτικό εργοστάσιο στην Αμερική».

Ο Αμερικανός πρόεδρος επεσήμανε επίσης ότι τα εισαγόμενα βαρέα φορτηγά θα επιβαρυνθούν με δασμό 25% την 1η Οκτωβρίου. Η μετοχή της κατασκευάστριας φορτηγών Paccar σκαρφαλώνει 5,67% ενώ η Costco κατρακυλά 3% αφού είδε τις πωλήσεις της στα φυσικά της καταστήματα να επιβραδύνονται για δεύτερο συνεχόμενο τρίμηνο. Ωστόσο, τα κέρδη και τα έσοδά της για το τέταρτο τρίμηνο ξεπέρασαν τις προσδοκίες των αναλυτών.

Ο δομικός πληθωρισμός (core PCE) στις ΗΠΑ τον Αύγουστο, παρέμεινε αμετάβλητος σε ετήσια βάση στο 2,9% ενώ ανέβασε στροφές 0,2% σε μηνιαίο επίπεδο (εντός των προβλέψεων). Ο PCE για τις τιμές των προσωπικών καταναλωτικών δαπανών, ο αγαπημένος δείκτης της Fed για την καταμέτρηση των πιέσεων στις τιμές επιταχύνθηκε 2,7% ετησίως και 0,3% στον μήνα.

«Μετά από μια τριήμερη υποχώρηση στην ευρύτερη αγορά, αυτό είναι αρκετά καλό για να τραβήξει τους αγοραστές από το περιθώριο», εκτίμησε ο Ντέιβιντ Ράσελ, παγκόσμιος επικεφαλής στρατηγικής αγοράς στην TradeStation. «Ο σημερινός PCE (ακόμη και ο «πυρήνας» που εξαιρεί τις ευμετάβλητες τιμές τροφίμων και ενέργειας) ηρεμεί ορισμένες από τις ανησυχίες. Η έλλειψη ειδήσεων είναι καλή είδηση» πρόσθεσε.