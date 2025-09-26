ΧΑ: Στάση αναμονής στις 2.030 μονάδες

Σε σχετικά υποτονικό κλίμα οι συναλλαγές στο Χρηματιστήριο της Αθήνας. Σε στενό εύρος διακύμανσης και με αλλεπάλληλες εναλλαγές προσήμου ο ΓΔ, οριακά κέρδη για τον δείκτη των τραπεζών.

Σε σχετικά υποτονικό κλίμα οι συναλλαγές της Παρασκευής στο Χρηματιστήριο της Αθήνας, με τον Γενικό Δείκτη να κινείται σε στενό εύρος διακύμανσης και με αλλεπάλληλες εναλλαγές προσήμου.

Προς το παρόν οι κινήσεις στο ταμπλό είναι επιλεκτικές, με αρκετούς μεμονωμένους τίτλους να κινούνται στη βάση των αποτελεσμάτων που έχουν ανακοινώσει.

Πέραν των μεγεθών, η αποεπένδυση της Intracom από την Aktor, η επιτυχία του ομολόγου της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, όπως και η αντίστοιχη της Intralot που προηγήθηκε, παραμένουν στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος.

Υπενθυμίζεται ότι η Κύρια Αγορά του ΧΑ «υποδέχεται» σήμερα τον τίτλο της REALCONS, με τιμή έναρξης διαπραγμάτευσης στα 5,14 ευρώ.

Εκτός συνόρων, οι νέες απειλές Τραμπ για επιβολή δασμών σε εισαγόμενα φαρμακευτικά προϊόντα επηρεάζουν το κλίμα, με τις μεγάλες ευρωπαϊκές αγορές να κινούνται ωστόσο ανοδικά.

Για τον Γενικό Δείκτη του ΧΑ, που κινείται πέριξ των 2.030 μονάδων, οι απώλειες αυτή τη στιγμή διαμορφώνονται σε 0,15% στις 2.032,24 μονάδες. Νωρίτερα βρέθηκε έως τις 2.029 μονάδες.

Οριακά κέρδη καταγράφει ο δείκτης των τραπεζών, ενισχυμένος 0,15% στις 2.555,85 μονάδες, με τις Credia και Optima να ξεχωρίζουν ανοδικά, ενισχυμένες περί του 0,9%.

Στο σύνολο του ταμπλό 62 μετοχές κινούνται ανοδικά, έναντι 47 που υποχωρούν και 42 που διατηρούνται αμετάβλητες,

Λίγο πριν τις 11:30 ο τζίρος διαμορφώνεται σε 31,34 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων 7,03 εκατ. ευρώ σε προσυμφωνημένες συναλλαγές.