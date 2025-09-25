Wall Street: Διπλό πτωτικό 3x3 για πρώτη φορά εδώ και 6 μήνες - Πιέσεις από Oracle και Τesla

Ο Dow Jones απώλεσε 0,38% στις 45.947 μονάδες, ο S&P 500 αποδυναμώθηκε 0,50% στις 6.604 μονάδες και ο Nasdaq κατέγραψε πτώση 0,50% στις 22.384 μονάδες

Την τρίτη διαδοχική «κόκκινη» συνεδρίασή τους είχαν και οι 3 κύριοι χρηματιστηριακοί δείκτες στην Wall Street, κάτι που έχει να συμβεί εδώ και ένα εξάμηνο (από 28 Μαρτίου), με πιέσεις να ασκεί η τεχνολογία και αιχμή του δόρατος η Oracle στον απόηχο των αμερικανικών μάκρο με το ΑΕΠ να φτάνει στο β' τρίμηνο σε υψηλό διετίας και τις αρχικές αιτήσεις για επιδόματα ανεργίας να διολισθαίνουν σε χαμηλό διμήνου.

Ειδικότερα, ο Dow Jones απώλεσε 0,38% στις 45.947 μονάδες, ο S&P 500 αποδυναμώθηκε 0,50% στις 6.604 μονάδες και ο Nasdaq κατέγραψε πτώση 0,50% στις 22.384 μονάδες. Στο ταμπλό, ο τίτλο της Oracle υποχώρησε για τρίτη συνεχόμενη ημέρα με απώλειες 5,55% καθώς τα ερωτήματα σχετικά με την υγεία της ΑΙ παραμένουν. Το ξεπούλημα στην αγορά φαίνεται να αντανακλά ανησυχίες σχετικά με τις ιστορικά υψηλές αποτιμήσεις μετά από ορισμένες συμφωνίες. Στο -4,38% και η Tesla/

Η Oracle, η οποία ηγήθηκε του τελευταίου κύκλου των διαδοχικών ρεκόρ, πλέον βρίσκεται σε περιοχή διόρθωσης με πτώση 10% από το πρόσφατο ιστορικό υψηλό της. Οι νέες πιέσεις οφείλεται εν μέρει σε report από την Rothschild Redburn, η οποία προέβλεψε υποχώρηση 40% επειδή «η αγορά υπερεκτιμά σημαντικά» το πόσο τα τελευταία deals της Oracle στην τεχνητή νοημοσύνη θα ενισχύσουν το cloud της.

«Η Oracle είχε μια τεράστια άνοδο. Κάποια υποχώρηση και αστάθεια πιθανώς δικαιολογούνται με το πόσο γρήγορα και πόσο δραματικά έχει εκραγεί η κεφαλαιοποίηση της αγοράς», εξήγησε ο Κιθ Μπουκάναν, ανώτερος διευθυντής χαρτοφυλακίου στην Globalt Investments. Ανέφερε επίσης «κάποιο σκεπτικισμό» σχετικά με τις εκρηκτικές προβλέψεις ανάπτυξης της υποδομής cloud της. «Το μέγεθος των παραγγελιών είναι εντυπωσιακό, αλλά αν συγκεντρωθεί σε πολύ λίγες τελικές αγορές, τότε φυσικά υπάρχει κίνδυνος», πρόσθεσε.

Οι εποχικά προσαρμοσμένες αρχικές αιτήσεις για επιδόματα ανεργίας ήταν 218.000 έως τις 20 Σεπτεμβρίου και 14.000 λιγότερες από ό,τι την περασμένη εβδομάδα. Τα στοιχεία για την απασχόληση που δείχνουν σταθερότητα στην αγορά εργασίας, καθώς και η ισχυρή ανοδική αναθεώρηση για την ανάπτυξη του δεύτερου τριμήνου, που επιταχύνθηκε στο 3,8% από 3,3%, θα μπορούσαν να σημαίνουν ότι η Fed θα διστάσει να μειώσει ξανά τα επιτόκια, υπονομεύοντας έναν βασικό καταλύτη για τη διατήρηση της bull market.

Οι επενδυτές είναι επίσης επιφυλακτικοί ενόψει του δείκτη τιμών προσωπικών καταναλωτικών δαπανών (PCE) που αναμένεται την Παρασκευή και παρακολουθούν τις εξελίξεις σχετικά με ένα πιθανό shutdown της κυβέρνησης, γεγονός που θα ισοδυναμούσε με μαζικές απολύσεις, όπως προειδοποίησε το Γραφείο Διαχείρισης και Προϋπολογισμού προσθέτοντας ότι όλες οι υπηρεσίες θα πρέπει να προετοιμάσουν σχέδια «δυναμικών περικοπών δαπανών».

Παράλληλα, με τις αποδόσεις των ομολόγων να «τσιμπούν» οι επενδυτές αποφεύγουν κάποιο ρίσκο. Η απόδοση του 10ετούς ομολόγου πλησίασε το 4,19%, μετά τα νέα «μάκρο».