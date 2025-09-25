Πολυετή υψηλά για ασήμι και πλατίνα - Στα χαμηλά ημέρας ο χρυσός

Σε υψηλά άνω της δεκαετίας έκλεισαν το ασήμι και η πλατίνα την Πέμπτη με τον χρυσό να αδυνατεί να κατοχυρώσει τα ενδοσυνεδριακά του κέρδη την Πέμπτη

Σε υψηλά άνω της δεκαετίας έκλεισαν το ασήμι και η πλατίνα την Πέμπτη με τον χρυσό να αδυνατεί να κατοχυρώσει τα ενδοσυνεδριακά του κέρδη την Πέμπτη, μετά την απροσδόκητη μείωση των αρχικών εβδομαδιαίων αιτήσεων ανεργίας στις ΗΠΑ, ενώ οι επενδυτές περιμένουν κρίσιμα στοιχεία για τον πληθωρισμό που θα μπορούσαν να διαμορφώσουν τις επόμενες κινήσεις των επιτοκίων της Fed.

Ο χρυσός στην αγορά σποτ παρέμεινε σταθερός στα 3.735,09 δολάρια ανά ουγγιά, αφού είχε ενισχυθεί έως και 0,6% νωρίτερα στη συνεδρίαση. Υπενθυμίζεται πως οι τιμές έφτασαν στο ιστορικό υψηλό των 3.790,82 δολαρίων την Τρίτη. Παράλληλα, τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης χρυσού των ΗΠΑ για παράδοση Δεκεμβρίου υποχώρησαν 0,1% στα 3.766,00 δολάρια.

Τα ασφαλή καταφύγια τείνουν να ευδοκιμούν σε ένα περιβάλλον χαμηλών επιτοκίων. Όσον αφορά την πορεία των υπόλοιπων μετάλλων, το ασήμι στην αγορά σποτ κέρδισε 1,9% στα 44,73 δολάρια ανά ουγγιά, το υψηλότερο επίπεδο εδώ και πάνω από 14 χρόνια. Η πλατίνα αναρριχήθηκε 2,7% στα 1.512,30 δολάρια, σκαρφαλώνοντας στο υψηλότερο επίπεδο από τον Σεπτέμβριο του 2013, ενώ το παλλάδιο έκανε άλμα 3,2% στα 1.248,97 δολάρια.

«Οι αιτήσεις για επιδόματα ανεργίας ανήλθαν στις 218.000 έναντι των προσδοκιών για 235.000, μια ελαφρώς επιθετική εικόνα που μπορεί να μετριάσει κάποιες προσδοκίες (για χαλάρωση των επιτοκίων), αλλά δεν αρκεί για να αλλάξει τη συνολική τάση», υπογράμμισε ο Πίτερ Γκραντ, αντιπρόεδρος και ανώτερος στρατηγικός αναλυτής μετάλλων στην Zaner Metals.

«Ο μεγαλύτερος βραχυπρόθεσμος κίνδυνος για τον χρυσό είναι μια υψηλότερη από την αναμενόμενη ένδειξη του PCE. Εάν ο πληθωρισμός εκπλήξει ανοδικά, θα μπορούσε να ενισχύσει το δολάριο και να επιβαρύνει προσωρινά τον χρυσό» πρόσθεσε. Οι τιμές προσωπικών καταναλωτικών δαπανών της Παρασκευής, ο αγαπημένος δείκτης για καταμέτρηση του πληθωρισμού της Fed, αναμένεται να δείξει άνοδο 0,3% σε μηνιαία βάση για τον Αύγουστο και ράλι 2,7% σε ετήσια βάση, σύμφωνα με δημοσκόπηση του Reuters.

Οι αγορές βλέπουν επί του παρόντος πιθανότητα 85% για μείωση επιτοκίων της Fed τον Οκτώβριο, από 90% πριν από την ανακοίνωση των στοιχείων για την απασχόληση, σύμφωνα με το εργαλείο CME FedWatch. Η πρόεδρος της Fed του Σαν Φρανσίσκο, Μέρι Ντάλι, επανέλαβε την «πλήρη υποστήριξή» της για μείωση επιτοκίων κατά 25 μβ και έδειξε ανοιχτό το ενδεχόμενο περαιτέρω περικοπών. Αντίθετα, ο πρόεδρος της Fed, Τζερόμ Πάουελ, διατήρησε μια πιο επιφυλακτική στάση κάνοντας λόγο για απαιτητική κατάσταση.