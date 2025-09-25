ΧΑ: Πιέσεις σε τράπεζες και blue chips

Κατοχύρωση κερδών μετά από ένα ανοδικό πενθήμερο και εταιρικά αποτελέσματα, εν αναμονή σειράς ανακοινώσεων μακροοικονομικών στοιχείων στις ΗΠΑ, οδηγούν τον Γενικό Δείκτη σε απώλειες.

Κατοχύρωση κερδών μετά από ένα ανοδικό πενθήμερο και εταιρικά αποτελέσματα, εν αναμονή σειράς ανακοινώσεων μακροοικονομικών στοιχείων στις ΗΠΑ, οδηγούν την Πέμπτη τον Γενικό Δείκτη σε απώλειες.

Με ένα +2,28% μέσα σε πέντε συνεδριάσεις, ο Γενικός Δείκτης βρέθηκε χθες μια «ανάσα» από το τεχνικά σημαντικό επίπεδο των 2.068 μονάδων. Σε αυτή τη διαδρομή η συμβολή των τραπεζών υπήρξε σημαντική, αλλά παρατηρήθηκε και αξιόλογο rotation που στήριξε την κίνηση του ΓΔ και θα αποδειχθεί απαραίτητο και στη συνέχεια.

Στο μεταξύ η αγορά «ζυγίζει» τα αποτελέσματα που ανακοινώθηκαν χθες και σήμερα από Jumbo, ΑΔΜΗΕ, Alter Ego, Άβαξ, ΕΥΔΑΠ, ενώ μετά το κλείσιμο αναμένονται ανακοινώσεις από Dimand και Fais Group. Η σκυτάλη περνά αύριο σε CrediaBank, Premia Properties και ΕΥΑΘ.

Αξιοσημείωτη η κινητικότητα από ισχυρά χαρτοφυλάκια, καθώς χθες πέρασαν μέσω του ΧΑ πακέτα συνολικής αξίας 61,20 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων 50,38 εκατ. ευρώ στην Αlpha Bank, ενώ και σήμερα, στο πρώτο ημίωρο της συνεδρίασης, έχουν ήδη περάσει πακέτα συνολικής αξίας 4,92 εκατ. ευρώ – δύο πακέτα στην Alpha Bank για 300 χιλ. τεμάχια έκαστο, σε τιμές 3,502 και 3,5035 ευρώ, και ένα πακέτο 350 χιλ. τεμαχίων στην Aktor στα 8,07 ευρώ.

Ο Γενικός Δείκτης, που κινείται πτωτικά από την έναρξη των συναλλαγών, υποχωρεί 0,83% στις 2.048,21 μονάδες. Νωρίτερα βρέθηκε να πιέζεται έως τις 2.043,33 μονάδες.

Πιέσεις και στις τράπεζες, με τον ΔΤΡ να υποχωρεί νωρίτερα έως 1,40%, ενώ αυτή τη στιγμή καταγράφει απώλειες 0,93% στις 2.265,73 μονάδες.

Στο σύνολο του ταμπλό 45 μετοχές διαπραγματεύονται ενισχυμένες, έναντι 49 που υποχωρούν και 57 αμετάβλητων.

Ο τζίρος λίγο μετά τις 11:00 στα 27,53 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων το 35% σε τραπεζικούς τίτλους.

Στη σύνθεση του FTSE Large Cap ξεχωρίζει εκ νέου η Lamda Develpment με άνοδο 1,28% σε νέα υψηλά και έως τα 8,00 ευρώ νωρίτερα. Νέα υψηλά και για την ElvalHalcor που ενισχύεται 0,50% και «πιάνει» τα 3,00 ευρώ. Με μικρότερα κέρδη ακολουθούν οι ΔΑΑ (+0,50%), ΔΕΗ (+0,21%), ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ (+0,17%), Optima (+0,12%) και ΟΤΕ (+0,06%).

Στον αντίποδα βρίσκονται οι τίτλοι των Jumbo και ΕΥΔΑΠ με απώλειες 2,87% και 2,40% αντίστοιχα. Στο -1,39% η Τρ. Πειραιώς, στο -1,10% οι Eurobank και ΟΠΑΠ, στο -0,93% η Metlen, ενώ σε μικρότερο ποσοστό υποχωρούν, μεταξύ άλλων, οι μετοχές των Τιτάν (-0,71%), Cenergy (-0,65%), Τρ. Κύπρου (-0,50%), ΕΤΕ (-0,45%), Coca-Cola HBC (-0,39%) και Alpha Bank (-0,28%).