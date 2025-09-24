ΧΑ: «Διελκυστίνδα» στις 2.060 μονάδες

Με διάθεση διόρθωσης οι συναλλαγές στη Λεωφόρο Αθηνών, έπειτα από τέσσερις διαδοχικές κερδοφόρες συνεδριάσεις, αλλά και μετά τις χθεσινές απώλειες στη Wall Street.

Upd. 14:55

Σταθεροποιητικά στα επίπεδα των 2.060 μονάδων κινείται ο Γενικός Δείκτης στη Λεωφόρο Αθηνών, έπειτα από τέσσερις διαδοχικές κερδοφόρες συνεδριάσεις, στο κλίμα που διαμορφώνουν οι χθεσινές απώλειες στη Wall Street και ενώ και οι ευρωπαϊκές αγορές κινούνται πτωτικά.

Στο επίκεντρο βρίσκονται, μεταξύ άλλων, οι δηλώσεις του επικεφαλής της Fed που έκανε λόγο για «υπερτιμημένες μετοχές», όπως και η αναφορά του στον πληθωρισμό και την αγορά εργασίας των ΗΠΑ που, όπως είπε, και στις δύο περιπτώσεις κινούνται σε αντίθετη κατεύθυνση σε σχέση με τους στόχους της Ομοσπονδιακής Τράπεζας.

Στο μεταξύ, όπως σχολιάζουν οι αναλυτές της Berenberg, οι επενδυτές «ζυγίζουν» και τις χθεσινές δηλώσεις του Ντοναλντ Τραμπ, από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ, προκειμένου να διαπιστώσουν αν η ρητορική του Αμερικανού Προέδρου μπορεί να πυροδοτήσει νέες εντάσεις, είτε στο πεδίο του εμπορίου είτε των γεωπολιτικών. Η έμφαση, ασφαλώς, δίνεται στην Ουκρανία και στον ρόλο που θα μπορούσαν να διαδραματίσου στο εξής οι ΗΠΑ, και στις εξελίξεις στη Γάζα.

Εντός συνόρων, μια σειρά από εταιρικές ανακοινώσεις κεντρίζουν το ενδιαφέρον, όπως η προσανατολισμένη στην άμυνα επένδυση της Mevaco, αλλά ασφαλώς και η ενεργοποίηση buyback ύψους 100 εκατ. ευρώ από την Τρ. Πειραιώς.

Με ενδιαφέρον αναμένονται επίσης σήμερα, μετά το κλείσιμο της συνεδρίασης, οι ανακοινώσεις αποτελεσμάτων από Jumbo και ΑΔΜΗΕ.

Λίγο μετά τις 15:00 ο Γενικός Δείκτης βρίσκεται στις 2.059,11 μονάδες, με μικρές απώλειες 0,19%, κινούμενος σε αρνητικό έδαφος στο μεγαλύτρερο μέρος της συνεδρίασης μέχρι στιγμής.

Με αλλεπάλληλες αλλαγές προσήμου κινείται ο τραπεζικός δείκτης, που αυτή τη στιγμή υποχωρεί 0,05% στις 2.272,17 μονάδες, από τη σύνθεση του οποίου ωστόσο ξεχωρίζει η άνοδος 3,10% στα 7,98 ευρώ της Τρ. Κύπρου, η οποία εμφανίζει και τη μεγαλύτερη ποσοστιαία άνοδο στη σύνθεση του FTSE Large Cap, καθώς και τα κέρδη 2,21% της CrediaBank στα 1,57 ευρώ.

Στη μεσαία κεφαλαιοποίηση, Trade Estates και Quest καταγράφουν κέρδη 1,40%, 1,40% και 1,24% αντίστοιχα, ενώ στον αντίποδα η Alumil διορθώνει 4,03% στα 5,24 ευρώ και ακολουθούν ΟΛΘ και ΕΧΑΕ με απώλειες περί του 2,2%-2,4%..

Στο σύνολο του ταμπλό 53 μετοχές κινούνται ανοδικά, έναντι 58 σε αρνητικό έδαφος και 40 αμετάβλητων.

Ο τζίρος μέχρι στιγμής διαμορφώνεται σε 86,67 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων 5,59 εκατ. ευρώ σε προσυμφωνημένες συναλλαγές.