Σε υψηλό μηνός οι τράπεζες του ΧΑ με διήμερο άλμα 3,9%

Πολύτιμη ώθηση στον Γενικό Δείκτη έδωσε το νέο ανοδικό «ξέσπασμα» των τραπεζικών τίτλων της Λεωφόρου Αθηνών, μεταξύ των οποίων ξεχώρισε η άνοδος της Alpha Bank.

Σε μια συνεδρίαση με τζίρο που άγγιξε τα 210 εκατ. ευρώ, πέντε τραπεζικές μετοχές (οι 4 συστημικές και η Τρ. Κύπρου) απέσπασαν εκ νέου τη μερίδα του λέοντος – 121,9 εκατ. ευρώ, ήτοι το 58%.

Ο τραπεζικός δείκτης με άνοδο 2,11% στις 2.271,05 μονάδες σημείωσε την υψηλότερη τιμή κλεισίματος από τις 25 Αυγούστου, και έτσι με αυξημένο όγκο βρέθηκε σε υψηλά ενός μήνα.

Η εικόνα της τραπεζικής πρωτοκαθεδρίας συμπληρώνεται και στις προσυμφωνημένες συναλλαγές. Από το ταμπλό πέρασαν 12 πακέτα συνολικής αξίας 9,52 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων ένα στην Τρ. Κύπρου (47 χιλ. τεμάχια στα 7,66 ευρώ), ένα στην Optima (25 χιλ. τεμάχια στα 8,12 ευρώ) και τέσσερα πακέτα στην ΕΤΕ συνολικής αξίας 5,9 εκατ. ευρώ (30 χιλ. τεμάχια στα 12,10 ευρώ, 75,5 χιλ. τεμάχια στα 12,35 ευρώ και δύο πακέτα 200 χιλ. και 175 χιλ. τεμαχίων στα 12,29 ευρώ).

Υπήρξαν ωστόσο και μη τραπεζικά blue chips που προσέλκυσαν αξιόλογο αγοραστικό ενδιαφέρον, όπως οι ΟΠΑΠ, Τιτάν, Motor Oil, Lamda Development και Cenergy.

Για τον Γενικό Δείκτη, που λίγο πριν τις 12:30 «έγραψε» ενδοσυνεδριακό υψηλό στις 2.071,52 μονάδες, η συνεδρίαση έκλεισε με άνοδο 1% στις 2.063,03 μονάδες – η υψηλότερη τιμή κλεισίματος από τις 27 Αυγούστου.

Στα θετικά της σημερινής συνεδρίασης η κινητικότητα και στη μεσαία κεφαλαιοποίηση, όπου ξεχώρισε η Alumil με ημερήσια ποσοστιαία άνοδο 3,80% στα 5,46 ευρώ, και η Intralot με όγκο 2,8 εκατ. τεμαχίων και άνοδο 0,93% στα 1,29 ευρώ.

Στο σύνολο του ταμπλό 72 μετοχές ολοκλήρωσαν ενισχυμένες, έναντι 44 που υποχώρησαν και 35 που διατηρήθηκαν αμετάβλητες.

Αναλυτικά από τη σύνθεση του FTSE Large Cap, ξεχώρισε η άνοδος 3,06% για την Alpha Bank στα 3,54 ευρώ, 2,82% για τη Cenergy στα 12,38 ευρώ, 2,50% για την ΕΤΕ στα 12,30 ευρώ, καθώς και τα κέρδη 2,38% και 2,23% των Τρ. Κύπρου και Τρ. Πειραιώς στα €7,74 και €7,25 αντίστοιχα.

Σημαντικά κέρδη και για την Optima (+1,85%) στα 8,25 ευρώ, όπως και για τον ΟΠΑΠ που ενισχύθηκε 1,41% στα 20,20 ευρώ, με τη Motor Oil να ακολουθεί στο +1% στα 25,96 ευρώ.

Σε μικρότερο ποσοστό ενισχύθηκαν, μεταξύ άλλων, και οι ΔΕΗ (+0,70%), Eurobank (+0,67%), Τιτάν (+0,56%) Viohalco (+0,56%) και Lamda Development (+0,54%).

Στον αντίποδα βρέθηκαν οι Metlen και ElvalHalcor με απώλειες 1,30% και 1,02% αντίστοιχα, ενώ με μικρές απώλειες που δεν ξεπέρασαν 0,4% ακολούθησαν οι Aktor (-0,37%), Aegean (-0,29%), Jumbo (-0,25%), Σαράντης (-0,15%), ΕΥΔΑΠ (-0,14%), ΟΤΕ (-0,12%) και ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ (-0,09%).