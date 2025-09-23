Γκίκας: Σχέδιο 585 εκατ. ευρώ για την αναβάθμιση των λιμανιών

Η κυβέρνηση «ρίχνει άγκυρα» στα λιμάνια, με φιλόδοξο σχέδιο αναβάθμισης που αγγίζουν τα 585 εκατ. ευρώ, μετατρέποντάς τα σε πυλώνες συνδεσιμότητας, πράσινης μετάβασης και ασφάλειας.

Στο άνοιγμα του 8ου συνεδρίου Υποδομών & Μεταφορών, ο υφυπουργός Ναυτιλίας Στέφανος Γκίκας, ξεκαθάρισε ότι η δημιουργία και αναβάθμιση λιμενικών υποδομών αποτελεί «βασική προτεραιότητα», ώστε η νησιωτική χώρα να αποκτήσει ίσους όρους ανταγωνιστικότητας με την ηπειρωτική Ελλάδα και τη διεθνή αγορά.

Ο κ. Γκίκας είπε ότι αυτή τη στιγμή «έχει εξασφαλιστεί μέσω του προγράμματος "ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ 2021-2027" του ΕΣΠΑ, χρηματοδότηση που ξεπερνά τα 180 εκατ. ευρώ για την αναβάθμιση 30 νησιωτικών λιμένων, με έμφαση στα μικρά και απομακρυσμένα νησιά, εκ των οποίων τα 21 έργα, έχουν ενταχθεί στο Υπερταμείο.

Επιπλέον, στο πλαίσιο του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας έχουν εξασφαλιστεί πάνω από 80 εκατ. ευρώ για παρεμβάσεις που αποσκοπούν στην αναβάθμιση νησιωτικών και περιφερειακών λιμένων».

Επίσης, αναφέρθηκε στην πράσινη μετάβαση των λιμένων, ειδικά αυτών που ανήκουν στο Διευρωπαικό Δίκτυο Μεταφορών, τονίζοντας: «Έχουν ήδη κατανεμηθεί 10 εκατ. ευρώ για μελέτες cold ironing σε 4 λιμάνια (Λαύριο, Ραφήνα, Καβάλα, Κέρκυρα), ενώ μέχρι το 2029, 12 μεγάλοι λιμένες της χώρας θα έχουν αυτήν τη δυνατότητα. Ο σχεδιασμός του υπουργείου προβλέπει συνολικά 23 λιμένες να έχουν δυνατότητα cold ironing».

Για το θέμα αυτό «έχουν εξασφαλιστεί 150 εκατ. ευρώ από το πρόγραμμα "Περιβάλλον και Κλιματική Αλλαγή (ΠΕΚΑ) 2021-2027" και 115 εκατ. ευρώ από το "Ταμείο Απανθρακοποίησης"», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Επιπλέον, ο υφυπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής αναφέρθηκε στις υποχρεώσεις που απορρέουν από την ευρωπαϊκή νομοθεσία και στην έμφαση που δίνεται στην ασφάλεια των λιμενικών εγκαταστάσεων (διεθνής Κώδικας ISPS) και τους ασφαλείς συνοριακούς ελέγχους (Κώδικας Σένγκεν, Σύστημα Εισόδου/Εξόδου - EES), με χρηματοδότηση που ανέρχεται στα 50 εκατ. ευρώ.

Κλείνοντας την τοποθέτησή του, ο κ. Γκίκας αναφέρθηκε στον διπλασιασμό των κονδυλίων για τις υποδομές και μεταφορές, που ανακοινώθηκε από τον επίτροπο για τις βιώσιμες Μεταφορές και τον Τουρισμό Απόστολο Τζιτζικώστα, χαρακτηρίζοντας την απόφαση «κεφαλαιώδους σημασίας», ενώ τόνισε και την σημασία της συμβολής του ιδιωτικού τομέα στην όλη προσπάθεια αναβάθμισης των λιμενικών υποδομών.

Το 8ο Συνέδριο Υποδομών & Μεταφορών πραγματοποιείται υπό την αιγίδα των υπουργείων Υποδομών και Μεταφορών, Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, καθώς και με τη στήριξη 25 και πλέον φορέων και οργανισμών των δύο κλάδων. Η φετινή διοργάνωση αναμένεται να προσελκύσει περισσότερους από 1.500 συνέδρους, επιβεβαιώνοντας τη σημασία της για τους κλάδους των υποδομών και μεταφορών.

