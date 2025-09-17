Αγορές | Αναλύσεις

Αναβαθμίζει σε buy την Inditex η UBS – Τι δείχνουν τα στοιχεία για την ελληνική αγορά

Αυξημένη τιμή-στόχο 52,00 ευρώ, από 48 ευρώ προηγουμένως, δίνει η UBS για τη μετοχή της Inditex.

Νέα σύσταση buy (από neutral προηγουμένως) και αυξημένη τιμή-στόχο 52,00 ευρώ (από 48 ευρώ προηγουμένως) δίνει η UBS για τη μετοχή της Inditex.

Ο οίκος κάνει λόγο για ένα δυνατό ξεκίνημα της χειμερινής σεζόν, με αύξηση πωλήσεων 9% και σταθερή βελτίωση του τζίρου μέσα στη χρονιά, σημειώνοντας ότι η υποχώρηση της μετοχής στα τρία τελευταία τρίμηνα και ένα πιο ρεαλιστικό πλαίσιο προσδοκιών δημιουργούν ελκυστικό σημείο εισόδου.

H UBS σχολιάζει ότι η Inditex αυξάνει τα μερίδια αγοράς της και ότι τα τελευταία 12 χρόνια έχει υπεραποδώσει του κλάδου κατά 5% περίπου σε αύξηση συγκρίσιμων πωλήσεων, ενώ αναμένει περαιτέρω αύξηση κατά 4%-6%.

Το μικρό περιθώριο κέρδους εμφανίζεται επίσης ανθεκτικό τα τελευταία 4 χρόνια, με τη UBS να αναμένει μικρό περιθώριο EBIT στο 19,5% βραχυπρόθεσμα. Ο οίκος αναμένει επίσης ετήσιο ρυθμό αύξησης 9% στα κέρδη ανά μετοχή της Inditex την επόμενη τετραετία και συνολική απόδοση άνω του 13% για τους μετόχους

Στις ΗΠΑ, που αποτελεί τη δεύτερη μεγαλύτερη αγορά του ομίλου, η τρέχουσα παρουσία με περίπου100 καταστήματα (έναντι περίπου 500 της H&M) προσφέρει μεγάλο περιθώριο επέκτασης και, σύμφωνα με τη UBS, η Inditex μπορεί να επιταχύνει τα ανοίγματα καταστημάτων.

Η ελληνική αγορά

Σε ό,τι αφορά τις online πωλήσεις του ομίλου, η UBS τονίζει ότι μεσοπρόθεσμα θα είναι από τους πιο σημαντικούς καταλύτες ανάπτυξης. Τα στοιχεία που επικαλείται η UBS δείχνουν ΗΠΑ, Ισπανία και Ηνωμένο Βασίλειο ως τις μεγαλύτερες αγορές, με ποσοστά της τάξης του 13%, 9% και 7% αντίστοιχα.

Με βάση την κίνηση στην ιστοσελίδα του ομίλου, η ελληνική αγορά βρίσκεται στην 17η θέση, με ποσοστό ελαφρά άνω του 2%.

Αναφορικά με τα νέα φυσικά καταστήματα, την τελευταία διετία ο όμιλος έχει ανοίξει τα περισσότερα σε Μεξικό (18) και Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα (9), ενώ στο ίδιο διάστημα έχει κλείσει 138 καταστήματα στην Ισπανία και 108 στην Κίνα. Ακολουθούν η Πορτογαλία με κλείσιμο 23 καταστημάτων, η Ιαπωνία με 11, η Ιταλία και η Σαουδική Αραβία 10, η Ελλάδα με 9, όσα και η Πολωνία, και το Κατάρ και η Ουκρανία με 6 και 5 αντίστοιχα.

Όπως τονίζει ο οίκος, το κλείσιμο καταστημάτων δε συνεπάγεται σε όλες τις περιπτώσεις συρρίκνωση, καθώς ο όμιλος υλοποιεί σχέδιο μετακίνησης από μικρότερα καταστήματα σε καταστήματα μεγαλύτερου εμβαδού.

